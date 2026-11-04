মোদীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ট্ৰাম্পে : ৫ মিনিটত প্ৰধানমন্ত্ৰীক 'দেশদ্ৰোহী' বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ
ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশবাসীক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰি কয় যে 'নৰেন্দ্ৰ মোদী মোৰ সন্মুখত বহিব নোৱাৰে' । পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত মোদীক এজন 'দেশদ্ৰোহী' বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ দাবী।
By ANI
Published : November 4, 2026 at 7:29 PM IST
ছংগ্ৰুৰ (পঞ্জাব) : কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পুনৰ মুখামুখি বিতৰ্কৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনায় । লগতে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘দেশদ্ৰোহী’ আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলি মাত্ৰ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে ।
ছংগ্ৰুৰত কংগ্ৰেছ দলৰ ‘ইনছাফ ৰেলী’ত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সৈতে মুখামুখিকৈ বহি বিতৰ্ক কৰিবলৈ সন্মত নহয় । লগতে উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো ব্যক্তিক বিচাৰক হিচাপে বাছি লৈ আলোচনাৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে ।
Youth of India, Do you want to see a Rahul Gandhi vs Narendra Modi open debate? @rajnathsingh ji, @nitin_gadkari ji, @ChouhanShivraj ji, @myogiadityanath ji - you always have the PM’s best interest in mind, please convince him to come.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "কালি মই নৰেন্দ্ৰ মোদীক মুখামুখি বিতৰ্কৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলোঁ । তেওঁ এই বিতৰ্কৰ বাবে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ব্যক্তিক বিচাৰক পাতিব পাৰে । মই দেশক এই নিশ্চয়তা দিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোৰ সন্মুখত বহিব নোৱাৰে । মই এই নিশ্চয়তা দিব পাৰোঁ যে বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত মই প্ৰমাণ কৰিম যে নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন 'দেশদ্ৰোহী' আৰু ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।"
কংগ্ৰেছ নেতাসকলক দেশদ্ৰোহী বুলি অভিযোগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰা মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ টেলিভিছনৰ ষ্টুডিঅ’কে ধৰি যিকোনো স্থানত এই অভিযোগৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰিবলৈ সাজু । তেওঁ লগতে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যে এই আলোচনাৰ বাবে বিচাৰক হিচাপে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত বা উদ্যোগপতি গৌতম আদানিক নিযুক্তি দিব পাৰে ।
তেওঁ কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল দেশদ্ৰোহী । গতিকে মই তেওঁক পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলোঁ, 'চাওক মোদীজী, আপুনি ইয়ালৈ আহক ।' বা যিকোনো স্থানলৈ আহক । মোৰ লগত বক । বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰক । তাত মাজত এখন টেবুল থাকিব; আপুনি এটা প্ৰান্ত বহিব, মই আপোনাৰ সন্মুখত বহিম । আপুনি যাকেই বিচাৰক পাতিব খোজে, পাতিব পাৰে । যদি আপুনি মোহন ভাগৱতক বিচাৰক পাতিব খোজে পাতিব পাৰে । যদি আপুনি আদানিক বিচাৰক পাতিব খোজে, তেন্তে তেওঁক আপোনাৰ ওচৰত সোঁফালে বহুৱাওক । মোৰ ইয়াত ক'বলগা একো নাই ।"
चलिए, अडानी जी के NDTV पर ही बहस कर लेते हैं, मोदी जी। मंच आपका, जज भी आपका - अडानी जी हों या मोहन भागवत जी। मैं गारंटी देता हूँ - सिर्फ़ 5 मिनट में साबित कर दूँगा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। https://t.co/sSJ1nZquWh— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2026
ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিতৰ্কৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ নকৰে । লগতে সংসদত তেওঁক মুক্তভাৱে কথা ক’বলৈ দিয়া হোৱা নাই বুলিও দাবী কৰে ।
তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ সকলো নেতাই কৈছে যে আপোনাৰ সৈতে সংসদত আলোচনা হ'ব লাগে । ভাইসকল, আপোনালোকে সংসদত মোৰ মাইক বন্ধ কৰে । আপোনালোকে মোক সংসদত কথা ক'বলৈ নিদিয়ে ।"
আনহাতে, মঙলবাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে উত্তৰ দাবী কৰাৰ অৰ্থ হ’ল চৰকাৰৰ সঁহাৰি শুনিবলৈ ইচ্ছুক হোৱাটোও । আলোচনাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ দলটোৱে সংসদৰ পৰা ওলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংসদীয় বিতৰ্কৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
पंजाब ने AAP पर भरोसा किया, भगवंत मान पर भरोसा किया। वादा था - नशा मिटा देंगे। मैं पूछता हूं, पंजाब के किस कोने से आपने नशा मिटाया? पंजाब को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उसका दर्द समझे, नशे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़े और युवाओं का भविष्य बचाए। भगवंत मान जी, सवाल पंजाब की एक पूरी पीढ़ी का है। जवाब दीजिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2026
এটা X পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "উত্তৰ বিচৰাটোৱেও তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ থকা বাধ্যবাধকতাৰ কথা আনে । চৰকাৰে আপোনাৰ অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই থকাৰ সময়তে আপুনি আৰু আপোনাৰ দলটোৱে সংসদৰ পৰা কেইবাবাৰো ওলাই আহিছে । আপুনি যেতিয়া আনটো পক্ষৰ কথা শুনিবলৈও নাথাকে, তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ বিতৰ্কৰ বাবে ইমান আগ্ৰহী বুলি দাবী কৰিব পাৰে ?"
সীতাৰমণে কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে সংসদীয় কাৰ্যবিধি বিঘ্নিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ বৈঠক বিফল হয় । শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত প্ৰতীকী সংসদৰ কথা উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই কাৰ্য কেৱল 'প্ৰতীকী সংসদ' নহয়, তাতকৈও ওপৰত ই হৈছে 'সংসদক উপহাস' ।
"আপুনি সেই কাৰ্যৰ বাবে সময় আৰু উৎসাহ লাভ কৰিছিল । নিশ্চিতভাৱে, প্ৰকৃত সংসদখনেও আপোনাৰ পৰা অন্ততঃ ইমানখিনি পোৱাৰ যোগ্য ।" তেওঁ লগতে লিখিছে ।
24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी। It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji. You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections? Let’s do this as soon as possible. Daro mat! We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge. There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly. Let the truth come out. Let everything be crystal clear. You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear. You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me. But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too. Happy Diwali, Modi ji.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
ইয়াৰ উপৰি ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সীতাৰমণে তেওঁক ধাৰাবাহিক অভিযোগ উত্থাপন নকৰি প্ৰমাণৰ ভিত্তিত নিৰ্দিষ্ট দাবী দাখিল কৰিবলৈ কয় । লোকসভাত বিৰোধী দলপতিৰ নেতাগৰাকীয়ে বিষয় উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গুৰুত্ব আৰু দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
Rahul ji, you ask the Prime Minister to choose a venue for a debate. There is already one: Parliament, where you happen to be the LoP. Just yesterday, Home Minister Shri @AmitShah offered a special session to debate SIR and EVMs. Why not show the same enthusiasm for a debate in Parliament that you show while issuing challenges on social media? Demanding answers also carries an obligation to hear them. There have been several occasions when you and your party have walked out of Parliament while the government was responding to your allegations. How do you claim to be so eager for a debate when you don’t even stay to hear the other side? It doesn’t stop at walkouts. You and the INDI Alliance have repeatedly disrupted proceedings, leading to entire sittings being washed out. If you are so keen on debating, why not allow Parliament to function in the first place? And then there’s the mock Parliament you recently held at the Congress President’s residence. Frankly, that was more a ‘mockery of Parliament’ than a ‘mock Parliament’. You found the time and enthusiasm for that exercise. Surely, the real Parliament deserves at least as much. You speak endlessly about protecting democracy and the Constitution. But that respect should also reflect in how you treat the institutions they have established. As for the issues you frivolously raise, bring specific allegations and evidence to back them up. Simply throwing together a long list of accusations doesn’t make your case any stronger. As LoP, you are expected to show some seriousness and responsibility. You say, “Daro mat.” Then bring the facts, face the scrutiny and stay to hear the answers. In the House, uphold the standards of debate you demand from others.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 3, 2026
ইফালে ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিক লৈ প্রধানমন্ত্রীক লক্ষ্য কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ছংগ্রুৰৰ সমাবেশত এই অভিযোগো উত্থাপন কৰে যে কেন্দ্রীয় কেবিনেট বা আমোলাক অৱগত নকৰাকৈয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্রাম্পৰ হেঁচাত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে এই চুক্তিৰ ফলত ভাৰতৰ কৃষক, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আৰু তথ্যৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ কৰা হৈছে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ, "৫ মিনিটৰ ভিতৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে । তেওঁ কেবিনেটকো অৱগত কৰা নাছিল । তেওঁ কোনো আমোলাকো কোৱা নাছিল । ট্ৰাম্পে তেওঁক ভাবুকি দিছিল আৰু সেই ভাবুকিত তেওঁ আমেৰিকাৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । তেওঁ ভাৰতৰ কৃষক, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ, আৰু তথ্য এই সকলোবোৰ ট্ৰাম্পৰ হাতত গতাই দিছিল ।"
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে ভাৰত-পাকিস্তানৰ সংঘাত বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিল । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বিষয়ত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা পৰিঘটনাক উদ্যোগপতি গৌতম আদানিৰ সৈতে জড়িত আমেৰিকাৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে ।
বাণিজ্য চুক্তিৰ পিছতে আমেৰিকাত আদানিৰ গোচৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত প্ৰমাণ থকা বুলি উল্লেখ কৰে ।
"মই যি কৈছোঁ, আপোনালোকে গুগলত গৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে । তাত আদানিৰ ওপৰত এটা গোচৰ আছিল... এই চুক্তিৰ পিছত আমেৰিকাৰ চুক্তি হৈছিল । আমেৰিকাত ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে আদানিৰ গোচৰটো বন্ধ কৰি দিছিল । ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণ কি হ'ব পাৰে ?" তেওঁ কয় ।
পঞ্জাবত কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাই ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছ সেৱনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা, কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পৰা, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহ শক্তিশালী কৰা আৰু কৃষকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন ।
তেওঁ কয়, "পঞ্জাবক এখন পঞ্জাবৰ চৰকাৰ দিয়ক । কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিয়ক । ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, নিচাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, ইয়াৰ পৰা ড্ৰাগছক মষিমূৰ কৰা চৰকাৰ দিয়ক । নিয়োগ সৃষ্টি কৰক, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ শক্তিশালী কৰক আৰু কৃষকৰ সৈতে ২৪ ঘণ্টাই থিয় দিয়ক । তেওঁলোকক এমএছপি দিয়ক আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়ক । আমাক এই ধৰণৰ চৰকাৰ দিয়ক । এই চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰক ।"
সামৰণিত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভয় নোহোৱাকৈ মুখামুখি বিতৰ্কৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
Youth of India, Do you want to see a Rahul Gandhi vs Narendra Modi open debate? @rajnathsingh ji, @nitin_gadkari ji, @ChouhanShivraj ji, @myogiadityanath ji - you always have the PM’s best interest in mind, please convince him to come.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
তেওঁ কয়, "মোদীজী আহক, ভয় নকৰিব । আপুনি য'তেই বিতৰ্ক কৰিব বিচাৰে, মই সাজু । আহক, মোৰ সন্মুখত বহক, আৰু আমি এবাৰতে চিৰদিনৰ বাবে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে শেহতীয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ পিছতে মঙলবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X-ত এক সমীক্ষা আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত মুকলি বিতৰ্ক চাব বিচাৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে । নিজৰ পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহান, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক টেগ কৰি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক পতিয়ন নিয়াবলৈ তেওঁলোকক আহ্বান জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিদেশীৰ সাহায্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে আৰু ভাৰতৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত আৰু সমৰ্থিত আছিল বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে পূৰ্বতে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ পিছতে এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ।