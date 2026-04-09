4 মে’ত বিজয় উৎসৱ হ'ব : ভোটদান কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে

যোৰহাটৰ জেইল ৰোড ক্লাৱৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই ৷

Union Minister Pabitra Margherita Casts His Vote For the first time at the Jail Road Club polling station in Jorhat
যোৰহাটৰ জেইল ৰোড ক্লাৱৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 12:25 PM IST

যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । ৰাজ্যবাসীৰ সমান্তৰালভাৱে জনপ্ৰতিনিধিসকলেও আজি নিজা নিজা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ । আজি যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰে যোৰহাটৰ জেইল ৰোড ক্লাৱৰ ভোটদান কেন্দ্ৰত ।

পুৱা ৮.৩০ মান বজাত ভোটদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই ১৫ বছৰ বয়সৰ পৰা ইয়াতেই আছো ৷ কিন্তু মই স্থায়ী বাসিন্দা নাছিলো ৷ এতিয়া স্থায়ী বাসিন্দা ৷ ডি চি বি ৰোডত ঘৰ ৷ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সুৰক্ষিত, বিকশিত অসমৰ বাবে যোৰহাট সমষ্টিত ভোট প্ৰদান কৰিলো ৷"

ভোটাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "ৰাইজ ওলাই আহিছে ৷ নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে ওলাই আহিছে ৷ যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি আমাক জনাইছে ৷ ৰাইজ ওলাই আহিব ৷ কাৰণ সকলোৱে এখন সুৰক্ষিত অসম বিচাৰে; বিকশিত অসম বিচাৰে ৷ গতিকে গণতান্ত্ৰিক এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক ওলাই আহক ৷ সেইটোৱে আজিৰ তাৰিখত আহ্বান ৷ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে, নিজৰ ৰাজ্যখন আৰু আগুৱাই নিবৰ বাবে আমি ভোটদান কৰিবই লাগিব আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবই লাগিব ৷"

আজিৰ দিনটো সাংগঠনিক কিছু কাম-কাজৰ লগতে দলীয় সতীৰ্থৰ সৈতে কটাব বুলি উল্লেখ কৰে মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ একে প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 4 মে’ৰ দিনা অৰ্থাৎ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গণতন্ত্ৰৰ বিজয় হ’ব ৷ আমাৰ বিজয় হ’ব ৷"

শেহতীয়াকৈ এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আকোঁৱালি লোৱা সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "যিকোনো মৃত্যুৱে বেদনাদায়ক ৷ এজন মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে ৷ সেই মৃত্যুকো কোনোবাই যদি ৰাজনীতি কৰিবলৈ লয়; তাতকৈ বেদনাদায়ক কথা আৰু কি হ’ব পাৰে ! মানুহক মৃত্যুৱে জোকাৰি যায় ৷ মৃত্যুত কোনো এজিপি, বিজেপি, কংগ্ৰেছ নাই ৷ তাত কোনোৱেই ৰাজনীতি কৰিব নাপায় ৷ নিজৰ যদি সদস্য এজনৰ মৃত্যুত ৰাজনীতি কৰে; তাতকৈ দুখৰ কথা আৰু কি হ’ব পাৰে ? আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে ৷ মৃত্যুৰ পিছৰ ৰহস্য ফাদিল হওঁক ৷ মই কংগ্ৰেছক কৈছো অন্ততঃ নিজৰ দলৰ সদস্যজনক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ নকৰিব ৷"

