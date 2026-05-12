প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওপৰত জনগণৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে: চিৰাগ পাছৱান, ড৹ শৰ্মাক প্ৰশংসা বিভিন্ন নেতাৰ

শপতগ্ৰহণ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Prime Minister Narendra Modi
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ETV Bharat Assam)
By ANI

Published : May 12, 2026 at 9:49 AM IST

গুৱাহাটী : অসমত এনডিএ চৰকাৰে একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে শাসনভাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে এই বিজয়ৰ প্ৰশংসা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছৱানে । সোমবাৰে শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰক আদৰণি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আস্থা থকা বাবে অসমত এনডিএই হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি কয় ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পাছৱানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰি তেওঁৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থাই অসমত বিজেপিৰ হেট্ৰিক আৰু পশ্চিমবংগত ঐতিহাসিক বিজয়ৰ কাৰণ বুলি আখ্য়া দিয়ে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে উন্নয়নৰ বাবে ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশৰ জনগণৰ বিশ্বাস আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৃষ্টিভংগী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উন্নয়নৰ পথ অনুসৰণ কৰা বাবে এই ঐতিহাসিক বিজয় সাধন হৈছে বুলি মন্তব্য় কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পাছৱানে কয়, "আৰু আমি বংগতো চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ... সমগ্ৰ দেশতে মানুহে এখন ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বিচাৰে যাতে উন্নয়নে আৰু অধিক গতি লাভ কৰিব পাৰে ।"

জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ শুভেচ্ছা :

ইফালে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াই অসমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ নেতৃত্বক প্রশংসা কৰে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে (বিজেপি-এনডিএ) চৰকাৰ গঠন হ'ব... প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ​ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ গঠন হ'ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ সমগ্ৰ দললৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা :

ইপিনে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে এনডিএ চৰকাৰে অসমত কৰা উন্নয়নমূলক আৰু কল্যাণমূলক প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰি তৃতীয়টো কাৰ্যকালে সেই অগ্ৰগতি আগুৱাই নিব । উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিনন্দন জনাইছোঁ... অসমৰ ৰাইজে ইয়াত উন্নয়ন দেখিছে, দুখীয়াৰ কল্যাণৰ বাবে ইয়াত কাম কৰা হৈছে... এই তৃতীয় কাৰ্যকাল গৌৰৱময় হ'ব ।"

