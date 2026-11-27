সংসদৰ আসন ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কত কেবিনেটৰ অনুমোদন
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত নতুন দিল্লীৰ সেৱা তীৰ্থত কেবিনেট বৈঠক ৷ আসন সংৰক্ষণ, বৃদ্ধি আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন ৷
Published : November 27, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 4:47 PM IST
নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ সেৱা তীৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এখন বৈঠক ৷ য'ত সংসদৰ প্ৰতিনিধিৰ আসন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কত অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলি বিশেষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতে এই দুটা বিষয় উত্থাপন কৰা সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াকে লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ৷
ইফালে নিউজ এজেঞ্চী ANIত প্ৰকাশ পোৱা খবৰ অনুসৰি, সংসদৰ অধিৱেশনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয় সদনতে দলৰ সকলো সাংসদক উপস্থিত থাকিবলৈ হুইপ জাৰি কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এফালে কেবিনেট বৈঠক আৰু আনফালে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
যিহেতুকে ১৩ আগষ্টত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন স্থগিত ৰখাৰ পিছত সংসদৰ বৈঠক বহা নাছিল । সেয়ে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাৰ সচিবালয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে অষ্টাদশ লোকসভাৰ অষ্টম অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় অংশ ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ৩ ডিচেম্বৰলৈকে চলিব ।
সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে, চৰকাৰৰ জৰুৰী কাম-কাজ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ৩০ নৱেম্বৰত লোকসভা আৰু ২ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যসভা পুনৰ আহ্বান কৰিবলৈ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে ।
যদিও বিষয়াসকলে বিধায়িনী কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই, তথাপিও আগন্তুক অধিৱেশনত লোকসভাৰ আসন ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰিব বিচৰা, সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ তথা সমষ্টি পুনৰ গঠন বিধেয়ক আৰু মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিষয়টো ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলিছে ।
দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সংসদীয় অধিৱেশন আহ্বান কৰিছে বুলি বিৰোধীয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:
প্ৰশ্নোত্তৰ কাল নাই, শূন্যকালীন ঘণ্টা নাই, এয়া কেনেকুৱা অধিৱেশন ? গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন