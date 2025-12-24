সন্মুখত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন;পুনৰ মিত্ৰতালৈ আহিল থাকৰে ভাতৃদ্বয়

সন্মুখত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন;পুনৰ মিত্ৰতালৈ আহিল থাকৰে ভাতৃদ্বয়
উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনা আৰু ৰাজ থাকৰেৰ এমএনএছৰ মিত্ৰতা । মিত্ৰজোঁটৰে মেয়ৰ হোৱাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী ।
Published : December 24, 2025 at 4:02 PM IST
মুম্বাই : অহা বছৰ ১৫ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে শাসকীয় দল আৰু বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ পূৰ্বে শিৱসেনা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ মাজত মিত্ৰতা স্থাপন হয় । ২০ বছৰৰ পিছত শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰে আৰু এমএনএছৰ সভাপতি ৰাজ থাকৰে "মাৰাঠী গৌৰৱ"ৰ কামত একত্ৰিত হৈছে ।
উদ্ধৱৰ সেনা ভৱন বা ৰাজৰ শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰিৱৰ্তে নিৰপেক্ষ স্থান হিচাপে ৱৰ্লিৰ হোটেল ব্লু ছিত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত দুয়োগৰাকী নেতাই এই মিত্ৰতাৰ কথা ঘোষণা কৰে । দুয়ো সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অন্যমত সদস্য তথা এছ এছ (ইউ বি টি)ৰ মুখপাত্ৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতকো একেখন মঞ্চতে দেখা যায় । উদ্ধৱৰ কাষতে ৰাউত বহিছিল আনহাতে ৰাজ কিছু আঁতৰত বহিছিল ।
'মুম্বাইৰ মেয়ৰ আমাৰে হ'ব'
ৰাজ থাকৰেৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উদ্ধৱে কয়, "আমি একেলগে থাকিবলৈ একত্ৰিত হৈছোঁ । বিজেপিৰ ভিতৰত কি হৈ আছে সেয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰাসকলেও শিৱসেনা (ইউবিটি)-এমএনএছৰ মিত্ৰতা লৈ আহিব পাৰে ।" উদ্ধৱে কয় যে নাছিক পৌৰ নিগমত আসন ভাগ-বাটোৱাৰা চূড়ান্ত হৈছে । অন্যান্য নাগৰিক সংস্থাসমূহত দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ বিষয়টোত আলোচনা চলি আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
অৱশ্যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিএমচি নিৰ্বাচনৰ বাবে দুয়োটা দলৰ মাজত আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰা নাই ৰাজ থাকৰেই । ৰাজ থাকৰেই কয়, "মুম্বাইৰ মেয়ৰজন মাৰাঠী মানুহ হ'ব আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা হ'ব ।" থাকৰে ভাতৃদ্বয়ৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতো ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে মুম্বাই, পুনে, থানে, নাগপুৰ, নাছিককে ধৰি ২৯ টা পৌৰ নিগমত ১৫ জানুৱাৰীত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পিছদিনা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ।
'দুটা দলে নেতা চুৰি কৰে'
এছ এছ আৰু এম এন এছৰ কৰ্মীসকলৰ বিপুল উছাহৰ মাজতে ৰাজে কয়, "মুম্বাইৰ ৰাজপথত বহু গেং ঘূৰি ফুৰিছে, সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক চুৰি কৰি আছে । তেওঁলোকৰ দৰেই ৰাজনৈতিক দলৰ দুটা গেঙেও ৰাজনীতিবিদ আৰু নেতাক চুৰি কৰি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিলোঁ যে আমাৰ দুয়োৰে মাজত যিকোনো পাৰ্থক্যৰ ওপৰত মহাৰাষ্ট্ৰ । মই ভাবো যে সেইটোৱেই আছিল আমাৰ দুয়োৰে একত্ৰিত হোৱাৰ ট্ৰিগাৰ পইণ্ট ।"
ইফালে উদ্ধৱ থাকৰেই দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "১৯৬০ চনত সমগ্ৰ থাকৰে পৰিয়ালে মুম্বাই আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ একতাৰ বাবে যুঁজিছিল ।" তেওঁ কয় যে আগন্তুক নিৰ্বাচন তেতিয়াৰ দৰে মাৰাঠী মানুহৰ বাবে পৰীক্ষা ।
উদ্ধৱে লগতে কয়, "মোৰ পিতৃ বালাছাহেব থাকৰে, তেওঁৰ (ৰাজৰ) পিতৃ শ্ৰীকান্ত কাকা আৰু সমগ্ৰ থাকৰে পৰিয়াল একত্ৰিত হৈ মুম্বাই আৰু আমাৰ প্ৰিয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে যুঁজিছিল । এইবাৰো আমি আমাৰ চহৰখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ । দিল্লীৰ শীৰ্ষ নেতা দুজনে আমাৰ ৰাজ্য আৰু মাৰাঠী মানুহক বিভাজিত কৰিব বিচাৰিছে । আমি আৰু একো নকওঁ ।"
উদ্ধৱ থাকৰেক এজন সাংবাদিকে মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত "বাতোগে তোহ পিতোগে" (বিভাজিত হ'লে মাৰপিট কৰা হ'ব) পোষ্টাৰ লগোৱাৰ কথা সোধাত তেওঁ কয় যে তেওঁ সকলো মাৰাঠী জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে যে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে "চুকাল তৰ চেম্পল (ভুল কৰিলে শেষ হ'ব)) আৰু ফুটাল তৰ চেম্পল (আপুনি বিভাজিত থাকিলে মচি পেলোৱা হ'ব) ।"
ইফালে ৰাজে কয় যে তেওঁৰ মতে মাৰাঠী জনসাধাৰণে প্ৰথম আক্ৰমণ নকৰে যদি তেওঁলোকক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় তেওঁলোকে ক্ষোভেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ হাতত মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছৰ বহু ভিডিঅ' আছে । তেওঁ কয়, "ফাড়নাভিছে দিয়া প্ৰতিটো ভাষণৰ ভিডিঅ' মোৰ হাতত সাজু আছে । শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 'আল্লাহ হাফিজ' । মোৰ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে । মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে সকলো ভিডিঅ' সাজু হৈ আছে ।"
'বিজেপিক শিক্ষা দিব'
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে ৰাউতে কয় যে আজি দুয়োজন নেতাই একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা ঘোষণা কৰিব । তেওঁ কয়, "এয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মাৰাঠী জনসাধাৰণৰ বাবে আনন্দৰ মুহূৰ্ত । ইয়াত ভূমিপুত্ৰৰ বাবে বালাচাহেব থাকৰেই শিৱসেনা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । ২০ বছৰ ধৰি থাকৰে ভাইহঁত একেলগে নাছিল আৰু মহাৰাষ্ট্ৰই বহুত কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল । এতিয়া বিজেপিক শিক্ষা দিবলৈ, মুম্বাইত চলি থকা লুটপাত বন্ধ কৰিবলৈ উদ্ধৱ আৰু ৰাজ থাকৰে একত্ৰিত হৈছে । আমি মুম্বাইৰ ১০টা পৌৰ নিগমত একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হম ।"
মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে
ইফালে মঙলবাৰে বিজেপিয়ে থাকৰেৰ মিত্ৰতাক সমালোচনা কৰি কয় যে এই মিত্ৰতাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । মুম্বাই বিজেপিৰ সভাপতি অমিত সাতামে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমক কয়, "থাকৰে ভাতৃদ্বয়ে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও বিএমচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।"
তেওঁ দাবী কৰে যে মুম্বাইৰ জনসাধাৰণে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটৰ সপক্ষে বৃহৎ সংখ্যক ভোটদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তেওঁ কয়, "মোৰ বিশ্বাস মুম্বাইবাসীয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু মেয়ৰজন কেৱল আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব ।"
