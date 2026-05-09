ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰক : টিভিকেক কটাক্ষ ডিএমকে নেতাৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থালাপতি বিজয়ৰ শপতগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চতা ! সমৰ্থন সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতহে ৰাজ্যপালৰ কাষ চাপিবলৈ টিভিকেক নীতি শিক্ষা দিলে ডিএমকেৰ নেতাসকলে ।

DMK leader TKS Elangovan
ডিএমকেৰ নেতা টি কে এছ এলাংগোভান (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 1:04 PM IST

চেন্নাই: তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট প্ৰতি মুহূৰ্ততে সলনি হৈছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিএমকে-এআইএডিএমকেক পৰাস্ত কৰি নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ থালাপতি বিজয়ৰ দল টিভিকে সাজু হৈছে যদিও আৰম্ভণিতে মুখথেকেচা খাইছে । থালাপতিয়ে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ কথা আছিল । আনকি দলটোক প্ৰয়োজন হোৱা সমৰ্থনো পাইছিল । কিন্তু নিশাটোৰ ভিতৰতে যেন সকলো সলনি হৈ গ'ল । এএমএমকেৰ বিধায়কে থালাপতিৰ দলক সমৰ্থন কৰা নাই বুলি পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় ।

ইয়াৰ পিছত ডিএমকে দলৰ নেতাসকলেও টিভিকে আৰু দলৰ মুৰব্বী থালাপতিক সমালোচনা আৰম্ভ কৰিছে । শনিবাৰে ডিএমকেৰ নেতা টি কে এছ এলাংগোভানে কয় যে টিভিকে দলে ৰাজ্যপালৰ কাষ চপাৰ পূৰ্বে আন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা সমৰ্থন লাভৰ বাবে চেষ্টা কৰা উচিত ।

এলাংগোভানে কয়, "তেওঁ (টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয়ে) প্ৰথমে আন ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আলোচনাৰ চেষ্টা কৰক আৰু তাৰ পিছত ৰাজ্যপালৰ কাষ চাপিব লাগে । যদি এএমএমকেৰ বিধায়কসকলে টিভিকেক সমৰ্থন কৰা নাই, তেন্তে তেওঁ কিয় সমৰ্থন পত্ৰ দিছে ? আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগৰ তদন্ত কৰিলে দেখা যাব কি হয় ।"

ইয়াৰ উপৰিও ডিএমকেৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা পি উইলছনেও কয় যে তামিলনাডুৱে বছৰ বছৰ ধৰি এনে 'হৰ্ছ ট্ৰেডিঙ'ৰ প্ৰচেষ্টা দেখা নাই । নতুন চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বেই এনে ঘটনা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত উইলছনে লিখিছে, "মই এতিয়াহে বুজি পাইছো যে তেওঁলোকে তামিলনাডুৰ ৰাজনীতিত পৰিৱৰ্তন আনিছে বুলি কৈ কি বুজাব বিচাৰিছিল - তামিলনাডুৱে বহু বছৰ ধৰি হৰ্ছ ট্ৰেডিঙৰ এনে প্ৰচেষ্টা দেখা নাই ! এই সকলোবোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আগতেই হৈছে !"

তামিলনাডুত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বাবে বিজয়ক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা এএমএমকেৰ এখন পত্ৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । শুকুৰবাৰে থালাপতি বিজয়ে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ দলক সমৰ্থন কৰা নেতাৰ তালিকা জমা দিছিল । তাত এএমএমকেৰ সমৰ্থনৰ কথাও আছিল । কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা এএমএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক টিটিভি দীনকৰণে তেওঁৰ দলটোৱে বিজয়ক সমৰ্থন কৰা নাই বুলি লিখা এখন পত্ৰ ভাইৰেল হৈ পৰে । দীনকৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ দলে টিভিকেক সমৰ্থন কৰা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে । লগে লগে থালাপতি বিজয়ৰ দলৰ চৰকাৰ গঠনৰ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পৰে ।

অৱশ্যে টিভিকেয়ে নিশ্চিত কৰে যে তেওঁলোকক এএমএমকেৰ নিৰ্বাচিত বিধায়ক কমৰাজে সমৰ্থন জনাইছে । এএমএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক টিটিভি দীনকৰণে ভুল তথ্য বিয়পাইছে বুলিও টিভিকেয়ে অভিযোগ কৰে । নিৰ্বাচনত ১০৮ খন আসন লাভ কৰা টিভিকে নেতৃত্বই কোনো দৰদাম বা আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও দাবী কৰে ।

উল্লেখ্য যে তামিলনাডু বিধানসভাৰ মেজিক নম্বৰ হৈছে ১১৮ । ইতিমধ্যে থালাপতি বিজয়ৰ টিভিকে দলে ১০৮ খন আসন লাভ কৰি বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ টিভিকে দলে সৰু সৰু দলৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিছে । দুখনকৈ আসন থকা চিপিআই আৰু চিপিআই(এম) আৰু ৫ খন আসন থকা কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে বিজয় নেতৃত্বাধীন টিভিকেক আগবাঢ়ি যাবলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।

