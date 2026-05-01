নিঃসন্দেহে অসমত এগজিট প’লৰ প্ৰতিফলন হ'ব : সোণোৱাল

অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ ৷ আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী বুলি দাবী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 1, 2026 at 7:55 PM IST

ডিব্ৰুগড় : ভোটগণনালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন ৷ সমান্তৰালকৈ ভিন্ন সংস্থাৰ দ্বাৰা বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা এগজিট প’লত ৰাজ্যত পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি ইংগিত দিয়া হৈছে ৷ এগজিট প’লক লৈ ইতিমধ্যে শাসক-বিৰোধী নেতাৰ মাজত কথাৰ কটাক্ষ হৈছে ৷ এগজিট প'লত সঁচা কথা দেখুওৱা হৈছে বুলি দাবী কৰিছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ৷

আনহাতে এগজিট প'লক লৈ প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "পশ্চিমবংগতো বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিব । অসমত এনডিএৰ চৰকাৰ নিশ্চিত ৷"

এগজিট প'লৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক ফুকনে কয়,"৪ মে'ত ভোটগণনা হ'ব আৰু গণনাত স্পষ্ট হ'ব যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হ'ব । সকলো নিশ্চিত হৈ গৈছে মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে । সোণোৱাল, হিমন্ত চৰকাৰৰ দিনত ৰাইজে উন্নয়ন দেখা পাইছে ৷ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে ভোটদান কৰিছে ৷ মই প্ৰায় এক লাখ বা ৯০ হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিম ৷"

শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা জয়ন্ত দত্ত, বীৰেন ফুকন আৰু প্ৰশান্ত গগৈৰ সোঁৱৰণত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ৷ উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিগৰাকী বিজেপি কৰ্মী জয়ন্ত দত্ত, বীৰেন ফুকন আৰু প্ৰশান্ত গগৈক ২০০১ চনৰ ১ মে’ত আততায়ীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । এই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিয়ে ১ মে’ দিনটোত তিনিওজন বিজেপি নেতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে ।

ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে স্বৰ্গীয় জয়ন্ত দত্ত, বীৰেণ ফুকন আৰু প্ৰশান্ত গগৈৰ দল আৰু তেওঁলোকৰ সমাজৰ প্ৰতি থকা অৱদান স্মৰণ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোকৰ আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা আৰু আদৰ্শ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সদায় প্ৰেৰণা হৈ থাকিব । তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বাবে ৰাজ্যত বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ "

