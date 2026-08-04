ETV Bharat / politics

বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ উদয়ানিধি ষ্টেলিন

কাবেৰী বিবাদক লৈ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে উদয়ানিধিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷

UDHAYANIDHI STALIN DETAINED
মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ অভিনেত্ৰী বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ উদয়ানিধি ষ্টেলিন (PTI Screengrab)
author img

By PTI

Published : August 4, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই : দক্ষিণ ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী সম্পৰ্কে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত ডি এম কে নেতা উদয়ানিধি ষ্টেলিনক মঙলবাৰে তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ কাবেৰী বিবাদক লৈ সোমবাৰে থাঞ্জাউৰত তামিলনাডু বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে উদয়ানিধিক তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷

অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ আৰু এগৰাকী মহিলাক অপমান কৰাকে ধৰি আইনৰ কেইবাটাও ধাৰাত তামিলনাডু বিধানসভাৰ বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

আনহাতে ডি এম কে নেতাগৰাকীক বাহনত লৈ যোৱাৰ সময়তো দলীয় কৰ্মীসকলে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । কেইবাখনো চহৰত পথ অৱৰোধ কৰা হয় আৰু ঠায়ে ঠায়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হয় ৷

দলীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, উদয়ানিধি ষ্টেলিনৰ গ্ৰেপ্তাৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু আজি বিয়লি শুনানি গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে এন নেহৰুৱে উদয়ানিধিৰ বক্তব্য বিকৃত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

ডি এম কেৰ সভাপতি এম কে ষ্টেলিনে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন জৰুৰী বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ ৫ আগষ্টৰ পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ’ব ৷

আৰক্ষীয়ে উদয়ানিধিক আটক কৰি লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলো নেকি ? গতিকে আপুনি কিয় এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবে ? আদালতে সিদ্ধান্ত লওক ।"

ইফালে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ৰ কৰ্মকৰ্তাই মঙলবাৰে স্থানীয় আৰক্ষী থানা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ উভয়তে অভিযোগ দাখিল কৰি উদয়ানিধিৰ আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । টিভিকেৰ কেন্দ্ৰীয় জিলা মহিলা শাখাৰ সংগঠক থাঞ্জাভুৰৰ এছ বৈৰৱীয়ে থাঞ্জাভুৰ পূব আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

টিভিকেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ পাঝা চেলভাকুমাৰে নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ (এন চি ডব্লিউ)ত অভিযোগ দাখিল কৰে । শাসকীয় পক্ষই আয়োগক জাননী জাৰি কৰি উত্তৰ বিচাৰিবলৈ আৰু উদয়ানিধিৰ পৰা বিনাচৰ্ত ৰাজহুৱা ক্ষমা বিচৰাৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ আবেদন জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : বাংকীপুৰ আৰু দতিয়াৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰিম : নীতিন নবীন

TAGGED:

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়
দক্ষিণ ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী
তামিলনাডু বিধানসভা
ইটিভি ভাৰত অসম
UDHAYANIDHI STALIN DETAINED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.