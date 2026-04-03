বিজেপিৰ দিনত ভাগ্য উদয় হৈছিল মাজুলীৰ : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

বিজেপিৰ দিনতহে মাজুলীৰ ভাগ্য সলনি হৈছিল ৷ মাজুলীক জিলিকাই তুলিবলৈ ভূৱন গামক বিপুল ভোটত জিকাব লাগিব বুলি ৰাইজলৈ অনুৰোধ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ৷

বিজেপিৰ দিনত ভাগ্য উদয় হৈছিল মাজুলীৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 7:04 PM IST

মাজুলী : ২০১৬ত মাজুলীবাসীক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেয়া বিজেপিয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিলো নে নাই বুলি মাজুলীবাসীক মঞ্চৰ পৰাই এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ শুকুৰবাৰে মাজুলীত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়, "অসম বিধানসভাত মাজুলীৰ সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ হ'লে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ভূৱন গামক জিকাব লাগিব ৷"

কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়,"সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ভৰাঁল মাজুলী কংগ্ৰেছৰ দিনত বহু পিছ পৰি আছিল ৷ যেতিয়া মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক হৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালো তেতিয়াৰ পৰাই ভাগ্য সলনি হৈছিল মাজুলীৰ ৷ পূৰ্বৰ দৰে মাজুলীত ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা বৰ্তমান নাই ৷ বিধায়ক ভূৱন গামে মাজুলীৰ বাবে বহু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে যাৰ বাবে মাজুলীবাসীৰ মুখে মুখে ভূৱনৰ নাম ৷"

বিদেশীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"অবৈধ নাগৰিকক অসমৰ ভিন্ন স্থানত সংস্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছে ৷ ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে এই কাম কৰিছিল যদিও বিজেপিয়ে বেদখলকাৰীৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰিলে ৷ কংগ্ৰেছৰ বাবে অসম আন্দোলনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত হিংসা, হত্যা, বোমা-বাৰুদৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছিল ৷ কিন্তু বিজেপিৰ দিনত ৰাজ্যত পৰিৱৰ্তন আহিল ৷"

সোণোৱালে লগতে কয় যে, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে বিজেপিৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল ৷ বিজেপি থাকিলেহে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷ মাটি, ভেটি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য আৰু স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব পৰিব বিজেপিয়ে বুলি দাবী কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

জেংৰাইমুখৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত প্ৰচাৰ সভাৰ পাছত ভূৱন গামৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "ভূবন গাম সৰল, নম্ৰ আৰু সহজে জনসাধাৰণে তেওঁৰ কাষ চাপিব পাৰে, গতিকে সেই ব্যক্তিত্বক জনসাধাৰণে আঁকোৱালি লৈছে ৷ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে তেনে ব্যক্তিত্বক ভাল পায় ৷"

