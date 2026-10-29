অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ নগৰীয়া 'ডিমাগী নক্সাল' : কিৰেণ ৰিজিজু

অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ নগৰীয়া 'ডিমাগী নক্সাল' : কিৰেণ ৰিজিজু
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা ভিডিঅ'ত নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন পক্ষই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
By PTI
Published : October 29, 2026 at 1:18 PM IST
নতুন দিল্লী : বলীউডৰ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ এটা ভিডিঅ'ক লৈ সম্প্ৰতি দেশজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা বিজেপিক সমালোচনা কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'টোৱে বিভিন্ন মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
একেদৰে বিজেপি আৰু দলৰ নেতাসকলো জ্যেষ্ঠ অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অভিনেতাগৰাকীৰ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
I thought Naseeruddin Shah was just an ordinary actor. I used to respect & like him.. I never knew that he was a dangerous urban Dimagi Naxal ! मुझे उसके असली चरित्र के बारे में बहुत देर से पता चला।। भारत के लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। https://t.co/McSDNBJjPt— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 28, 2026
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰি অভিনেতা শ্বাহক এজন বিপজ্জনক নগৰীয়া ডিমাগী নক্সাল বুলি অভিহিত কৰিছে । অভিনেতাগৰাকীৰ মন্তব্য ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
বুধবাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ আগতে শ্বাহক সন্মান কৰিছিল যদিও তেওঁৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বহু পলমকৈ গম পাইছিল ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছিল । য'ত তেওঁ প্ৰতিবাদকাৰী জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সমৰ্থন কৰে আৰু নিজকে ডিমাগী নক্সাল বুলি দাবী উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰি দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সাহস ভাঙি পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । শ্বাহে পৰিধান কৰা 'ডিমাগী নক্সাল' বেজ এটাও কেমেৰাত দেখুৱায় ।
ইয়াৰ পিছতে ৰিজিজুৱে অভিনেতাগৰাকীক সমালোচনা কৰি কয়, "মই নাছিৰুদ্দিন শ্বাহক কেৱল এজন সাধাৰণ অভিনেতা বুলি ভাবিছিলো । মই আগতে তেওঁক সন্মান কৰিছিলোঁ আৰু ভাল পাইছিলোঁ... মই কেতিয়াও নাজানিছিলো যে তেওঁ এজন বিপজ্জনক নগৰীয়া ডিমাগী নক্সাল ।" তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ (নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ) প্ৰকৃত চৰিত্ৰৰ বিষয়ে মই বহুত পলমকৈ জানিব পাৰিলোঁ । (তেওঁৰ মতামত) ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ।"
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে এক সাক্ষাৎকাৰত শিৱসেনাৰ নেত্ৰী শ্বাইনা এন চিয়েও শ্বাহক প্ৰশ্ন কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰশ্নটো হ'ল নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ এচিপি ৰাথোড় নে 'ছৰফৰোছ'ৰ গুলাম হাছান । তেওঁ নগৰীয়া নক্সালবাদৰ কথা কয়, টুকড়ে-টুকড়ে গেঙক সমৰ্থন কৰে, দেশ বিৰোধী আন্দোলনৰ কথা কয় । আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰশ্নটো হ'ল ছাৰ, সৰ্বোচ্চ সন্মানেৰে, আপুনি ভাৰত সমৰ্থক শ্ল'গান নে ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গানত বিশ্বাস কৰে ?"
শ্বাহে আমিৰ খান অভিনীত একচন ছবি "ছৰফৰোছ"ত বিৰোধী, গোপন অপাৰেটৰ গুলফাম হাছানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ১৯৯৯ চনৰ ছুপাৰহিট ছবিখনত আমিৰ খানে নায়ক এচিপি অজয় সিং ৰাথোড়ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
৭৬ বছৰীয়া শ্বাহে বাৰে বাৰে ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আহিছে আৰু জুলাই মাহত নীট পৰীক্ষাৰ অনিয়মক লৈ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চলা প্ৰতিবাদত বল প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক সমালোচনাও কৰি আহিছে ।
যোৱা সপ্তাহত শ্বাহে সত্যজিৎ চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন ইনষ্টিটিউটত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটলাক লৈ সমালোচনাও কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহে । মঙলবাৰে পোষ্ট কৰা ভিডিঅ'টোত শ্বাহে কয়, "মই গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰো যে মই 'ডিমাগী নক্সাল' । মোৰ দৰে মানুহক দেশবিৰোধী, টুকড়ে-টুকড়ে গেং বুলি কোৱা চকীদাৰসকলে আৰু কি নাম দিয়ে নাজানো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "... এই চৰকাৰখনক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো...আমাৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সাহস ভাঙিবলৈ, শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিবলৈ আৰু আমাৰ গণতন্ত্ৰক বিপদত পেলাবলৈ আৰু কি কৰিব ? আপুনি কিমান কৰিব ? কিমান দূৰলৈ যাব ?"
উল্লেখ্য যে 'ডিমাগী নক্সাল' শব্দটো প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত কৈছিল । সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত শিপাই থাকি নীতি-নিৰ্ধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰাৰ জৰিয়তে সমাজৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা লোকসকলক এই শব্দৰে অভিহিত কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
নাগৰিকত্ব নোপোৱাকৈ কিদৰে ভাৰতীয় ভোটাৰ হৈছিল ছোনিয়া গান্ধী ? পুনৰ হ’ব গোচৰৰ শুনানি