পলিটিকেল নেপ'টিজম ! নিৰ্বাচনো খেলা নাই, বিধায়কো হোৱা নাই, জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধিয়েই মন্ত্ৰীৰ শপত ল'লে দীপকে

পলিটিকেল নেপ'টিজম ! নিৰ্বাচনো খেলা নাই, বিধায়কো হোৱা নাই, জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধিয়েই মন্ত্ৰীৰ শপত ল'লে দীপকে
Published : November 21, 2025 at 7:39 AM IST
পাটনা: পিন্ধনত এটা জীনছ পেণ্ট আৰু এটা কেজুৱেল ছাৰ্ট ৷ দেখাতো স্মাৰ্ট ৷ ৰাজনীতি কৰা মানুহ বুলিলে যিধৰণৰ সাজ-পোচাকত কল্পনা কৰা যায় তেনেকুৱা কোনো লক্ষণেই নাই ৷ বৃহস্পতিবাৰে পাটনাত অনুষ্ঠিত নীতিশ কুমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত এই জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধা স্মাৰ্ট যুৱকজন মঞ্চলৈ উঠি গ'ল আৰু বিহাৰৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ৷
এতিয়া দ্বিতীয়টো মজাৰ কথা শুনক, এই যে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱা যুৱকজন তেওঁ কিন্তু বিহাৰৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা জিকি অহা বিধায়ক নহয় ৷ বিধায়কতো বাদেই, তেওঁ হৈ যোৱা বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কৰা নাছিল ৷ ইয়াকেই কয় পলিটিকেল নেপ'টিজম ! সম্প্ৰতি বিহাৰত ই এক বহুল চৰ্চাৰ বিষয় ৷ যুৱকজনৰ নাম দীপক প্ৰকাশ । হঠাৎ যেতিয়া বৃহস্পতিবাৰে দীপক প্ৰকাশে জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধি মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল’বলৈ আহিল , তেতিয়া সকলোৱে দেখি আচৰিত হ’ল ।
দীপক প্ৰকাশ কোন:
ভাৰতীয় ৰাজনীতিত পৰিয়ালতন্ত্ৰ এক চৰ্চিত বিষয় ৷ এটা প্ৰজন্মৰ এজনে যদি কেনেবাকৈ ৰাজনীতিত খোপনি পুতিলে তেন্তে বাকী আৰু পিছৰ কেবাটাও প্ৰজন্মলৈ চিন্তা নাই ! সোণৰ চামুচ মুখত লৈ অহাৰ দৰে কথা ৷ বিধায়ক নোহোৱাকৈয়ে বিহাৰৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱা দীপক প্ৰকাশো তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰে প্ৰতিনিধি ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চা (আৰ এল এম) নামৰ ৰাজনৈতিক দল এটা আছে ৷ এন ডি এৰ অংশীদাৰ দল ৷ এই দলটোৰ মুৰব্বী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা ৷ এই উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাৰেই পুত্ৰ দীপক প্ৰকাশ ৷ ১৯৮৯ চনৰ ২২ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা দীপক প্ৰকাশৰ বয়স বৰ্তমান ৩৭ বছৰ । ২০০৫ চনত দশম আৰু ২০০৭ চনত দ্বাদশ শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ।
ছিকিম মণিপালৰ এম আই টিৰ পৰা কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান (চি এছ)ত বি টেক ডিগ্ৰী লাভ কৰা দীপকে ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপেও কাম কৰিছিল । পিতৃৰ পৰা ৰাজনীতিৰ অ-আ-ক-খ শিকিছিল দীপকে ৷ পিতৃ নিজেই যেতিয়া এটা দলৰ মুৰব্বী চিন্তা কিহৰ ! দীপকৰ মাতৃ স্নেহলতা কুশৱাহাও বিহাৰৰ ছাছাৰাম সমষ্টিৰ বিধায়ক ৷
হঠাৎ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কি ক'লে দীপক প্ৰকাশে:
মন্ত্ৰী পদ লাভ কৰাৰ পিছতে উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাৰ পুত্ৰ দীপক প্ৰকাশে কয়, "মোক মন্ত্ৰী পদটো দিয়া হৈছে, কিন্তু মই ৰাজনীতিত নতুন নহয় । মই সৰুৰে পৰাই দেউতাক কাম কৰা দেখিছো । মই নিজে যোৱা ৪-৫ বছৰ ধৰি দলীয় কামত সক্ৰিয় হৈ আছো ।" দীপকক সোধা হৈছিল- জীনছ পিন্ধি শপত ল’বলৈ আহিছিল কিয় ? ৰাজনীতি বুলিলেতো ভাৰতৰ মানুহে কুৰ্তা-পায়জামাকহে জানে ? দীপকে ক'লে, "ৰাজনীতিক যিমানেই সাধাৰণ মানুহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব পাৰি সিমানেই সকলো সহজ হৈ পৰে । গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হয় । মই যি সাজ পোচাকৰ লগত আৰামদায়ক বুলি অনুভৱ কৰো সেয়াই পিন্ধো ।"
