মোদী, শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ধীৰাজক তিতাবৰবাসীয়ে জিকাব : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

মোদী, শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ধীৰাজক তিতাবৰবাসীয়ে জিকাব : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
তিতাবৰবাসী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষত থাকিব ৷ মোদী, শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ধীৰাজক তিতাবৰবাসীয়ে বিপুল ভোটত জিকাব বুলি দাবী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৷
Published : March 29, 2026 at 4:53 PM IST
যোৰহাট : '২৬ত কাৰ দখললৈ যাব ১০২ নং তিতাবৰ বিধাসভা সমষ্টি ? কাৰণ এই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল প্ৰাক্তন তথা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ৷ কংগ্ৰেছৰ পৰা সমষ্টিটো দখলৰ বাবে বিজেপিৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ দেওবাৰে সমষ্টিটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
প্ৰচাৰ সভাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "তিতাবৰবাসী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষত থাকিব ৷ নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তিতাবৰবাসীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাক বিপুল ভোটত জিকাব ৷ ইয়াৰ সাংসদগৰাকী বিৰোধী দলৰ, তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীও বিৰোধী দলৰ ৷ যাৰ বাবে কাম আৰু কথাৰ সামঞ্জস্য নাই কাৰণে তিতাবৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি থাকিল ৷ সেয়ে আজি ৰাইজে বুজিছে, কিয় ডাবোল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন ?"
বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাই কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিতাবৰত বিজেপিৰ বিজয় ধ্বজা উৰিব ৷ তিতাবৰৰ উন্নয়ন হ'ব ৷ বিগত ১০ বছৰে উন্নয়নৰ পৰা পিচপৰি আছিল তিতাবৰ ৷ বিধায়কক ভাল কামৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ ক'লে উত্তৰ দিব নোৱাৰে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক ভোট দিব ৷"
এইদৰে এতিয়া শাসক-বিৰোধী তথা উভয় পক্ষই সমষ্টিটো দখলৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, সমষ্টিটোত ২,০০,৫১৪ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷ ইয়াৰে ৯৬,৮০১ গৰাকী পুৰুষ বিপৰীতে ১,০৩৭১৩ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আছে ৷ আনহাতে সৰ্বাধিক ৫৭ হাজাৰতকৈ অধিক চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আছে তিতাবৰ সমষ্টিটোত ৷
