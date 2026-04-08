অসমৰ ৰাজনীতিত নোহোৱা-নোপোজা ঘটনা : কংগ্ৰেছক প্ৰৱঞ্চক-গাড্ডাৰ আখ্যা দি কংগ্ৰেছ এৰিলে প্ৰাৰ্থীয়ে

অসমৰ ৰাজনীতিত নোহোৱা-নোপোজা ঘটনা : কংগ্ৰেছক প্ৰৱঞ্চক-গাড্ডাৰ আখ্যা দি কংগ্ৰেছ এৰিলে প্ৰাৰ্থীয়ে
ভোটলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী ৷ স্বয়ং কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়েই ক্ষোভতে এৰিলে কংগ্ৰেছ ৷
Published : April 8, 2026 at 4:46 PM IST
তেজপুৰ/হায়দৰাবাদ: ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত ১২ ঘণ্টাও নাই, তেনে সময়তে অসমৰ ৰাজনীতিত নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ৪৬নং ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ(সংৰক্ষিত) কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেণ দৈমাৰীয়ে হঠাৎ ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল ৷
দৈমাৰীৰ এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰ জোকাৰি গৈছে ৷ ভোটগ্ৰহণৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এনে সিদ্ধান্তই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাত চলি থকা অচলাৱস্থাৰ কথাকে সূচাইছে ৷
ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দলত্যাগৰ সন্দৰ্ভত দৈমাৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ বিশ্বাসঘাতক ৷ টিকট দি মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে কংগ্ৰেছে ৷ মই ফোন কৰিলে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে নেতৃত্বই ৷ মই অকলে অকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালো ৷ দলৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপালো ৷ সেয়ে গুৱাহাটীত শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছো । মোক দলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, মই এতিয়াৰ পৰা কোনো দলৰ লগত নাই ৷ মই কাকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই । মোক দলে সঁহাৰি নিদিলে ৷"
ক্ষোভিত দৈমাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু কয়, "কংগ্ৰেছত থাকি মোৰ কোনো লাভ নহ'ল ৷ কংগ্ৰেছ প্ৰৱঞ্চক, গাড্ডাৰ ৷"
যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰি আছিল সেই সময়তে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীকে দলে গুৰুত্ব নিদিলে ৷ ফলত ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত কেইটামান ঘণ্টা থকাৰ সময়তে ওদালগুৰৰিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পদত্যাগ কৰে ৷ যিটো অসমৰ ৰাজনীতিত নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা বুলি চৰ্চিত হৈছে ৷
সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই পৰ্যন্ত কোনোধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ৷
