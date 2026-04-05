এনডিএই এইবাৰ চেঞ্চুৰী মাৰিব : বোকাখাতত অতুল বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে

এনডিএই এইবাৰ চেঞ্চুৰী মাৰিব : বোকাখাতত অতুল বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে
কংগ্ৰেছে এটাই নহয় কেইবাটাও পাপ কাম কৰিছিল ৷ চৌহানে দিলে পাপৰ তালিকা ৷
Published : April 5, 2026 at 7:15 PM IST
গোলাঘাট: দেওবাৰে বোকাখাতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ৷ এডডিএ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ হৈ বোকাখাতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বোকাখাতৰ বিহৰাত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চৌহানে কয়,"অসমত এনডিএ চেঞ্চুৰী কোবাব ৷ অসমত এইবাৰ কংগ্ৰেছ শেষ হৈ যাব ৷ অতুল বৰা অসমৰ এগৰাকী আদৰ্শ কৃষি মন্ত্ৰী ৷ অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ বাবে দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছে বৰাই ৷ বিগত সময়ত অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰত নতুন বিপ্লব আনিছে ৷"
বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এনডিএ এটা আদৰ্শৰে আগবাঢ়িছে ৷ কিন্তু বিৰোধী মিত্ৰজোঁট আজি ভাগ ভাগ হৈ পৰিছে ৷ বিজেপিৰ দিনত এলিভেটেড কৰিড'ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কেইবাখনো দলং, ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিছিল নেকি ?"
কংগ্ৰেছৰ শাসনকালৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে এটাই নহয় কেইবাটাও পাপ কাম কৰিছিল ৷ তাৰ ভিতৰত অবৈধ লোকক অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংস্থাপন কৰিছিল ৷ যাৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছে ভোটবেংক গঢ়িছিল ৷ আমি সেই পাপ মুক্ত কৰি অবৈধ লোকক চিনাক্ত কৰিছো আৰু বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৷"
ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, ৰাহুল গান্ধীয়ে পূৰ্বে কেৰালাৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই সমষ্টি এৰি এতিয়া কেৰালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধী কেৰালাত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁ আহি অসমত প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিলে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে দ'ল ত্যাগ কৰে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলালে সেই ঠাইত কংগ্ৰেছ শূন্য হয় বুলিও মন্তব্য কৰে চৌহানে ৷
