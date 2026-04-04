প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত অসমবাসীয়ে এক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী শান্তিৰ অসম লাভ কৰিছে : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ আৰু সংখ্যালঘু অঞ্চলতহে সীমাবদ্ধ ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই সংবাদমেল (Etv Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 11:03 PM IST

গুৱাহাটী: ‘‘কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ আৰু সংখ্যালঘু অঞ্চলতহে সীমাবদ্ধ আছে’’ - এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ । শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সোণোৱালে এইদৰে কয় ।

সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবল নেতৃত্বত অসমত স্থায়ী শান্তি ঘূৰি অহাই নহয়, উন্নয়নৰ দিশতো যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে । দুৰ্নীতিমুক্ত আৰু বিদেশীমুক্ত অসমৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপিক ৰাইজে বিপুল ভোটদানেৰে আঁকোৱালি লোৱাই নহয়, বৰ্তমান সময়তো সৰ্বত্ৰে বিজেপিৰ সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বস্পৰ্শী সামাজিক সংগঠন হিচাপে অসমৰ সমাজ জীৱনত বিকশিত হৈছে । নিকা নিযুক্তি, অবৈধ বেদখলকাৰীৰ উচ্ছেদ, মহিলা সবলীকৰণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজৰ আশা-আকাংশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।’’

কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰসমূহে কৰা শোষণ আৰু বঞ্চনাই অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহক ভাগ-ভাগ কৰাই নহয়, মূলসুঁতিৰ পৰা আঁতৰি বিদ্ৰোহী পথ ল’বলৈ বাধ্য কৰাইছিল । কিন্তু ২০১৪ চনত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আলফা, এন ডি এফ বি, কে এল অ' আদিকে ধৰি অসমৰ জনজীৱনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা সকলো সংগঠনৰ মাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত ১২ খনতকৈ অধিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে । অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনতাৰ বিদেশী খেদা আন্দোলনক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি কংগ্ৰেছে ৮৬০ গৰাকী অসমীয়া বীৰ-বীৰাংগনাক হত্যা কৰি ৰাজ্যত যি বিভীষিকা নমাই আনিছিল, সেয়া অসমবাসী ৰাইজে পাহৰি যোৱা নাই ।’’

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘দুই বছৰকৈ শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট কৰাই নহয়, মূল সুঁতিৰ অসমীয়া যুৱকক বিদ্ৰোহী পন্থা বাছি ল’বলৈ বাধ্য কৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অপশাসনৰ ওৰ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমবাসীয়ে এক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী শান্তিৰ অসম লাভ কৰিছে । অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমবাসীয়ে উন্নয়ন আৰু খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰকে ভোটদান কৰিব ।’’

শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে সম্বোধন কৰা এই সংবাদমেলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আহ্বায়ক ৰূপম গোস্বামী উপস্থিত আছিল ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সংবাদমেল
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
অসম ৰাজ্যিক বিজেপি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

