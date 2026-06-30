অসমত স্থাপন হ’ব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয়, ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰক দিছে প্ৰস্তাৱ

অসমত স্থাপন হ’ব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয়, ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰক দিছে প্ৰস্তাৱ
গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷
Published : June 30, 2026 at 8:47 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ । ৰাজ্যত স্থাপন হ'ব জনজাতীয় সংগ্ৰাহলয় । এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিছে ।
মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ কইনাধৰাস্থিত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত ৰাজ্যখনত ৰূপায়ন হোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত বন্ধন কেন্দ্ৰ, একলব্য আৱাসিক বিদ্যালয় আদি আঁচনিৰ কাম-কাজ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠকত ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটোও আলোচনা কৰা হয় ।
পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "আমি জনজাতি পৰিক্ৰমা ভৈয়াম বিভাগৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছু আঁচনি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি ৰূপায়ন কৰো । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ ভিতৰত অনুচ্ছেদ ২৭৫ এটা আছে আৰু একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইতিমধ্যে ধৰিত্রী আৱাস জনজাতি গ্ৰাম উৎকৰ্ষ যোজনা নামৰ এখন বিশাল মিছন জনজাতি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি অসমত ইয়াক আৰম্ভ কৰিছো । আমাৰ কাম-কাজবোৰ কেনেদৰে আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জুৱেল ওৰামে পৰ্যালোচনা কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক নিৰ্দেশনা আমাক দিয়ে । সেই দিশ নিৰ্দেশনাকলৈ আমি আমাৰ কামবোৰ আগুৱাই লৈ যাম ।"
জনজাতি সংগ্ৰহালয় সন্দৰ্ভত ডাঃ পেগুৱে কয়, "আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীক ট্ৰাইবেল মিউজিয়াম এটাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছো । কিন্তু ক'ত হ'ব সেইটো এতিয়া অতি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে । আমি এটা হেৰিটেজ জনজাতি সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি অতি সোনকালে মাটিখিনি নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব । তাৰ পাছত তাৰ এটা প্ৰাকঃকলন প্ৰস্তুত হ'ব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে সহযোগীতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে ।"
ইফালে বৈঠকত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জুৱেল ওৰামে জনাই যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত অসমৰ মন্ত্রীগোটে দিয়া প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আছে আৰু সেই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । সঠিক সময়ত ইয়াৰ নিৰ্ণয় লোৱা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
আনহাতে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰী কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।