চন্দ্ৰ-সূৰ্য থকালৈকে অগপ-বিজেপিৰ বন্ধুত্ব অটুট থাকিব বুলি ঘোষণা অমিত শ্বাহৰ
কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত এন ডি এৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : April 2, 2026 at 7:49 PM IST
কলিয়াবৰ : বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ কলিয়াবৰৰ মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত এন ডি এ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
কলিয়াবৰত আয়োজন কৰা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱক স্মৰণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "সূৰ্য-চন্দ্ৰ থকালৈকে অগপ-বিজেপিৰ বন্ধুত্ব সদায় থাকিব ৷"
উন্নয়নৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰৰ দিনত দেশৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে ৷ অসমো পিছ পৰি থকা নাই ৷ অসমত সকলো স্তৰতে উন্নয়ন হৈছে ৷ এই উন্নয়নৰ ধাৰা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এন ডি এৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ হেতুকে কলিয়াবৰত হাতীৰ ছবিত ভোট দিব লাগিব ৷"
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক অবৈধ বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ল ৷ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ এশিঙীয়া গঁড় এতিয়া সুৰক্ষিত ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ এশিঙীয়া গঁড় নিধন যজ্ঞ চলিছিল , কাজিৰঙাৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল ৷"
ৰাহুল গান্ধীক 'বাবা ৰাহুল' বুলি সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়,"২০০৪-১৪ লৈ অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং অসমৰ প্ৰতিনিধি হৈ অসমলৈ মাত্ৰ ১২ হাজাৰ কোটি অনুদান দিছিল ৷ বিপৰীতে মোদী চৰকাৰে ৯৭ হাজাৰ কোটি অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে দিছে ৷ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰৰ দিনত ৯খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কেইবাখনো ইঞ্জিনিয়াৰিং মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিলে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কেইবাখনো দলং নিৰ্মাণ আৰু কেইবাখনো নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে ৷"
শ্বাহে লগত কয়, "লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমুৰ্তি বিজেপিয়ে স্থাপন কৰিলে, ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, গোপীনাথ বৰদলৈক বিজেপিয়ে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিলে ৷ বিজেপিৰ দিনতে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পালে ৷ কংগ্ৰেছে সদায় হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত এক বিভেদৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ৷ বিজেপিয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিৰোধিতা কেতিয়াও নকৰে ৷"
আনহাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থকা একাংশ লোকে কয়, "কেশৱ মহন্তৰ দৰে এজন নম্ৰ, শান্ত আৰু ৰাইজৰ বাবে কাম কৰা মন্ত্ৰী আমাক প্ৰয়োজন ৷ বিগত কাৰ্যকালত কলিয়াবৰত বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিলে ৷ সেয়ে আগন্তুক সময়ত বিজেপি-অগপ তথা মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷"
