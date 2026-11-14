ETV Bharat / politics

উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদ এৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে

৫ নৱেম্বৰত উচ্চ সদনৰ উপ-নিৰ্বাচনত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছিল হৰদীপ সিং পুৰী ।

Union Minister Hardeep Puri Resigns As Rajya Sabha Member From UP After Election From MP
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৷ ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদন অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে আজি (শনিবাৰ)ৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰাজ্যসভাই প্ৰকাশ কৰা এক বুলেটিনত উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰিষদৰ (ৰাজ্যসভা) নিৰ্বাচিত সদস্য শ্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু ১৪ নৱেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখে তেওঁৰ পদত্যাগ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে ৷’’

যোৱা ৫ অক্টোবৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত খালী হৈ থকা ১০ খন ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে ৮ জন প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী আৰু বি এল বাৰ্মাক এই সূচীৰ পৰা বাহিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।

২০১৪ চনৰ পৰা কেন্দ্ৰত ক্ষমতাত থকা নীতিন নবীন নেতৃত্বাধীন দলটোৰ এই পদক্ষেপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সম্ভাব্য সালসলনিৰ জল্পনা-কল্পনাতো ইন্ধন যোগাইছিল ।

কিন্তু ৫ নৱেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নিৰ্বাচিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী । প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এল মুৰুগানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ আসনখন খালী হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।

কংগ্ৰেছ নেতা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে উত্থাপন কৰা আপত্তি তদন্তৰ সময়ত নাকচ হোৱাৰ পিছত ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে ৩ নৱেম্বৰত পুৰীৰ মনোনয়ন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে । আন দুজন প্ৰাৰ্থী - ৰাজকুমাৰ লোহানী আৰু কাণ্টে ছায়ান্নাৰ মনোনয়ন নাকচ হোৱাৰ লগে লগে পুৰীয়ে যুঁজত একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী হৈয়েই থাকিল ।

লগতে পঢ়ক : এপষ্টেইন-হৰদীপ পুৰীৰ সাক্ষাৎ : কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ তীব্ৰ সমালোচনা

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী
হৰদীপ সিং পুৰীৰ পদত্যাগ
হৰদীপ সিং পুৰীৰ পদত্যাগ পত্ৰ
HARDEEP PURI RESIGNS AS RS MEMBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.