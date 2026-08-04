বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ উদয়ানিধি ষ্টেলিন
কাবেৰী বিবাদক লৈ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে উদয়ানিধিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷
By PTI
Published : August 4, 2026 at 2:39 PM IST
চেন্নাই : দক্ষিণ ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী সম্পৰ্কে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত ডি এম কে নেতা উদয়ানিধি ষ্টেলিনক মঙলবাৰে তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ কাবেৰী বিবাদক লৈ সোমবাৰে থাঞ্জাউৰত তামিলনাডু বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে উদয়ানিধিক তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ আৰু এগৰাকী মহিলাক অপমান কৰাকে ধৰি আইনৰ কেইবাটাও ধাৰাত তামিলনাডু বিধানসভাৰ বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against actor Trisha and CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/JUk7cpaTdG— ANI (@ANI) August 4, 2026
আনহাতে ডি এম কে নেতাগৰাকীক বাহনত লৈ যোৱাৰ সময়তো দলীয় কৰ্মীসকলে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । কেইবাখনো চহৰত পথ অৱৰোধ কৰা হয় আৰু ঠায়ে ঠায়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হয় ৷
দলীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, উদয়ানিধি ষ্টেলিনৰ গ্ৰেপ্তাৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু আজি বিয়লি শুনানি গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে এন নেহৰুৱে উদয়ানিধিৰ বক্তব্য বিকৃত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
VIDEO | Tamil Nadu Opposition leader Udhayanidhi Stalin says, " i did not name anybody and i did not speak in bad taste. i am ready to face the consequences and i am not afraid of arrest."— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026
udhayanidhi stalin was taken into police custody from his residence for questioning over… pic.twitter.com/PMG2GbwwEL
ডি এম কেৰ সভাপতি এম কে ষ্টেলিনে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন জৰুৰী বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ ৫ আগষ্টৰ পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ’ব ৷
আৰক্ষীয়ে উদয়ানিধিক আটক কৰি লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলো নেকি ? গতিকে আপুনি কিয় এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবে ? আদালতে সিদ্ধান্ত লওক ।"
#WATCH | Thanjavur, Tamil Nadu | DMK workers throw slippers at police, burn an effigy in protest against police detention of LoP Udhayanidhi Stalin under nine sections, including allegations that he insulted the modesty of a woman, following an FIR against him over his alleged… pic.twitter.com/wx5GVOLiyY— ANI (@ANI) August 4, 2026
ইফালে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ৰ কৰ্মকৰ্তাই মঙলবাৰে স্থানীয় আৰক্ষী থানা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ উভয়তে অভিযোগ দাখিল কৰি উদয়ানিধিৰ আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । টিভিকেৰ কেন্দ্ৰীয় জিলা মহিলা শাখাৰ সংগঠক থাঞ্জাভুৰৰ এছ বৈৰৱীয়ে থাঞ্জাভুৰ পূব আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
টিভিকেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ পাঝা চেলভাকুমাৰে নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ (এন চি ডব্লিউ)ত অভিযোগ দাখিল কৰে । শাসকীয় পক্ষই আয়োগক জাননী জাৰি কৰি উত্তৰ বিচাৰিবলৈ আৰু উদয়ানিধিৰ পৰা বিনাচৰ্ত ৰাজহুৱা ক্ষমা বিচৰাৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ আবেদন জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক : বাংকীপুৰ আৰু দতিয়াৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰিম : নীতিন নবীন