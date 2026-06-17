ETV Bharat / politics

চাইকেলৰো চকা খোলো খোলো ! বিভাজনৰ মুখলৈ মুলায়মৰ সমাজবাদী পাৰ্টী

তৃণমূল আৰু শিৱসেনাৰ দৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অখিলেশ যাদৱ নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পাৰ্টীতো বিভাজন সৃষ্টি হোৱাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ৷

SPLIT IN SAMAJWADI PARTY
সমাজবাদী পাৰ্টীত বিভাজনৰ আশংকা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লক্ষ্ণৌ: কেইবাটাও সৰু-বৰ ঘটনা-পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ’বলৈ সাজু হৈছে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছত দেখা দিয়া বিভাজনৰ পিছতে পুনৰ আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি উঠিছে ৷

শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সংগ ত্যাগ কৰি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল ১৯ গৰাকীকৈ সাংসদে ৷ পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ পাছত দলটোত আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে । দলটোৰ বিধায়কসকলৰ এটা বৃহৎ গোটে বিদ্ৰোহ কৰি বংগ বিধানসভাত "বিৰোধী" হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এই বিভাজনে দলটোৰ সংসদীয় গোটতো প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

SPLIT IN SAMAJWADI PARTY
অখিলেশ যাদৱ (ANI)

একেদৰে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিতো ছুনামি আৰম্ভ হৈছে ৷ উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা বাহিনীৰ সাংসদে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ৯ গৰাকীকৈ লোকসভাৰ সাংসদে শাসকীয় শিৱসেনাত যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে । যাৰ বাবে শিৱসেনা(থাকৰে) গোটৰ সাংসদ কেইগৰাকীৰ মাজৰ ছয়গৰাকীয়ে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ৷ বুধবাৰে নিশাৰ ভাগতে বিদ্ৰোহী ছয় সাংসদে শিৱসেনাৰ(সিন্দে) গোটত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

তৃণমূল আৰু শিৱসেনাৰ দৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অখিলেশ যাদৱ নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পাৰ্টীতো বিভাজন সৃষ্টি হোৱাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী তথা সুহেলদেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ ওমপ্ৰকাশ ৰাজভৰে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ভিতৰচ’ৰাত বৃহৎ বিভাজন হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা বুধবাৰে দাবী কৰে ৷ দলটোৰ কেইবাজনো নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলিও ৰাজভৰে দাবী কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাজভৰে দাবী কৰে যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা ৰামগোপাল যাদৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক এখন পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ অৱশ্যে তেওঁ এই আভ্যন্তৰীণ সংঘাত সন্দৰ্ভত কোনো কথা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা নাই ।

ৰাজভৰে পত্ৰখনত এই কথা উল্লেখ কৰে, ‘‘এক বৃহৎ বিভাজনৰ সাক্ষী হ’ব সমাজবাদী পাৰ্টী ৷ ৰামগোপাল যাদৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক এখন পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ।’’

শেহতীয়া বিষয়সমূহৰ তদন্তৰ জৰিয়তে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ওপৰত চাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজভৰে কয়, ‘‘খনি কেলেংকাৰী আৰু গোমটি ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন, সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশে জানে । জালখন কঠিন হোৱাৰ লগে লগে সমাজবাদী পাৰ্টী চিন্তিত হৈ পৰিছে ।’’ তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে এই পৰিস্থিতি কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পশ্চিমবংগতে সীমাবদ্ধ নহয়, যাৰ বাবে দলটোৰ সাংসদসকলে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ মিত্ৰদল সুহেলদেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টীৰ মুৰব্বী হৈছে ৰাজভৰ । অৱশ্যে তেওঁৰ এই দাবীৰ প্ৰতি দলটোৱে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই ৷ ২০২৭ চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত এই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱ থাকৰেৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট

TAGGED:

সমাজবাদী পাৰ্টীত বিভাজন
মন্ত্ৰী ওমপ্ৰকাশ ৰাজভৰ
SAMAJWADI PARTY
ইটিভি ভাৰত অসম
SPLIT IN SAMAJWADI PARTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.