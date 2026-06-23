কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পদৰ পৰা জৰ্জ কুৰিয়ানৰ পদত্যাগ; ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ
২০২৬ চনৰ ২১ জুনত ৰাজ্যসভাৰ ছবছৰীয়া কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ পদত্যাগ কৰে আৰু তেওঁক পুনৰ উচ্চ সদনলৈ মনোনীত কৰা নহ’ল ।
Published : June 23, 2026 at 2:52 PM IST
থিৰুৱনন্তপুৰম (কেৰালা) : বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জৰ্জ কুৰিয়ানে মঙলবাৰে মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে এক বিবৃতিত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধানৰ ৭৫ নং অনুচ্ছেদৰ দফা (২)ৰ অধীনত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা জৰ্জ কুৰিয়ানৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
দেওবাৰে উচ্চ সদনৰ (ৰাজ্যসভা) কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত কুৰিয়ানে স্বাভাৱিক পদ্ধতি অনুসৰি পদত্যাগ কৰে ৷ তেওঁ ৰাজ্যসভাত মধ্যপ্ৰদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷ কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বই এইবাৰ খালী আসনৰ বাবে তেওঁক পুনৰ মনোনীত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷
কেবিনেটৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত কুৰিয়েনে সাংগঠনিক কামলৈ ঘূৰি অহাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে তেওঁ কেৰালাত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰাৰ ইচ্ছা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে ৷ অৱশ্যে তেওঁৰ নতুন দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ’ব নে ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ’ব সেয়া এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে স্পষ্ট কৰা নাই দলটোৱে ৷ আগন্তুক দিনত বিজেপি নেতৃত্বৰ পৰা তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ভূমিকা সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
কুৰিয়ানে ২০২৪ চনৰ ৯ জুনত তৃতীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰত সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা, মীন আৰু পশুপালনৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ মন্ত্ৰী হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ৷ শেহতীয়া কেৰালা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁ কাঞ্জিৰাপল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও পৰাস্ত হৈছিল ৷
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি, ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য, মূল সমিতিৰ সদস্য, দলৰ মুখপাত্ৰ আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি তেওঁৰ বিস্তৃত অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷ তদুপৰি তেওঁ প্ৰথম বাজপেয়ী চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অ’ ৰাজাগোপালৰ বিশেষ কৰ্তব্যত বিষয়া (OSD) হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
জৰ্জ কুৰিয়ানৰ পদত্যাগৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত কেৰালাৰ প্ৰতিনিধিত্ব এতিয়া সুৰেশ গোপীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ পৰিছে ৷ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই থ্ৰিছুৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা গোপীৰ সৈতে কুৰিয়ানক ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী বিশিষ্ট খ্ৰীষ্টান ব্যক্তি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ৷ এই পদক্ষেপক দলটোৱে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীক বিজেপিৰ ওচৰলৈ অনাৰ কৌশলগত পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰিছিল ৷
কিন্তু কাঞ্জিৰাপল্লীত তেওঁৰ নিৰ্বাচনী পৰাজয় আৰু ৰাজ্যসভাত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল নিশ্চিত কৰিব নোৱৰাটোৱে তেওঁৰ সংসদীয় উচ্চাকাংক্ষাত আঘাত হানিছে ৷ ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কেৰালাৰ ৰাজনীতিলৈ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে কুৰিয়ানক ৰাজ্যিক বিজেপিত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব পৰা যাব ৷
লগতে পঢ়ক : অভিষেক বেনাৰ্জীক নিলম্বন, ‘দিদি’ অবিহনে নতুন কমিটী গঠন