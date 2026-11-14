উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদ এৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে

উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদ এৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে
৫ নৱেম্বৰত উচ্চ সদনৰ উপ-নিৰ্বাচনত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছিল হৰদীপ সিং পুৰী ।
Published : November 14, 2026 at 3:58 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ৷ ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদন অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে আজি (শনিবাৰ)ৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।
ৰাজ্যসভাই প্ৰকাশ কৰা এক বুলেটিনত উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰিষদৰ (ৰাজ্যসভা) নিৰ্বাচিত সদস্য শ্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু ১৪ নৱেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখে তেওঁৰ পদত্যাগ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে ৷’’
A bulletin released by Rajya Sabha, says, "Shri Hardeep Singh Puri, an elected Member of the Council of States (Rajya Sabha), representing the State of Uttar Pradesh, resigned his seat in the Rajya Sabha and his resignation has been accepted by the Chairman, Rajya Sabha w.e.f. 14th November, 2026."— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
যোৱা ৫ অক্টোবৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত খালী হৈ থকা ১০ খন ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে ৮ জন প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী আৰু বি এল বাৰ্মাক এই সূচীৰ পৰা বাহিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
Union Minister Hardeep Singh Puri has resigned as a member of the Rajya Sabha, where he represented Uttar Pradesh. His resignation has been accepted by the Chairman of the Rajya Sabha and will take effect from November 14, 2026 https://t.co/pm4JU85A02— IANS (@ians_india) November 14, 2026
২০১৪ চনৰ পৰা কেন্দ্ৰত ক্ষমতাত থকা নীতিন নবীন নেতৃত্বাধীন দলটোৰ এই পদক্ষেপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সম্ভাব্য সালসলনিৰ জল্পনা-কল্পনাতো ইন্ধন যোগাইছিল ।
🚨 #NewsAlert | Rajya Sabha Chairman C. P. Radhakrishnan has accepted the resignation of Hardeep Singh Puri as a member of Rajya Sabha, with effect from November 14, 2026. https://t.co/egEuJ7cj9s— United News of India (@uniindianews) November 14, 2026
কিন্তু ৫ নৱেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নিৰ্বাচিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী । প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এল মুৰুগানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ আসনখন খালী হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে উত্থাপন কৰা আপত্তি তদন্তৰ সময়ত নাকচ হোৱাৰ পিছত ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে ৩ নৱেম্বৰত পুৰীৰ মনোনয়ন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে । আন দুজন প্ৰাৰ্থী - ৰাজকুমাৰ লোহানী আৰু কাণ্টে ছায়ান্নাৰ মনোনয়ন নাকচ হোৱাৰ লগে লগে পুৰীয়ে যুঁজত একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী হৈয়েই থাকিল ।