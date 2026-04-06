জয় অসম, কংগ্ৰেছ খতম : নদুৱাৰত বিৰোধীক আক্ৰমণ শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ

জামুগুৰিহাটৰ ৰঙাচকুৱাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে নদুৱাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলালে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 2:40 PM IST

চতিয়া : ৭ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব । তাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো দলেই অন্তিম প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈছে । তাৰ মাজতে নদুৱাৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাৰ হৈ দেওবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে । প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হোৱা দেখা গ'ল নেতাগৰাকীক ।

'জয় অসম, কংগ্ৰেছ খতম' শ্ল'গান দি তেওঁ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ৰাইজৰ কোনো ভৰসা নাই কাৰণে কংগ্ৰেছে একো দিয়াই নাই । কংগ্ৰেছে কেৱল কাঢ়ি নিছে । কংগ্ৰেছ দলে স্বাধীনতাৰ সময়ত অসমক বাংলাদেশৰ লগত চামিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । '৬২ চনত চীনা আক্ৰমণৰ সময়ত অসমক ভাৰতৰ পৰা এৰি দিলোঁ বুলি কোৱাকে ধৰি কংগ্ৰেছে ৫ টাকৈ মহাপাপ কৰি থৈছে । সেয়েহে অসমৰ ৰাইজে কোনোদিন, কোনোকালে আৰু কংগ্ৰেছ দলক আঁকোৱালি নলয় ।

ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নদুৱাৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী । তেওঁ কয়, "বিজেপি দলে বৃহৎ সংখ্যক আসন দখলেৰে তিনিবাৰৰ বাবে অসমৰ শাসনৰ গাদীত বহিব । পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত নদুৱাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ জখলা উৰ্ধমুখী হৈছে । সমষ্টিটোত পদ্ম হাজৰিকাই কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।" সমষ্টিটোৰ প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত সদায় ৰাইজৰ কাষত থকা পদ্ম হাজৰিকাক পুনৰবাৰ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী কৰাবলৈও সমষ্টিবাসীক তেওঁ আহ্বান জনায় । কেৱল এয়াই নহয় পদ্ম হাজৰিকাক জনতাৰ ভগৱান আখ্যা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

প্ৰচাৰ সভাত পদ্ম হাজৰিকাই কয়, "এটা মণ্ডলৰ মিটিং আছিল কিন্তু মানুহ হিলদল ভাঙি ইয়ালৈ আহিছে । ইয়াক দেখি আনন্দিত হৈছে দেশৰ কৃষি আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰী । ইয়াত যি সঁহাৰি একেই ছবি সকলোতে । কংগ্ৰেছৰ ভোট ক'ত ? কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ক'ত ? এই কথাটোৱে ৯ এপ্ৰিলত চাব ইভিএমত পদুম ফুলৰ চিহ্নৰ বুটামটো ক'লা হৈ যাব ।"

