ETV Bharat / politics

অসমত স্থাপন হ’ব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয়, ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰক দিছে প্ৰস্তাৱ

গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷

Union Minister for Tribal Affairs Jual Oram holds a review meeting in Guwahati
গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ বৈঠক (Ranoj Pegu's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ । ৰাজ্যত স্থাপন হ'ব জনজাতীয় সংগ্ৰাহলয় । এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিছে ।

মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ কইনাধৰাস্থিত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত ৰাজ্যখনত ৰূপায়ন হোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অসমত স্থাপন হ’ব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat Assam)

জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত বন্ধন কেন্দ্ৰ, একলব্য আৱাসিক বিদ্যালয় আদি আঁচনিৰ কাম-কাজ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠকত ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটোও আলোচনা কৰা হয় ।

পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "আমি জনজাতি পৰিক্ৰমা ভৈয়াম বিভাগৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছু আঁচনি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি ৰূপায়ন কৰো । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ ভিতৰত অনুচ্ছেদ ২৭৫ এটা আছে আৰু একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইতিমধ্যে ধৰিত্রী আৱাস জনজাতি গ্ৰাম উৎকৰ্ষ যোজনা নামৰ এখন বিশাল মিছন জনজাতি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি অসমত ইয়াক আৰম্ভ কৰিছো । আমাৰ কাম-কাজবোৰ কেনেদৰে আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জুৱেল ওৰামে পৰ্যালোচনা কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক নিৰ্দেশনা আমাক দিয়ে । সেই দিশ নিৰ্দেশনাকলৈ আমি আমাৰ কামবোৰ আগুৱাই লৈ যাম ।"

জনজাতি সংগ্ৰহালয় সন্দৰ্ভত ডাঃ পেগুৱে কয়, "আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীক ট্ৰাইবেল মিউজিয়াম এটাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছো । কিন্তু ক'ত হ'ব সেইটো এতিয়া অতি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে । আমি এটা হেৰিটেজ জনজাতি সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি অতি সোনকালে মাটিখিনি নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব । তাৰ পাছত তাৰ এটা প্ৰাকঃকলন প্ৰস্তুত হ'ব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে সহযোগীতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে ।"

ইফালে বৈঠকত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জুৱেল ওৰামে জনাই যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত অসমৰ মন্ত্রীগোটে দিয়া প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আছে আৰু সেই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । সঠিক সময়ত ইয়াৰ নিৰ্ণয় লোৱা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

আনহাতে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰী কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰী ব্যৱস্থাত কৰিব নোৱৰা কঠিন চিকিৎসাহে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক চিনি নাপাই কংগ্ৰেছ বিধায়িকা বেবী বেগমে

TAGGED:

অসমত স্থাপন হ’ব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয়
কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী
গুৱাহাটীত জুৱেল ওৰাম
ট্ৰাইবেল মিউজিয়াম
THE TRIBAL MUSEUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.