স্বস্তিৰ নিশ্বাস, দেওবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয়ে
জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটিল ৷ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয় থালাপতিয়ে ৷
Published : May 9, 2026 at 9:01 PM IST
গুৱাহাটী : অৱশেষত জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটিল । তামিলনাডুত চলি থকা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ অন্ত পৰিছে । দেওবাৰে বিয়লি ৩.১৫ বজাত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয় থালাপতিয়ে । তেওঁৰ লগতে আন ৯ গৰাকী মন্ত্ৰীয়েও শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
মাৰথন আলোচনাৰ অন্তত শনিবাৰে তামিলনাডুত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজয় নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ক 'নিঃচৰ্ত সমৰ্থন'ৰ পত্ৰ আগবঢ়াইছে বিদুথলাই চিৰুথাইগাল কাট্চিয়ে । ভিচিকেৰ এই সিদ্ধান্তৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ডিএমকেৰ আন এক মিত্ৰ আইইউএমএলেও টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়ায় । আইইউএমএলৰ দুজন বিধায়ক আছে ।
এতিয়া এই সৰু দল দুটাৰ সমৰ্থন লাভ কৰা পিছত টিভিকেৰ সপক্ষে আসনৰ সংখ্যা ১২০ খনলৈ বৃদ্ধি পালে । ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা ১১৮ তকৈ বৰ্তমান মাত্ৰ দুখন আসন বেছি ।
ইয়াৰ ফলত তামিলনাডুৰ ৰাজনীতিত অভিষেক ঘটোৱা দলটোৱে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে যি সংখ্যাগত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেয়া সমাধান হয় । লগতে ডিএমকে আৰু এআইএডিএমকে একত্ৰিত হৈ চৰকাৰ গঠনৰ যি নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰো যৱনিকা পৰে ।
তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপালক উদ্দেশ্যি প্ৰেৰণ কৰা বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, দলটোৰ সভাপতিয়ে “তামিলনাডু ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠনৰ উদ্দেশ্যে” টিভিকেক নিজৰ সমৰ্থন প্ৰদান কৰে ।
পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে এই সমৰ্থন তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সুস্থিৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰদান কৰা হৈছে । লগতে ৰাজ্যপালক তেওঁলোকৰ 'নিঃচৰ্ত সমৰ্থন' 'ৰেকৰ্ডত ল'বলৈ' কয় ।
বিদুথালাই চিৰুথাইগাল কাটচিৰ সভাপতি থল থিৰুমাভালাভানে শনিবাৰে কয় যে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ক বিনাচৰ্তে সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত বাওঁপন্থী দল আৰু ভিচিকেৰ মাজত দীৰ্ঘম্যাদী ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আৰু ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক বিবেচনাৰে যৌথ আলোচনাৰ ভিত্তিত লোৱা হৈছে ।
সংবাদমেলত থিৰুমাভালাভানে কয় যে বাওঁপন্থী দলকেইটাই টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ পিছত ভিচিকেই এই সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পিছতে দলৰ সভাপতিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
"বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ কথা বিবেচনা কৰি বাওঁপন্থী দল আৰু বিদুথলাই চিৰুথাইগাল কাট্চিয়ে (ভিচিকে) দীৰ্ঘম্যাদী ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আৰু ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক বিবেচনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আলোচনাত মিলিত হয় আৰু আমি উক্ত আলোচনাৰ ভিত্তিত এক যৌথ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । বাওঁপন্থী দলসমূহে প্ৰথমে নিজ নিজ ৰাজ্যিক সমিতিত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, তাৰ পিছত ভিচিকেই তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ সন্মতিসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব ।" থিৰুমাভালাভানে কয় ।
ইফালে টিভিকে নেতা বিজয়ে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰে । লগতে তেওঁৰ চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা বিভিন্ন দলৰ সকলো সমৰ্থন পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।