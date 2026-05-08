বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনি কৰিবলৈ কলকাতাত অমিত শ্বাহ: আজি নৱ-নিৰ্বাচিত বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক
পশ্চিমবংগত ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীত শপতগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য়ৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
By ANI
Published : May 8, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ২৯৪ খনৰ ভিতৰত ২০৬ খন আসন দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ পিচত ৯ মে'ত শপত গ্ৰহণ কৰিব এগৰাকী নতুন মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসভা সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হ'ব । সেয়েহে পশ্চিমবংগ উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ।
মমতা বেনাৰ্জীৰ আধিপত্য়ৰ অৱসান ঘটাই বিজেপিৰ বিজয়ৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰিছে । বংগত বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে এই ৰাজকীয় ভ্ৰমণ গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ । কলকাতা বিমানবন্দৰৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথমে দক্ষিণেশ্বৰৰ ভৱতৰিণী মন্দিৰত উপস্থিত হ’ব । তাত তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত নিউটাউনৰ এখন হোটেললৈ যোৱাৰ কথা ।
উল্লেখ্য় যে শুকুৰবাৰে বিজেপি বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে । গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ নেতৃত্বত উক্ত বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী বাছনি কৰা হ’ব ৷ শনিবাৰে ব্ৰিগেডত শপত গ্ৰহণ কৰিব বংগৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই অনুষ্ঠানৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ দিল্লীলৈ আহিব । এই কথা সদৰী কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ।
গেৰুৱা শিবিৰৰ সূত্ৰ অনুসৰি অমিত শ্বাহে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক সাক্ষাৎ কৰিব । বিধানসভাত বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহ হৈছে পৰ্যবেক্ষক । এই কামত সহকাৰী পৰ্যবেক্ষক হিচাপে থাকিব ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝি । যিকোনো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গেৰুৱা শিবিৰে ৰাজ্যখনলৈ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক প্ৰেৰণ কৰে । পৰ্যবেক্ষকসকলে দলটোৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক সাক্ষাৎ কৰি বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্ৰীসভাই ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীত শপত গ্ৰহণ কৰিব । ব্ৰিগেডত অনুষ্ঠিত হ’ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান । শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল । ইয়াৰ লগতে ২০খন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও উপস্থিত থাকিব ।
