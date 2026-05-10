হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাৰ
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত ৷ ১২ মে'ত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৷
By ANI
Published : May 10, 2026 at 5:52 PM IST
আগৰতলা : দেওবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু সহ-পৰ্যবেক্ষক হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছাইনীৰ উপস্থিতি বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷ তাৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷
ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাই এক্সত কয়,"কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছাইনীৰ উপস্থিতিত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বিধানসভাৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলো । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ প্ৰেৰণাদায়ক দৃষ্টিভংগীৰ অধীনত আপোনাৰ গতিশীল নেতৃত্বই অসমক অধিক উচ্চতালৈ লৈ যাব ।"
Tripura CM Manik Saha tweets, " heartiest congratulations to himanta biswa ji on being unanimously elected as leader of the legislative assembly in the presence of central observers union minister jp nadda and haryana cm nayab saini..." pic.twitter.com/GnUm9n7ACG— ANI (@ANI) May 10, 2026
বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"১২ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত থাকিব ৷ উক্ত দিনাই এনডিএৰ বিধায়কসকলেও শপত গ্ৰহণ কৰিব ৷ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এনডিএৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰিম ৷ সেয়ে ৰাইজে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়," আগন্তুক দিনত দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন ৷ মোক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৷ আমি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাংবিধানিক যি নিয়ম সেই নিয়ম পালন কৰা হৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়া নিৰ্বাচনত এনডিয়ে ১০২খন আসন দখল কৰিছিল আৰু ইয়াৰে বিজেপিয়ে অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক:প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাস্থলীৰ সমীপত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী