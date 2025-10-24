ETV Bharat / politics

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন; এন চিক সমৰ্থনৰ ঘোষণা ২ নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ

২ নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ লগে লগে চতুৰ্থখন আসনো শাসকীয় নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

JK Rajya Sabha elections 2025
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ৪ খন আসনে শাসকীয় দলে দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৪ খন আসনৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । শাসকীয় নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ (এন চি) প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনৰ ঘোষণা কৰিছে দুগৰাকী নিৰ্দলীয় বিধায়কে । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে চতুৰ্থখন আসনো শাসকীয় দলটোৱে জয় কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক শক্তিশালী হৈছে ।

দুজন নিৰ্দলীয় বিধায়ক ক্ৰমে কুপৱাৰাৰ লংগাটে বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক খুৰশ্বীদ শ্বেখ, যি কাৰাবন্দী সাংসদ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰাছিদৰ ভাতৃ আৰু শ্ব'পিয়ানৰ বিধায়ক শ্বাবিৰ কুল্লাই শ্ৰীনগৰৰ বিধানসভা সচিবালয়ত ভোটদান কৰিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ৪ খন আসনে শাসকীয় দলে দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat)

ইয়াৰ ফলত বিজেপিৰ সত পাল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে চতুৰ্থখন আসনত এন চিৰ প্ৰাৰ্থী ইমৰাণ নবী দাৰৰ জয়ৰ সম্ভাৱনাও অধিক প্ৰকট হৈছে । বিৰোধী পিপলছ ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ৩ জন বিধায়ক আৰু ৬ জন বিধায়ক থকা কংগ্ৰেছেও শাসকীয় দলটোক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । সত পাল শৰ্মাৰ পক্ষত বিজেপিৰ ২৮ টা ভোট থকাৰ বিপৰীতে এন চিৰ পিডিপি আৰু দুজন নিৰ্দলীয়ৰ সমৰ্থনে বিজেপিৰ ভোটৰ হিচাপ অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সম্প্ৰতি কাৰাবন্দী আম আদমি পাৰ্টীৰ একমাত্ৰ বিধায়ক মেহৰাজ মালিকেও বেলটৰ জৰিয়তে জে'লৰ ভিতৰতে ভোটদান কৰিছে । পিপলছ কনফাৰেন্সৰ সভাপতি হাণ্ডোৱাৰাৰ নিৰ্দলীয় বিধায়ক সাজাদ ল'নে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন (ETV Bharat)

বিৰোধী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জম্মু-কাশ্মীৰ গোটৰ সভাপতি সত পাল শৰ্মা, আলী মহম্মদ দাৰ আৰু ৰাকেশ মহাজনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে শাসকীয় দলৰ ৪ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে চৌধুৰী মহম্মদ ৰমজান, ছাজাদ কিচলু, গুৰৱিন্দৰ (শ্বামী) সিং ওবেৰয় আৰু ইমৰাণ নবী দাৰ ।

বিধায়কৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এন চিৰ ৩ খন আসনত জয় নিশ্চিত । চতুৰ্থ আসনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সত পাল শৰ্মা আৰু এন চিৰ মুখপাত্ৰ ইমৰাণ নবীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিব ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিধানসভাত ৯০ গৰাকী সদস্য আছে । তাৰে ২ খন আসন বৰ্তমান খালী হৈ আছে । এন চিৰ ৪১ জন বিধায়ক আছে । একেদৰে ৬ জন কংগ্ৰেছৰ, ৫ জন নিৰ্দলীয়, এজন চি পি আই (এম)ৰ আৰু বিজেপিৰ ২৮ জন বিধায়ক আছে ।

লগতে পঢ়ক :বিহাৰ নিৰ্বাচন: তেজস্বী যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ মহাজোঁটবন্ধনৰ

RAJYA SABHA ELECTIONS 2025
JAMMU KASHMIR
ইটিভি ভাৰত অসম
NATIONAL CONFERENCE
JK RAJYA SABHA ELECTIONS 2025

