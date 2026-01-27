ETV Bharat / politics

অপেক্ষা মাথোঁ ৩১ জানুৱাৰী : মিত্ৰতা নহ’লে সংখ্যা আৰু সমষ্টিৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিব ৰাইজৰ দলে

২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীত অখিল গগৈৰ সংবাদমেল ।

ASSAM ASSEMBLY POLLS 2026
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (Akhil Gogoi FB Page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 9:49 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী : সমাগত ২০২৬ৰ বিধানসভা । নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক এলানি বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ । কংগ্ৰেছক মৃদু ভাষাত সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ অতুল বৰাৰ পৰা আছুৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু উৎপল শৰ্মালৈকে সকলোকে সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে অখিলয়ে ।

সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু উৎপল শৰ্মাই জাতীয়তাবাদৰ নামত হিন্দুত্ববাদ কৰিছে বুলি মুকলি অভিযোগ কৰে অখিল গগৈয়ে ।

জাতীয়তাবাদৰ নামত হিন্দুত্ববাদ কৰিছে :

সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ গৈ মঙলবাৰে দিনটোত অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল - আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে থকা সু-সম্পৰ্কৰ বাবেই দুদিন পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক এইবাৰ টিকট নিদিও বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছো । এয়া অখিল গগৈৰ অভিযোগ ।

অখিল গগৈয়ে এই বিষয়ে কয়, “সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু উৎপল শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিলিজুলি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী সমুজ্জ্বল আৰু উৎপল শৰ্মাৰ লগত লাইনত থকাৰ বাবে শংকৰজ্যোতিক এইবাৰ টিকট নিদিও বুলি ক’লে ৷ উৎপল শৰ্মাহঁতে আছুৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে বিজেপিলৈকে যাব ৷ আপোনালোক নিশ্চিত হৈ থাকক সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই আছুৰ পৰা অব্যাহতি নলয় ৷”

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দপদপাই থকা শংকৰজ্যোতি বিজেপিলৈ কিয় গ’ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে সকলো জাৱৰ ডাষ্টবিনলৈকে যাব লাগে ৷ শংকৰজ্যোতিৰ বিজেপি গমনক লৈ অখিল গগৈয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

“সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু উৎপল শৰ্মাই জাতীয়তাবাদৰ নামত হিন্দুত্ববাদ কৰিছে ৷ আছুয়ে নিজকে অসমীয়া জাতিৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী বুলি কয় ৷ তেওঁলোকৰ পহৰাদাৰী ক’ত গ’ল ? তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদত গোল-মাল আছে ৷ আছুৰ বৰ্তমানৰ জাতীয়তাবাদ, ভেজাল জাতীয়তাবাদ ৷” এই বুলি আছু নেতা সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য আৰু উৎপল শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ মিত্ৰতা হ’লে ভাল :

“কংগ্ৰেছে মোক 20বাৰ জেইল দিছিল ৷ ৰকিবুল হুছেইন, তৰুণ গগৈয়ে মোক বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছিল ৷ তাৰ পিচতো বিজেপি নামৰ দৈত্যটোক খেদিবৰ বাবে মই কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছো ৷” কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বাবে নিজৰ উদাৰতাৰ কথা ক’বলৈ গৈ এইদৰে মঙলবাৰে মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈয়ে ।

বিৰোধী দল ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ আদিয়ে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন বাটোৱাৰাক লৈ কংগ্ৰেছক যিমান পাৰি সিমান সোনকালে সিদ্ধান্ত ল’বলৈ অনুৰোধ জনাই আহিছে ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছে কৌশলী স্থিতিৰে বিষয়টো ৰণনীতিকেন্দ্ৰিক বুলি পিছুওৱাই ৰাখিছে ।সেয়ে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতাক লৈ অখিল গগৈৰ মঙলবাৰে মন্তব্য যে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা নহ’লে বিৰোধীক ৱাক অভাৰ দিয়া হ’ব ৷

ৰাইজৰ দলক অসমত বিৰোধীৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ দল বুলি দাবী কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যিমান পাৰি সিমান সোনকালে মিত্ৰতাত আৰু আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিবলৈ অনুৰোধ অখিল গগৈৰ । গুৱাহাটীত মঙলবাৰে গগৈয়ে কয়, “৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ মিত্ৰতা হ’লে ভাল বুলি কৈছিলো ৷ মই কোনো ডেড লাইন দিয়া নাছিলো ৷ নাগৰিক সমাজে এই সন্দৰ্ভত অতি স্পষ্ট কৰি দিছে যে বুজাবুজি সোনকালেই হ’ব লাগে ৷” কংগ্ৰেছক পুনৰ বিৰোধীৰ মিত্ৰতা যিমান পাৰি সোনকালেই কৰিবলৈ অনুৰোধ অখিল গগৈৰ ।

৩১ জানুৱাৰীৰ পিচতই সংখ্যাটো কৈ দিম :

কংগ্ৰেছে যদি সোনকালে মিত্ৰতাৰ কথা-বতৰা আগ নবঢ়ায় তেন্তে অহা ৩১ জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাইজৰ দল জয়ী হ’ব পৰা সমষ্টিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰিব দলটোৱে ৷ মিত্ৰতাৰ বাবে কোনো ডেডলাইন দিয়া নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত দাবী জনালেও অখিল গগৈয়ে মঙলবাৰে প্ৰকাৰন্তৰে কংগ্ৰেছক বান্ধি দিলে আন এক সময়সীমা ।

অখিল গগৈৰ মন্তব্য, ''৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এলায়েন্স নহ’লে আমি যি অতি কম ছিটত খেলিব বিচাৰো অথবা জয়ী হ’ব পৰা সমষ্টি কেইটাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম । আমি আজি ক’ব পাৰো যে আমি ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টী ৷ ৩১ তাৰিখে আমি জয়ী হ’ব পৰা সমষ্টিৰ তালিকা দিম ৷ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে এলায়েন্স নহ’লে কংগ্ৰেছে বিজেপিক উপহাৰ দিয়া হ’ব ।”

বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ যুদ্ধংদেহী মনোভাৱত থকা অখিল গগৈৰ লগতে মন্তব্য, “কংগ্ৰেছে ১২৬টা সমষ্টিতেই খেলক অথবা ৩০০ টা সমষ্টিতেই খেলক ৷ আমাক আমাৰ চিট কেইটা লাগিবই ৷”

বিজেপিৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণকাৰী বুলি অতুল বৰাক কটাক্ষ অখিলৰ :

মিত্ৰতা কৰিলেও কংগ্ৰেছৰ ওচৰত ৰাইজৰ দলে মূৰ তুলি থাকিব বুলি সদম্ভে ঘোষণা কৰি অখিল গগৈয়ে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক আখ্যা দিলে বিজেপিৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণকাৰী বুলি ।

বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতাক লৈ সংঘাত তুংগত থকা বুলি কৈ অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাত চলি আছে ৷ অগপক বিজেপিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব দিব খোজা নাই ৷ অগপক মাত্ৰ ৯ খন আসনহে দিছে বিজেপিয়ে । বিজেপিয়ে অগপক এনে সমষ্টি দিছে, য’ত অতুল বৰাই মূৰ মাৰিলেও জয়ী হ’ব নোৱাৰে ৷”

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, “আমি কংগ্ৰেছৰ লগত অতুল বৰা বিজেপিৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ দৰে থাকিব নোখোজো৷ ৷ বিজেপিৰ ওচৰত অতুল বৰাই চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে ৷ মই অতুল বৰা নহয় ৷ অসমৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে লোৱা কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তৰ পূৰ্ণ বিৰোধ কৰিম ৷ আমি স্বাভিমান থকা আঞ্চলিক দল ৷”

মিঞাক কষ্ট দিবলৈ ক’ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই নেকি ?

শেহতীয়াকৈ 'মিঞা’ প্ৰসংগ লৈ দৈনিক কিবা নহয় কিবা এটা মন্তব্য কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । এই লৈয়ো মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈৰ মন্তব্য কৰে, “বিদেশী খেদিব নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞাক কষ্ট দিবলৈ জন্ম লৈছো বুলি কয় ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পতা হৈছিল বিদেশী খেদিবলৈ ৷ এতিয়া বিদেশী খেদিলে দহ বছৰত ১৬৭৪ জন ৷ তাতকৈ তৰুণ গগৈ, প্ৰফুল্ল মহন্ত আৰু বিষ্ণুৰাম মেধিৰ দিনত বেছি বিদেশী খেদা হ’ল ৷”

সম্পাদকৰ পচন্দ

