এনডিএই এইবাৰ চেঞ্চুৰী মাৰিব : বোকাখাতত অতুল বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে

কংগ্ৰেছে এটাই নহয় কেইবাটাও পাপ কাম কৰিছিল ৷ চৌহানে দিলে পাপৰ তালিকা ৷

Union Minister Shivraj Singh chauhan
বোকাখাতত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 7:15 PM IST

গোলাঘাট: দেওবাৰে বোকাখাতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ৷ এডডিএ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ হৈ বোকাখাতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বোকাখাতৰ বিহৰাত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চৌহানে কয়,"অসমত এনডিএ চেঞ্চুৰী কোবাব ৷ অসমত এইবাৰ কংগ্ৰেছ শেষ হৈ যাব ৷ অতুল বৰা অসমৰ এগৰাকী আদৰ্শ কৃষি মন্ত্ৰী ৷ অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ বাবে দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছে বৰাই ৷ বিগত সময়ত অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰত নতুন বিপ্লব আনিছে ৷"

বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এনডিএ এটা আদৰ্শৰে আগবাঢ়িছে ৷ কিন্তু বিৰোধী মিত্ৰজোঁট আজি ভাগ ভাগ হৈ পৰিছে ৷ বিজেপিৰ দিনত এলিভেটেড কৰিড'ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কেইবাখনো দলং, ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিছিল নেকি ?"

বোকাখাতত অতুল বৰাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে এটাই নহয় কেইবাটাও পাপ কাম কৰিছিল ৷ তাৰ ভিতৰত অবৈধ লোকক অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংস্থাপন কৰিছিল ৷ যাৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছে ভোটবেংক গঢ়িছিল ৷ আমি সেই পাপ মুক্ত কৰি অবৈধ লোকক চিনাক্ত কৰিছো আৰু বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৷"

ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, ৰাহুল গান্ধীয়ে পূৰ্বে কেৰালাৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই সমষ্টি এৰি এতিয়া কেৰালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধী কেৰালাত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁ আহি অসমত প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিলে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে দ'ল ত্যাগ কৰে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলালে সেই ঠাইত কংগ্ৰেছ শূন্য হয় বুলিও মন্তব্য কৰে চৌহানে ৷

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
শিৱৰাজ সিং চৌহান
অতুল বৰা
ৰাহুল গান্ধী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

