নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা : বাজপেয়ী ভৱনত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীৰ বৈঠক

নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা : বাজপেয়ী ভৱনত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীৰ বৈঠক

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত বিশেষ ৰাজনৈতিক বৈঠকত তৈয়াৰ কৰা হয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা ।

Published : January 30, 2026 at 11:55 PM IST

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হৈ দলৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সকলো সদস্য উপস্থিত থাকে । বৈঠকত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা কৰা হয় ।

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত বিশেষ ৰাজনৈতিক বৈঠকত তৈয়াৰ কৰা হয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা । লগতে বৈঠকত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো বিশদ আলোচনা কৰা হয় । মূলতঃ বাজপেয়ী ভৱনত নিৰ্বাচনী ৰণনীতিক লৈ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, নিৰ্বাচন প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যিক নেতৃত্বই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । অমিত শ্বাহৰে হোৱা বৈঠকৰ পাছতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কয়, "তেখেতৰ এই বৈঠকক লৈ আমি যথেষ্ট আশাবাদী হোৱাৰ লগতে আগন্তুক নিৰ্বাচনী কৰ্মসূচী সন্দৰ্ভত কিছু কিছু প্ৰস্তুত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো । বিভিন্ন কাম আমি কেনেদৰে কৰিব লাগিব এই গোটেইবিলাক বিষয় তেখেতে পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ আগত ৰাখিছে । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনমুখী চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনমুখী কাৰ্যসূচীসমূহৰ লাভ আমি কেনেদৰে ৰাইজৰ পৰা পাব পাৰো, সেই সন্দৰ্ভতো আজিৰ বৈঠকত আলোচনা হৈছে । মিত্রতাত থাকি এন ডি এ হিচাপে আমি নিৰ্বাচন খেলিম । এই বিষয়েও আজি আলোচনা কৰা হয় । পূৰ্বতকৈ অধিক ভোট বৃদ্ধি আৰু আসন বৃদ্ধিৰে আমি এইবাৰ শক্তিশালীভাৱে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিম ।’’

আসন বুজাবুজিৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, ‘‘গোটেই বিষয়টোক লৈ আমাৰ আলোচনা চলি আছে । এন ডি এত থকা গোটেই দলসমূহৰ লগত আমাৰ বুজাবুজি এটা পৰ্যায়ত আগৰ পৰাও আছে আৰু বৰ্তমানেও আছে । কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ মিত্রতা সম্পৰ্কত ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আটাইকেইটা দলৰ লগত বহি চূড়ান্ত কৰিম । এন ডি এ হিচাপে আমি নিৰ্বাচন খেলিম । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়েও সেই পৰামৰ্শ দিছে । আমি সেইমতেই আগবাঢ়ি যাম ।’’

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে নিশাটো ডিব্ৰুগড়ত কটায় । শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত কেইবাখনো আঁচনিৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে শুভাৰম্ভ কৰে । ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত দ্বিতীয়টো বিধানসভা চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে অমিত শ্বাহে । কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু শুভ উদ্বোধনী কৰাৰ লগতে এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰ‍াৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে দিনৰ ভাগত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশ লয় । তাৰ পিছত সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ দলীয় কার্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশ লয় । নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকী পশ্চিমবংগলৈ ৰাওনা হয় ।

