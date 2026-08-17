ইউজিচি নেট পুনৰ পৰীক্ষা : প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এনটিএক তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ
নীটৰ পিছত এইবাৰ ইউজিচি-নেট ২০২৫ত বিসংগতি । ৩ টা বিষয়া পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । পৰীক্ষা সঠিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এনটিএক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ।
Published : August 17, 2026 at 12:53 PM IST
নতুন দিল্লী : পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা চমুকৈ এনটিএ । ইউজিচি-নেট ২০২৬ৰ প্ৰশ্নকাকতত বিসংগতিৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছত পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগে লগে সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল-সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে । এই ক্ষেত্ৰত জবাবদিহিতাৰ দাবী কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে সংস্থাটোৱে নিজৰ ভুলৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মূল্য ভৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ।
ইউজিচি-নেট ২০২৬ৰ ইংৰাজী, বাণিজ্য আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকতত বিসংগতিৰ পিছতে দেওবাৰে নিশা সংস্থাটোৱে পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল । এখন কমিটীয়ে তিনিওখন প্ৰশ্নকাকতত বাস্তৱিক, টাইপোগ্ৰাফিক আৰু অনুবাদৰ ভুল পোৱাৰ পিছতে পুনৰ পৰীক্ষাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
তাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল, তেওঁলোকে এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগিব । তেওঁ কয়, "মোদী জী, আপোনাৰ এনটিএয়ে এতিয়া কি কৰিলে চাওকচোন । ২২ৰ পৰা ৩০ জুনৰ ভিতৰত সমাজ বিজ্ঞান, ইংৰাজী আৰু বাণিজ্যৰ ইউজিচি-নেট অনুষ্ঠিত হৈছিল । প্ৰায় দুমাহৰ পিছত এনটিএয়ে তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে কাৰণ প্ৰশ্নকাকত ভুল আছিল আৰু পুৰণি প্ৰশ্ন পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰস্তুতি চলোৱা, ফৰ্ম পূৰণ কৰা, মাচুল দিয়া, দূৰৈৰ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰত আকৌ একেই কৰিব লাগিব । এনটিএয়ে ভুল কৰে কিন্তু ছাত্ৰসকলে শাস্তি ভুগিব লাগে ।"
পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে এনটিএৰ নেতৃত্বৰ পৰা জবাবদিহিতাৰ দাবী জনায় । তেওঁ কয়, "এনটিএয়ে এতিয়াও আচল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই - পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এই প্ৰশ্নকাকতবোৰ ফাদিল হৈছিল নেকি ? মোদী চৰকাৰৰ আন প্ৰতিটো বিভাগৰ দৰে এনটিএয়ে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ দোষ স্বীকাৰ কৰা নাই ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগতে শেষ হোৱা নাই, এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ ।
তেওঁ লগতে কয়, "ছেপ্টেম্বৰ মাহত পুনৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ - আপোনাৰ সমস্যা নহয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনে ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল যিয়ে পৰীক্ষা চলাব নোৱাৰে আৰু তাৰ পিছত পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দোষাৰোপ কৰে । আপোনাৰ সময় চমু চাপি আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ নিদিয়ালৈকে আমি ৰৈ নাথাকো ।"
UGC NET जून 2026 की परीक्षा के करीब दो महीने बाद NTA ने खुद माना कि English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों में factual, typographical और translation errors थे। प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए, किताबों के शीर्षक बिगाड़ दिए गए, प्रश्नों की भाषा में त्रुटियां थीं,…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 17, 2026
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশেও একেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয় যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এনে গুৰুতৰ ভুল কেনেকৈ গম নোপোৱাকৈয়ে থাকি গ'ল । তেওঁ কয় যে পণ্ডিতৰ ভুল নাম, ভুল গ্ৰন্থৰ শিৰোনাম, ভাষা আৰু ব্যাকৰণৰ ভুল, চিহ্নৰ ভুল আৰু অমান্য শব্দ এনটিএৰ কমিটীয়ে প্ৰশ্নকাকত পাইছে ।
ৰমেশে কয়, "...এই তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা পুনৰ অহা ৯ আৰু ১০ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল- এনটিএৰ ভুলৰ পৰিণাম দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিয় ভোগ কৰিব লাগে ? সঁচাকৈয়ে ইমান গুৰুতৰ ভুল ধৰা পেলাবলৈ প্ৰায় ২ মাহ সময় লাগেনে ?"
পুনৰ পৰীক্ষা আৰু ফলাফলত পলম হোৱাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সুযোগ হেৰুৱাব পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । এই লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব বুলিও তেওঁ চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে ।
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে বহন কৰিব ? প্ৰশ্নটো কেৱল এইটোৱেই নহয় যে পৰীক্ষা পুনৰ কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । প্ৰশ্নটো হ'ল : প্ৰথম অৱস্থাত ইমান গুৰুতৰ ভুল থকা প্ৰশ্নকাকত কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি অনুমোদন দিয়া হৈছিল ?"
তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে, "ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ কেৰিয়াৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা এনে গাফিলতিৰ বাবে কোন দায়ী ? পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত থকা ত্ৰুটিৰ মূল্য পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কিয় দিব লাগে ? এই প্ৰশ্নসমূহ এই তিনিটা বিষয়ৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । আন ৮৪ টা বিষয়ত পৰীক্ষা দিয়া হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফলাফলত কিয় পলম হৈছে সেয়া চৰকাৰে বুজাব লাগিব ।"
ৰমেশে লগতে কয়, "লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰায়ে দেশৰ যুৱক-যুৱতীক উপদেশ দিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত নিজৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে কিবা ক'বনে ? দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে উত্তৰ বিচাৰে ।"
The infamous NTA is under scrutiny yet again.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 16, 2026
Let’s hope that, unlike the Chanda Chori scandal involving the Ram Mandir, low-level functionaries are not once again thrown under the bus to shield those at the top from political accountability. https://t.co/QiHmExP508
কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পৱন খেৰাইও এনটিএক সমালোচনা কৰি কয়, "আশা কৰোঁ যে ৰাম মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত অনুদান আত্মসাৎ কেলেংকাৰীৰ দৰে নহয়, শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোকসকলক ৰাজনৈতিক জবাবদিহিতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নিম্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক পুনৰ এবাৰ বিপদত পেলোৱা নহ'ব ।" হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰভাৱিত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত ভুল কাগজ কোনে অনুমোদন জনাইছিল আৰু কাক দায়ী কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত উত্তৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী দলে।
উল্লেখ্য যে ২২-৩০ জুনৰ ভিতৰত ইউজিচি-নেট ২০২৬ৰ ৮৭ টা বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল । পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৩ টা বিষয়ৰ বাহিৰে বাকী ৮৪ টা বিষয়ৰ ফলাফল নিৰ্ধাৰিত সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা নহ'ব বুলিও এনটিএয়ে উল্লেখ কৰে ।
এতিয়া ৯ ছেপ্টেম্বৰত ইংৰাজী আৰু বাণিজ্য বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব । ১০ ছেপ্টেম্বৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব । এনটিএয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ইয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো অতিৰিক্ত মাচুল দিব নালাগে ।
লগতে পঢ়ক :
পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত, পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব UGC-NET ২০২৬ৰ তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা; NTAৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা