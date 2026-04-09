4 মে’ত বিজয় উৎসৱ হ'ব : ভোটদান কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে

4 মে’ত বিজয় উৎসৱ হ'ব : ভোটদান কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে
যোৰহাটৰ জেইল ৰোড ক্লাৱৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
Published : April 9, 2026 at 12:25 PM IST
যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । ৰাজ্যবাসীৰ সমান্তৰালভাৱে জনপ্ৰতিনিধিসকলেও আজি নিজা নিজা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ । আজি যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰে যোৰহাটৰ জেইল ৰোড ক্লাৱৰ ভোটদান কেন্দ্ৰত ।
পুৱা ৮.৩০ মান বজাত ভোটদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই ১৫ বছৰ বয়সৰ পৰা ইয়াতেই আছো ৷ কিন্তু মই স্থায়ী বাসিন্দা নাছিলো ৷ এতিয়া স্থায়ী বাসিন্দা ৷ ডি চি বি ৰোডত ঘৰ ৷ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সুৰক্ষিত, বিকশিত অসমৰ বাবে যোৰহাট সমষ্টিত ভোট প্ৰদান কৰিলো ৷"
ভোটাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "ৰাইজ ওলাই আহিছে ৷ নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে ওলাই আহিছে ৷ যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি আমাক জনাইছে ৷ ৰাইজ ওলাই আহিব ৷ কাৰণ সকলোৱে এখন সুৰক্ষিত অসম বিচাৰে; বিকশিত অসম বিচাৰে ৷ গতিকে গণতান্ত্ৰিক এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক ওলাই আহক ৷ সেইটোৱে আজিৰ তাৰিখত আহ্বান ৷ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে, নিজৰ ৰাজ্যখন আৰু আগুৱাই নিবৰ বাবে আমি ভোটদান কৰিবই লাগিব আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবই লাগিব ৷"
আজিৰ দিনটো সাংগঠনিক কিছু কাম-কাজৰ লগতে দলীয় সতীৰ্থৰ সৈতে কটাব বুলি উল্লেখ কৰে মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ একে প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 4 মে’ৰ দিনা অৰ্থাৎ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গণতন্ত্ৰৰ বিজয় হ’ব ৷ আমাৰ বিজয় হ’ব ৷"
শেহতীয়াকৈ এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আকোঁৱালি লোৱা সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "যিকোনো মৃত্যুৱে বেদনাদায়ক ৷ এজন মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে ৷ সেই মৃত্যুকো কোনোবাই যদি ৰাজনীতি কৰিবলৈ লয়; তাতকৈ বেদনাদায়ক কথা আৰু কি হ’ব পাৰে ! মানুহক মৃত্যুৱে জোকাৰি যায় ৷ মৃত্যুত কোনো এজিপি, বিজেপি, কংগ্ৰেছ নাই ৷ তাত কোনোৱেই ৰাজনীতি কৰিব নাপায় ৷ নিজৰ যদি সদস্য এজনৰ মৃত্যুত ৰাজনীতি কৰে; তাতকৈ দুখৰ কথা আৰু কি হ’ব পাৰে ? আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে ৷ মৃত্যুৰ পিছৰ ৰহস্য ফাদিল হওঁক ৷ মই কংগ্ৰেছক কৈছো অন্ততঃ নিজৰ দলৰ সদস্যজনক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ নকৰিব ৷"
