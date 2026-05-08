অচলাৱস্থাৰ অৱসান: শনিবাৰে দ্ৰাবিড় ভূমিত ৰাজমুকুট পিন্ধিব বিজয়ে

অচলাৱস্থাৰ অৱসান: শনিবাৰে দ্ৰাবিড় ভূমিত ৰাজমুকুট পিন্ধিব বিজয়ে
শুকুৰবাৰৰ দিনটোত দেশবাসী দুটাকৈ বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ সাক্ষী হয় । এফালে বংগত বিজেপিৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ ওলাইছে শুভেন্দু, আনফালে তামিলনাডুত শাসনৰ বাঘজৰী বিজয়ৰ হাতলৈ ।
Published : May 8, 2026 at 7:57 PM IST
চেন্নাই: দেশৰ ৰাজনীতিত শুকুৰবাৰে স্থাপন হয় দুটাকৈ মাইলৰ খুঁটি । প্ৰথম, বংগভূমিত প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে । দ্বিতীয়, ডিএমকে-এআইএডিএমকে যুগৰ অৱসান ঘটাই দ্ৰাবিড় ভূমিৰ ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ ওলাইছে অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিক হোৱা বিজয়ে । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, শনিবাৰে পুৱা ১১ বজাত তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিজয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব ।
৪ মে'ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰে পৰা তামিলনাডুত যি ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল, অৱশেষত শুকুৰবাৰে তাৰ অৱসান ঘটে । তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণে ওলোমা বিধানসভাৰ যি জনাদেশ প্ৰদান কৰিছিল অৱশেষত তাৰ সমাধান সূত্ৰ ওলাল । তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে চলি থকা ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামৰ (টিভিকে) নেতা কামৰাজে প্ৰকাশ কৰে যে দলটোৱে 'পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা'ৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব আৰু ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী), ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (চিপিআই) আৰু ভিদুথলাই চিৰুথাইগাল কাট্চিয়ে (ভিচিকে) দলটোৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে ।
#WATCH | Tamil Nadu: TVK chief Vijay meets Governor Rajendra Vishwanath Arlekar and stakes claim to form Government in the state.— ANI (@ANI) May 8, 2026
ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰৰ সৈতে বিজয়ৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত কামৰাজে কয় যে ৰাজ্যখনত টিভিকেৰ শাসনৰ ওপৰত আস্থা দৃঢ় কৰি টিভিকেৰ মুৰব্বীয়ে ৰাজ্যখনত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিব ।
"বৰ্তমান টিভিকেয়ে পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে । বিজয়ে বিয়লি ৪.৩০ বজাত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিব । আমি এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰি অত্যন্ত সুখী যে চিপিআই, চিপিআই(এম) আৰু ভিচিকেয়ে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে জনসাধাৰণৰ ৰায়ক গ্ৰহণ কৰিছে বিজয়ক তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাব ।" তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে টিভিকেয়ে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে যদিও ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত প্ৰয়োজনীয় ১১৮ খন আসনৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয় । তাৰ পিছতে দলটোৱে প্ৰয়োজনীয় সমৰ্থন লাভৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰাৰ সময়তে টিভিকে নেতাগৰাকীৰ পৰা এই মন্তব্য আহিছে ।
উল্লেখ্য যে টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা ৰাওনা হৈছে । আনহাতে, চলিত চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰচেষ্টাত এইটো এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে ।
ইফালে চিপিআয়ে বিজয়ক সমৰ্থন কৰিব নে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত কার্যনির্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি থকাৰ সময়তে টিভিকে নেতা চিটিআৰ নিৰ্মল কুমাৰ ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ বালান ইল্লামস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ।
উল্লেখ্য যে টিভিকেয়ে একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে যদিও চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ১১৮ খন আসনৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ পৰা ১১ খন আসন কম থকাত ই ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ বিজয়ে সক্ৰিয়ভাৱে কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আহিছে । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে বিজয়ৰ দলক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । যাৰ ফলত টিভিকে নিৰ্দিষ্ট মেজিক সংখ্যাৰ ওচৰ চাপি যায় ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছে তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে টিভিকেৰ বিজয়ক চৰ্তসাপেক্ষে সমৰ্থন আগবঢ়াই ডিএমকেৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছে । পাঁচজন কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সমৰ্থনত এই মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে ১১২, যিটো ২৩৪ জনীয়া বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা ১১৮ৰ পৰা ৬ খন কম ।
ইফালে চিপিআই(এম) আৰু চিপিআয়েও বিজয়ক সমৰ্থন কৰিবনে নকৰে সেই সম্পৰ্কে এক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । দুয়োটা দলৰে দুখনকৈ আসন আছে । আনহাতে, ভিচিকেৰ সভাপতি থল থিৰুমাভালাভানেও টিভিকেক সমৰ্থন কৰিবনে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ দলটোৰ 'উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি'ৰ বৈঠক আহ্বান কৰে । ভিচিকেৰ আছে দুজনকৈ বিধায়ক । এতিয়া তেওঁলোকৰ সমৰ্থনে টিভিকে মিত্ৰজোঁটৰ সংখ্যা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সীমালৈ লৈ যাব ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ ডিএমকে নেত্ৰী কানিমুঝিৰ পত্ৰ
ইফালে কংগ্ৰেছে তামিলনাডুত বিজয়ৰ টিভিকেক সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে তামিলনাডুত ইণ্ডিয়া ব্লকত ফাঁট মেলিছে । এইবাৰ নিৰ্বাচনত ডিএমকে মিত্ৰজোঁটত আছিল কংগ্ৰেছ । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ৫ জন বিধায়কে টিভিকেক সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে লোকসভাত কংগ্ৰেছ সাংসদসকলৰ সৈতে বহিব বিচৰা নাই ডিএমকেৰ সাংসদসকলে । এই সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ পত্ৰ লিখিছে ডিএমকে নেত্ৰী তথা ডিএমকেৰ লোকসভাৰ সাংসদ কানিমুঝি কৰুণানিধিয়ে ।
পত্ৰখনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলৰ পৰা আঁতৰত লোকসভাত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । পত্ৰখনত তেওঁ লিখিছে, "মই লোকসভাত ডিএমকেৰ সাংসদৰ আসনৰ ব্যৱস্থাৰ সমুচিত পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে নিবেদন কৰিছোঁ । পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা সমাপ্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সদস্যসকলৰ বাবে বৰ্তমান সংসদত তেওঁলোকৰ সৈতে বহাৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেয়া আগবঢ়াই নিয়াটো উচিত নহয় ...।"