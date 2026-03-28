শিলচৰলৈ যাওঁতে কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ হৈছিল, ষড়যন্ত্ৰ আছিল নেকি সেয়া ?

৫৫ বছৰে কংগ্ৰেছে বৰাক উপত্যকা তথা অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে একো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৷

শিলচৰলৈ যাওঁতে কোন কোন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ হৈছিল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 10:14 PM IST

শিলচৰ: বৰাকত শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত বৰাক উপত্যকাক উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ তুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"৫৫ বছৰে কংগ্ৰেছ দলে বৰাক উপত্যকা তথা অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে একো পদক্ষেপ নল'লে । ২০১১ চনত মই যেতিয়া শিলচৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কামত আহিছিলো তেতিয়া ইয়াৰ বাট-পথৰ অৱস্থা বেয়া আছিল ৷ পৰিস্থিতি এনেকুৱা আছিল মোৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ হৈ গৈছিল । কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছত বৰাক উপত্যকাৰ বাট-পথ উন্নতি হৈছে ৷"

শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ তেওঁ কয়,"নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত বৰাক নৈক গুৰুত্ব দিছে আৰু ইয়াক ১৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে । এতিয়া বৰাক নৈৰ পৰা বাংলাদেশৰ মাজেৰে কলকাতা আৰু বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইলৈ যাব পাৰে ৷ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে চহৰৰ লগতে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পথসমূহ পকী কৰিছে । চহৰৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ লাখ লাখ মানুহক বিনামূলীয়াকৈ বেংক একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰা হৈছে ৷"

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কয়, "২০১৬ চনত অসমৰ তিনি কোটি চল্লিশ লাখ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হৈছিল । বিজেপি চৰকাৰে অসমত এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিছে । নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে অসমৰ হিন্দু-বঙালীসকলক সুৰক্ষা দিছে । মোদীৰ নেতৃত্বত অসমত ব্যাপক হাৰত উন্নয়ন হৈছে । সেইবাবে ৰাজ্যত শান্তি ঘূৰি আহিছে ৷"

