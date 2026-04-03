বৰপেটাৰ পৰা হুংকাৰ দি অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ যোগী আদিত্য নাথৰ

লাভ জেহাদ, ভূমি জেহাদ নচলিব অসমত ৷ সত্ৰনগৰীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্য নাথৰ ঘোষণা ৷

লাভ জেহাদ চলাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি বৰপেটাৰ পৰা ঘোষণা যোগী আদিত্য নাথৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 5:37 PM IST

বৰপেটা: বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰ ৰাখাল থান খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্য নাথে ৷ এনডিএ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগীয়ে কয়, " য'ত এনডিএ চৰকাৰ আছে তাতে উন্নয়ন দ্ৰুতগতিত হৈছে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ বাবে উন্নয়নৰ উচ্চ শিখৰত আৰোহন কৰিছে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া কোনো মাফিয়াৰাজ, বেদখলকাৰী নাই ৷ ৰাজপথত কোনেও এতিয়া নামাজ পঢ়িব নোৱোৰে ৷ এতিয়া কোনো ধৰ্মীয়স্থলৰ পৰা উচ্চস্বৰত শব্দ নাহে ৷ উন্নয়নৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে ৷"

অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ প্ৰসংগৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "৫০০ বছৰীয়া ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে বিজেপিয়ে ৷ কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলে অযোধ্যত ৰাম জন্মভূমিৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ কিন্তু দীঘলীয়া আন্দোলন হৈছিল ৷ এনডিএ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে অযোধ্যত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে ৷ এতিয়া কোনো কাৰ্ফিউ নাই, এতিয়া কোনো হিংসা নাই ৷ যদি কোনোবাই হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰে তাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰি দুখীয়া লোকক ভগাই দিয়া হয় ৷"

অসমত হোৱা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী, বেদখলকাৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসমত লাভ জেহাদ, ভূমি জেহাদ নচলিব । কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফৰ ষড়যন্ত্ৰক ওফৰাব লাগিব ।‌ অসমৰ জনগাঁথনি সলনি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব ৷ এআইইউডিএফে অবৈধ লোকক আশ্ৰয় দিয়ে ৷ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ দ্বাৰা ভোটবেংক গঠনৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছে সেই কাৰ্যক সহোযোগ কৰিছিল ৷ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে পেকেজৰ ব্যৱস্থা কেৱল বিজেপিয়েহে কৰিব পাৰে । কংগ্ৰেছ অথবা এআইইউডিএফে নোৱাৰে ৷"

