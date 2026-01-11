ETV Bharat / politics

অখিল গগৈয়ে চৰ্চাত থাকিবলৈকে সামাজিক মাধ্যমত যিহকে তিহকে কয়: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

মৰিয়নীত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী । যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ।

Union Minister Pabitra Margherita sharply criticizes Akhil Gogoi in Mariani
মৰিয়নীত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 11, 2026 at 2:44 PM IST

টীয়ক: সমাগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ৰাজনৈতিক দলসমূহে দলীয় কাম-কাজ তীব্ৰগতিত অব্যাহত ৰাখিছে । শাসকীয় দলে এইবাৰ যেন উজনিত নিজৰ স্থিতি সবল কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে । সমান্তৰালভাৱে দলটোৰ কাম-কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বহুজনে যোগদান কৰিছে বিজেপিত । যোৰহাটতো দেখা গৈছে বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপৰতা ।

দেওবাৰে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিন্তামণিগড় গাঁও পঞ্চায়তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী । উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ বলিষ্ঠ নেতা, একালৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য তথা জিলা আছুৰ উপদেষ্টা জিতু নেওগসহ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে প্ৰায় শতাধিক ৰাইজে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ।

অখিল গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান ৰাজ্যৰ দ্ৰুত উন্নয়ন তথা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চকৰি প্ৰদানকে ধৰি বিশেষকৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কাম-কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ এইদৰে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে । যোগদান কৰা সকলোকে দললৈ উষ্ম আদৰণি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উক্ত সভাত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত থাকি কয়, "এয়া বিজেপি দলৰ বাবে অতি সুন্দৰ সময় । এইসকল কৰ্মীৰ নেতৃত্বত অঞ্চলসমূহৰ মই আৰু অধিক উন্নয়ন হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।" সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অখিল গগৈয়ে চৰ্চাত থাকিবলৈকে সামাজিক মাধ্যমত যিহকে তিহকে কয় আৰু তেওঁৰ কথাবোৰত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াটো তেওঁৰ বিচাৰে । বৰ্তমান চাগৈ তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হ'ব পাৰে । সেয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত অখিলৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ।"

