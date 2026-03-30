লখিমপুৰত মানৱ ডেকাৰ সমৰ্থনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
বগীনদীত এন ডি এ প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ।
Published : March 30, 2026 at 4:09 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । তাৰ মাজতে বগীনদীত দেওবাৰে মানৱ ডেকাৰ সমৰ্থনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বগীনদীৰ ৰামধেনু ক্লাবৰ ৰঙ্গমঞ্চত আয়োজিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০১৪ চনত কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ জাতি-জনগোষ্ঠীক, অসমীয়াৰ মাটি-ভেটি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য সকলো দিশতে সুৰক্ষিত ৰখাৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাইজৰ নিভাঁজ মৰম-আশিস, সহযোগিতাই এন ডি এ পৰিয়ালক উদ্বুদ্ধ কৰিছে । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত যি সময়ত কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰি আছিল সেই সময়ত অসম তথা অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰি তেওঁলোকে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত কেৱল বাংলাদেশীক অসমলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটোৱাতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছে অবৈধ বাংলাদেশীক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ অসমীয়াৰ বিনাশস্বৰূপ আই এম ডি টি আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উক্ত আইন বাতিল কৰে ।"
সভাখনত মহিলাৰ উপস্থিতি লক্ষ্য কৰি মহিলা শক্তিৰ উপস্থিতি অত্যন্ত প্ৰেৰণাদায়ক বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "য'ত নাৰীৰ উপস্থিতি থাকে, তাতেই মহাশক্তি উৎপন্ন হয় । নাৰী সমাজে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই । মহিলা আই আগৰণুৱা হ'লে অসাধ্যও সাধন হয় ।"
লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাৰ সমৰ্থনত তেওঁ কয়, "মানৱ ডেকা সদায়েই মানৱ কল্যাণৰ অৰ্থে সংকল্পবদ্ধ । যোৱা ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত মানৱে সমষ্টিটোত কেৱল ৰাস্তা-ঘাট, দলং, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন ঘটোৱাই নহয় তেওঁ সমষ্টিটোৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নত সফলতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । সেয়েহে মানৱ ডেকাৰ বিজয়ে ৰাইজক উন্নয়নৰ জখলাত আগবঢ়াই নিব ।"
লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক মানৱ ডেকাই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱা সভাখনত লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা, প্ৰভাৰী অজয় কোঁৱৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি কৃষ্ণাধৰ সেন, বগীনদী মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি ধীৰেন সোণোৱালকে ধৰি কেইবা হাজাৰ বিজেপি নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বগীনদী বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰাংগণত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
