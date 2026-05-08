বিজয়ক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ দাবী; তামিলনাডুৰ ৰাজভৱনৰ বাহিৰত সমথৰ্কৰ প্ৰতিবাদ
ইতিমধ্যে বিজয়ৰ টিভিকেয়ে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাবী জনাইছে যদিও সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নথকাৰ অজুহাতত ৰাজ্যপাল মান্তি হোৱা নাই ।
By ANI
Published : May 8, 2026 at 3:06 PM IST
চেন্নাই: তামিলনাডুত এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা । আগন্তুক কাৰ্যকালৰ বাবে দ্ৰাবিড় ভূমিত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰ স্পষ্ট ছবি এতিয়াও প্ৰকাশ পোৱা নাই । ইয়াৰ মাজতে বিজয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ তথা চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে টিভিকেৰ সমৰ্থকে ।
উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে বিজয়ৰ টিভিকেয়ে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাবী জনাইছে যদিও সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নথকাৰ অজুহাতত ৰাজ্যপাল মান্তি হোৱা নাই । ইফালে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো টিভিকেয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব বুলি জোৰ দিয়াৰ এদিন পিছতে শুকুৰবাৰে চেন্নাইৰ লোকভৱনৰ বাহিৰত টিভিকে সমৰ্থকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
টিভিকেৰ এগৰাকী কৰ্মী সুৰেশে কয়, "বিজয়ক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ দিয়া নহয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে আৰু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ’ব ।"
অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজয়ক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ৰাজ্যপালক দাবী জনাই থকা কৰ্মীসকলক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আঁতৰাই নিয়ে ।
উল্লেখ্য যে তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ ভোটাৰে কোনো এটা দল বা মিত্ৰজোঁটক চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ জনাদেশ প্ৰদান নকৰাৰ পিছত একক বৃহত্তম দল হিচাপে বিজয়ৰ টিভিকেয়ে তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আন দলৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে ।
নিজৰ ১০৭ আৰু পাঁচজন কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সমৰ্থনত টিভিকে মিত্ৰজোঁটত ১১২ জন বিধায়ক আছে যদিও ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা ১১৮ৰ পৰা এতিয়াও ৬ খন আসন কম হৈ আছে ।
ইফালে এআইএডিএমকেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ কোভাই সাথিয়ানে টিভিকেক একক বৃহত্তম দল হিচাপে কৰা দাবীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাক সমালোচনা কৰে ।
"টিভিকেয়ে দাবী কৰিছে যে আমি ১০৮ খন আসন থকা একক বৃহত্তম দল আৰু আমাৰ হাতত আৰু ৫ জন বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে । গতিকে, ৰাজ্যপালে নিজৰ কৰ্তব্য অনুসৰিয়ে সুধিব পাৰে যে বাকী ৫ খন আসন ক'ত ?" শুকুৰবাৰে সাথিয়ানে এই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বৃহস্পতিবাৰে টিভিকেৰ বিজয়ক লোকভৱনলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু ব্যাখ্যা কৰে যে তামিলনাডু বিধানসভাত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সমৰ্থন এতিয়াও উপস্থাপন কৰা হোৱা নাই ।
সূত্ৰ অনুসৰি, ৰাজ্যপালে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 'মেজিক সংখ্যা' সম্পৰ্কে স্পষ্টভাৱে উত্তৰ বিচাৰিছিল আৰু বিজয়ক তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে টিভিকেৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা বিধায়কসকলৰ সবিশেষ দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
আনহাতে, আৰ্লেকাৰে বিজয়ক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ নজনোৱাক লৈ দলটোৰ নেতাসকলে কঠোৰ মন্তব্য আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । যথাযথ পদ্ধতি স্থবিৰ কৰি সংবিধানক ভেঙুচালি কৰিবলৈ আৰ্লেকাৰে বিজেপিৰ ইচ্ছামতে কাম কৰি আছে বুলিও বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
টিভিকেৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক চিটিআৰ নিৰ্মল কুমাৰে দলৰ নেতাসকলৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰে চেন্নাইৰ চিপিআইৰ কাৰ্যালয়ত তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সমৰ্থন জনাবলৈ ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত নিৰ্মল কুমাৰে কয় যে ভিচিকে আৰু চিপিআই দুয়োটা দলে টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত আভ্যন্তৰীণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত উত্তৰ দিব । চিপিআই আৰু ভিচিকে দুয়োটা দলেই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দুখনকৈ আসন লাভ কৰিছে ।