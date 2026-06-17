কংগ্ৰেছৰ দিনৰ বন্ধ সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে বৰ্তমান অসম প্ৰগতিৰ পথত: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
মাজুলীত 'জনসম্পৰ্ক অভিযানত' অংশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৷ ১২ বছৰীয়া মোদীৰ চৰকাৰৰ শাসনকালৰ ক্ষতিয়ান দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
Published : June 17, 2026 at 8:43 PM IST
মাজুলী: বুধবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকাল বাবে দেশজুৰি চলি থকা 'জনসম্পৰ্ক অভিযান'ৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ মাজুলীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এক ৰাজহুৱা মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১২ বছৰীয়া মোদীৰ চৰকাৰৰ শাসনকালত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তনৰ খতিয়ানো দাঙি ধৰে সভাত । একালত অৱহেলিত অসম বৰ্তমান বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি উঠিছে বিশেষকৈ অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতিক কেন্দ্ৰ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুটা দিশ উল্লেখ কৰে ।
সভাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"চৰকাৰৰ সুস্থিৰ আইন-শৃংখলা আৰু উদ্যোগ-অনুকূল নীতিৰ বাবেই ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিদেশী বিনিয়োগ আহিছে । পূৰ্বতে যিখন অসমত উগ্ৰপন্থী আৰু প্ৰতিবাদৰ বাবে উদ্যোগপতিসকল আহিবলৈ ভয় কৰিছিল, আজি সেইখন অসম টাটাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ দৰে মেগা প্ৰজেক্টৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমক বন্ধৰ দেশ, বোমা বিস্ফোৰণৰ দেশ বুলি কোৱা হৈছিল । টিভি খুলিলেই বোমা বিস্ফোৰণ, ১০০০ ঘণ্টা অসম বন্ধ, ২৪ ঘণ্টা মাজুলী বন্ধ এইবোৰ ওলাইছিল । কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিহু, ঝুমুৰ, বাগৰুম্বা, অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী মৰ্যাদা, চৰাইদেউ মৈদামৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি আদি চৰ্চালৈ আহে।"
মাজুলীৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং, মাজুলী-লখিমপুৰ সংযোগী দলং নিৰ্মাণ চলি আছে ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলে ৷ কিন্তু কেন্দ্ৰত মোদী চৰকাৰ, ৰাজ্য়ত হিমন্ত চৰকাৰে মাজুলীবাসীৰ সমস্যা বুজি দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে ৷ অসমলৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব, এইবোৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে অসম এতিয়া প্ৰগতিৰ পথত ।"
লগতে পঢ়ক:৬ জুলাইৰ পৰা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন: ১০ জুলাইত পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল