কোন চোৰে চুৰি কৰিছে ভোট ! সন্ধিয়াৰ গুৱাহাটী কঁপিল ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত

কোন চোৰে চুৰি কৰিছে ভোট ! সন্ধিয়াৰ গুৱাহাটী কঁপিল ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত
জোঁৰ সমদল কৰি প্ৰতিবাদ বিৰোধীৰ । চচলৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ যাতায়াত ।
Published : January 31, 2026 at 7:35 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ভোট চুৰি প্ৰসংগক লৈ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলসমূহ ইতিমধ্যে সৰৱ হৈ পৰিছে । ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ সুবিধা লৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ভোট চুৰি কৰা বুলি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ লগতে অন্য বিৰোধী দলে অভিযোগ কৰি শুকুৰবাৰে তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে সন্মিলিত বিৰোধীয়ে একত্ৰিত হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ৫ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চচলৰ ৰাজপথত একত্ৰিত হৈ নিজ নিজ দলৰ পতাকা লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'ভোট চোৰ, গাদী চোৰ', বিজেপি চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী ।
পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চচলৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি জোঁৰ লৈ সমদল উলিয়ায় । প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ, কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেন বৰা, ৰিপুণ বৰা, অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, ৰাইজৰ দলৰ নেতা ৰাছেল হুছেইন প্ৰমুখ্যে বহু নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।
প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বিজেপিৰ মানুহৰ ওচৰলৈ যাবলৈ একো ইছ্যু নাই । নিৰ্বাচনত হৰাটো চূড়ান্ত । সেইকাৰণে চলে-বলে-কৌশলে মানুহৰ পৰা ভোট কাঢ়ি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব ওলাইছে । তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ বাচি থকা একমাত্ৰ পথটোৱেই হল ভোট চুৰি কৰা । ৰাইজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তাক চুৰি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ব্যৱহাৰ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগক । নিজৰ পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে । ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিব খুজিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিমান কূটকৌশল নকৰক, লাগিলে জনগণক ভুৱা প্ৰপত্ৰ দি, মৃত্যু নোহোৱা মানুহক মৰা বুলি দি, আবেদন কৰি, বিভিন্ন অভিযোগ দি, বিজেপিৰ সভাপতি, মণ্ডলৰ সভাপতি, ব্লকৰ সভাপতিক নিৰ্দেশনা দি, বিজেপিক ভোট নিদিয়া মানুহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে ভোট চুৰিৰ যিমানেই লক্ষ্য নকৰক কিয়, অসমৰ বিজেপিবিৰোধী যি স্থিতি আৰু সিদ্ধান্ত অসমৰ জনগণে লৈছে সেইবাবে অহা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক অসমৰ ৰাইজে উৎখাত কৰিব ।"
ইপিনে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, "ভোট চুৰিৰ যি অনৈতিক কাৰ্য হিমন্তই কৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেয়ে তেওঁ ৰাজনৈতিক পতনৰ আখৰা নিজে কৰিছে । নিজৰ পতনৰ গাঁত তেওঁ নিজে খান্দিছে । গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা । হাতত কোনো ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড নাই । যিবিলাক মানুহে ভোট দিয়ে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি বহিঃৰাজ্যৰ বণিয়াক আৰু শ্ৰমিকক ইয়ালৈ আনি ভোটাৰ লিষ্টত নাম সন্নিবিষ্ট কৰি মচনদ দখল কৰিব বিচাৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগক নিজৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগ তেওঁ নহয় । ভোটাৰসকল প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী নেকি ? আপুনি যি অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু কৰিব নোৱাৰিব । হিটলাৰেও বহু অত্যাচাৰ কৰিছিল । পিছত কি হ'ল । সেইবাবে আমি বিৰোধী সকলোৱে একেলগে আহি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ । আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি সচাঁ অৰ্থত কাম কৰিব বিচাৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্ৰুতলিপিত কাম নকৰিব । ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু চলি থাকিব ।"
ইপিনে চচলৰ ৰাজপথত প্ৰায় ডেৰ-দুই ঘণ্টাজুৰি চলা সন্মিলিত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ পথছোৱাত বহু যান-বাহন, যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত তীব্র যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শিৱামণি বৰা, দিগন্ত বৰ্মন, আছিফ নজৰ, চিপিএমৰ ইছফাকুৰ ৰহমান, উদ্ধৱ বৰ্মন, চি পি আই এম-এলৰ পংকজ দাস, ৰাইজৰ দলৰ ৰমেন বৰঠাকুৰ, অলক নাথকে ধৰি কংগ্ৰেছ আৰু আন বিৰোধী দলসমূহৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু বহুসংখ্যক কৰ্মী উপস্থিত থাকে । প্ৰায় তিনি ঘণ্টাজুৰি চলে সন্মিলিত বিৰোধীৰ এই প্ৰতিবাদ ।