পলিটিকেল নেপ'টিজম ! নিৰ্বাচনো খেলা নাই, বিধায়কো হোৱা নাই, জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধিয়েই মন্ত্ৰীৰ শপত ল'লে দীপকে

সম্প্ৰতি বিহাৰত ই এক বহুল চৰ্চাৰ বিষয় ৷ যুৱকজনৰ নাম দীপক প্ৰকাশ ।

DEEPAK PRAKASH
দীপক বিহাৰৰ মন্ত্ৰী হ'ল, সোঁফালৰজন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read
পাটনা: পিন্ধনত এটা জীনছ পেণ্ট আৰু এটা কেজুৱেল ছাৰ্ট ৷ দেখাতো স্মাৰ্ট ৷ ৰাজনীতি কৰা মানুহ বুলিলে যিধৰণৰ সাজ-পোচাকত কল্পনা কৰা যায় তেনেকুৱা কোনো লক্ষণেই নাই ৷ বৃহস্পতিবাৰে পাটনাত অনুষ্ঠিত নীতিশ কুমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত এই জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধা স্মাৰ্ট যুৱকজন মঞ্চলৈ উঠি গ'ল আৰু বিহাৰৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ৷

এতিয়া দ্বিতীয়টো মজাৰ কথা শুনক, এই যে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱা যুৱকজন তেওঁ কিন্তু বিহাৰৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা জিকি অহা বিধায়ক নহয় ৷ বিধায়কতো বাদেই, তেওঁ হৈ যোৱা বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কৰা নাছিল ৷ ইয়াকেই কয় পলিটিকেল নেপ'টিজম ! সম্প্ৰতি বিহাৰত ই এক বহুল চৰ্চাৰ বিষয় ৷ যুৱকজনৰ নাম দীপক প্ৰকাশ । হঠাৎ যেতিয়া বৃহস্পতিবাৰে দীপক প্ৰকাশে জীনছ-কেজুৱেল ছাৰ্ট পিন্ধি মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল’বলৈ আহিল , তেতিয়া সকলোৱে দেখি আচৰিত হ’ল ।

DEEPAK PRAKASH
দীপক প্ৰকাশ (ETV Bharat)

দীপক প্ৰকাশ কোন:

ভাৰতীয় ৰাজনীতিত পৰিয়ালতন্ত্ৰ এক চৰ্চিত বিষয় ৷ এটা প্ৰজন্মৰ এজনে যদি কেনেবাকৈ ৰাজনীতিত খোপনি পুতিলে তেন্তে বাকী আৰু পিছৰ কেবাটাও প্ৰজন্মলৈ চিন্তা নাই ! সোণৰ চামুচ মুখত লৈ অহাৰ দৰে কথা ৷ বিধায়ক নোহোৱাকৈয়ে বিহাৰৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱা দীপক প্ৰকাশো তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰে প্ৰতিনিধি ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চা (আৰ এল এম) নামৰ ৰাজনৈতিক দল এটা আছে ৷ এন ডি এৰ অংশীদাৰ দল ৷ এই দলটোৰ মুৰব্বী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা ৷ এই উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাৰেই পুত্ৰ দীপক প্ৰকাশ ৷ ১৯৮৯ চনৰ ২২ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা দীপক প্ৰকাশৰ বয়স বৰ্তমান ৩৭ বছৰ । ২০০৫ চনত দশম আৰু ২০০৭ চনত দ্বাদশ শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ।

DEEPAK PRAKASH
বিহাৰৰ নতুন মন্ত্ৰী দীপক প্ৰকাশ (ETV Bharat)

ছিকিম মণিপালৰ এম আই টিৰ পৰা কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান (চি এছ)ত বি টেক ডিগ্ৰী লাভ কৰা দীপকে ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপেও কাম কৰিছিল । পিতৃৰ পৰা ৰাজনীতিৰ অ-আ-ক-খ শিকিছিল দীপকে ৷ পিতৃ নিজেই যেতিয়া এটা দলৰ মুৰব্বী চিন্তা কিহৰ ! দীপকৰ মাতৃ স্নেহলতা কুশৱাহাও বিহাৰৰ ছাছাৰাম সমষ্টিৰ বিধায়ক ৷

হঠাৎ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কি ক'লে দীপক প্ৰকাশে:

মন্ত্ৰী পদ লাভ কৰাৰ পিছতে উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাৰ পুত্ৰ দীপক প্ৰকাশে কয়, "মোক মন্ত্ৰী পদটো দিয়া হৈছে, কিন্তু মই ৰাজনীতিত নতুন নহয় । মই সৰুৰে পৰাই দেউতাক কাম কৰা দেখিছো । মই নিজে যোৱা ৪-৫ বছৰ ধৰি দলীয় কামত সক্ৰিয় হৈ আছো ।" দীপকক সোধা হৈছিল- জীনছ পিন্ধি শপত ল’বলৈ আহিছিল কিয় ? ৰাজনীতি বুলিলেতো ভাৰতৰ মানুহে কুৰ্তা-পায়জামাকহে জানে ? দীপকে ক'লে, "ৰাজনীতিক যিমানেই সাধাৰণ মানুহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব পাৰি সিমানেই সকলো সহজ হৈ পৰে । গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হয় । মই যি সাজ পোচাকৰ লগত আৰামদায়ক বুলি অনুভৱ কৰো সেয়াই পিন্ধো ।"

লগতে পঢ়ক: অভিলেখ গঢ়ি দশমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যাভিষেক নীতিশ বাবুৰ: শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী

