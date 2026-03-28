২ এপ্ৰিলত পুনৰ কলিয়াবৰলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ

২ এপ্ৰিলত পুনৰ কলিয়াবৰলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 10:44 PM IST

কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত ৰাখিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৷ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ ষ্টাৰ কম্পেইনাৰে অসমত চলাইছে দলীয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷

সমান্তৰালকৈ ২ এপ্ৰিলত পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী ৷ মিছাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ৷ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁট তথা অগপৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব শ্বাহে ৷

২ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী সভাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বুজ ল'বলৈ শনিবাৰে মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত উপস্থিত হয় বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ৷ এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক মহন্তই কয়, "২ এপ্ৰিলত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ ২ এপ্ৰিলৰ বিয়লি ৩ বজাত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব ।"

সভাত কিমান মানুহ হ'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনা ৰাইজৰ যি উৎসাহ দেখা পাইছিলো, অমিত শ্বাহৰ সভাত তাতকৈও অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব ৷ ফিল্ডত মানুহ ধৰিব নে নাই সন্দেহ আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কলিয়াবৰলৈ আহিব যদিও, এতিয়ালৈকে দিন দিয়া নাই । হয়তো তেখেতে সময় উলিয়াব পাৰিলে আহিব ৷"

উল্লেখ্য যে, বিজেপিৰ একাংশ তৃণমূল কৰ্মীয়ে কলিয়াবৰ সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ আছে ৷ ফলত বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয়ভাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে জিতেন গৌড়ে ৷

লগতে পঢ়ক:নদুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা: প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ

