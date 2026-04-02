যোৰহাটৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত আছে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী : সোণোৱালৰ অনুভৱ
কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমীয়া জাতি অস্বিত্বৰ সংকটত পৰিছিল ৷ শক্তিশালী ভোটবেংক নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থতে অসমত অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছে সংস্থাপন কৰিছিল বুলি মন্তব্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৷
Published : April 2, 2026 at 1:56 PM IST
যোৰহাট : বুধবাৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এন ডি এ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ যোৰহাট সমষ্টিৰ কেন্দুগুৰিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সাহিত্য, সংস্কৃতিত চহকী যোৰহাট ৷ কথাৰে নহয় বন্ধু কামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিয়ক ৷"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কয়, "অসমীয়া জাতিৰ মাটি-ভেটি, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা কাম কংগ্ৰেছে কৰিছিলে ৷ অসমীয়া জাতিক বিপদাপন্ন, অস্বিত্বৰ সংকটত পেলোৱা, অনিশ্চয়তালৈ ঠেলি দিয়াৰ কাম কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিল ৷ কংগ্ৰেছে অবৈধ বাংলাদেশীক অসমৰ বিভিন্ন জিলা আৰু বনাঞ্চলত সংস্থাপন দিলে ৷ কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য আছিল অবৈধ বাংলাদেশীক সংস্থাপন কৰি অসমত শক্তিশালী ভোটবেংক নিৰ্মাণ কৰা ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এই কামৰ বাবে অসমীয়া জাতি অস্তিত্ব সংকটত পৰিল ৷ ফলত আমি আন্দোলন কৰিব লগা হয় আৰু অসম চুক্তিৰ দফাসমূহ তথা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰিলে কংগ্ৰেছে । এইখন অসম আমাৰ, অসমীয়া হাততে থাকিব লাগিব ভুমি অধিকাৰ ৷ মোৰ কাৰ্যকালত ৩ লাখ ৫৭ হাজাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসন কালত চাৰি লাখ লোকক ভুমি পট্টা দিয়া হ'ল ।"
আনহাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পাছত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যোৰহাটত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত ৷ যোৰহাট সমষ্টিবাসীৰ হৃদয়ত আছে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৷ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিব হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে ৷ ৰাইজে উপলব্ধি কৰে তেওঁৰ সৰলতা, সৎ আৰু নিষ্ঠাবান হোৱাৰ লগতে নেতাগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু কাম কৰিলে ৷"