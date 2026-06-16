দিন বেয়া চলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ! নেতাৰ মুখত আকৌ পৰিল কণী

দিন বেয়া চলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ! নেতাৰ মুখত আকৌ পৰিল কণী
বিজেপি নেতা ৰবি কেশৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।
By ANI
Published : June 16, 2026 at 5:30 PM IST
ৰাণীগঞ্জ(পশ্চিমবংগ): ইজনৰ পিছত আনজন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰোষৰ বলি ৷ সোমবাৰে পশ্চিমবংগত দলটোৰ যুৱনেতা কুনাল ঘোষক উদ্দেশ্যি স্থানীয় যুৱকে কণী নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুনৰ আন এগৰাকী নেতা এই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ৷
মঙলবাৰে এনে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকী হৈছে সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জী ৷ বেনাৰ্জীক আৰক্ষীয়ে আদালতলৈ নিয়াৰ সময়ত তেওঁক উদ্দেশ্যি কোনোৱে কণীৰে আক্ৰমণ কৰে । আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিৰাপদে বেনাৰ্জীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় ৷
আমার শুভানুধ্যায়ী ও সহমত পোষণকারী শিবির ছাড়া কারুর কোনো সাহায্য, সমর্থন দরকার নেই। নিরস্ত্র, নিরাপত্তাহীন, একা দাঁড়িয়ে ছিলাম মিডিয়ার অনুরোধে। দৃষ্টি ক্যামেরায়। সেই সুযোগে ডিম ছুঁড়ে গেছে, এত বড় বীর!! পুলিশ দর্শক। তার পরেও ওখান দিয়ে হেঁটে বেরিয়েছি। রাতে একা থানায় গেছি।…— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) June 16, 2026
উল্লেখ্য যে, বিজেপি নেতা ৰবি কেশৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।
আনহাতে, দলটোৰ যুৱনেতা কুনাল ঘোষক কৰা আক্ৰমণৰ পিছত তেওঁ কয় যে এনেধৰণৰ কাণ্ডই তেওঁক ৰখাব নোৱাৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কুনাল ঘোষে টিএমচিৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহলৈ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত এই কাণ্ডক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে ৷
কুনাল ঘোষে কয়, ‘‘মই এখন সভাত অংশ ল'বলৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰলৈ আহিছিলো । সভাৰ পিছত যেতিয়া মই ওলাই আহিছিলো, তেতিয়া সদায়ৰ দৰে সাংবাদিকসকলে মোক সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল । গতিকে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছিলো ৷ সেই সময়তে দুজন ল’ৰাই মোক উদ্দেশ্য কৰি কণী দলিয়াইছিল । ইয়াৰে এজনে এটা কণী দলিয়াইছিল । মই মোৰ চকুটো কেনেবাকৈ ৰক্ষা কৰিলোঁ, নহ’লে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল । মমতা বেনাৰ্জীয়ে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা লাভ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ বাসগৃহতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াক ৰাজহুৱা ক্ষোভ বুলি নক’ব ৷ তেওঁলোক বিজেপিৰ দুজনকৈ দুষ্কৃতিকাৰী । মই কাকো ভয় কৰা নাই । সেই সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত আছিল আৰু কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল । মই আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য বিষয়াক অভিযোগ দিছিলো । কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে এইধৰণৰ কাণ্ডই মোৰ গতি ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে ।’’
পশ্চিমবংগত তেওঁৰ ওপৰত হোৱা এই আক্ৰমণৰ পিছত ঘোষে বিজেপিলৈ এক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁক নিজৰ শুভাকাংক্ষী আৰু সতীৰ্থসকলৰ বাহিৰে আন কাৰো সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন নাই ।
টিএমচিৰ নেতাগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘মই হয়তো ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰো ৷ তথাপিও মই নিজৰ নীতিত দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈ থাকিম ৷ আনকি মোৰ মৃতদেহ ক’ৰবাত পৰি থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি হোৱাৰ পিছতো মই সলনি নহওঁ ৷’’
এক্সৰ এটা পোষ্টত ঘোষে কয় যে আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে দৰ্শকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ আক্ৰমণৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ অকলেই থানালৈ গৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । যুৱনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোৰ শুভাকাংক্ষী আৰু সহযোগী সতীৰ্থসকলৰ বাহিৰে মোক কাৰো সহায় বা সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন নাই । সংবাদ মাধ্যমৰ অনুৰোধত নিৰস্ত্ৰ আৰু অসুৰক্ষিত হোৱাৰ পিছতো মই অকলেই থিয় হৈছিলো ৷ মোক উদ্দেশ্যি কণী নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছতো মই তাৰ পৰা অকলেই ওলাই আহিছিলো ৷ আনকি আক্ৰমণকাৰীক দেখাৰ পিছতো মই তেওঁলোকক কোনো গুৰুত্ব নিদিলোঁ ৷’’
উল্লেখ্য যে, ঘোষে কেতিয়াও অমানৱীয় ৰাজনীতিত জড়িত নোহোৱা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷ আনকি ২০২১ চনৰ পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত হোৱা হিংসাৰ সময়তো বিজেপি নেতাসকলকে সমৰ্থন কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰজঃস্বলা পৃথিৱীৰ সুখত সুখী প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আৰম্ভ হৈছে ৰজ উৎসৱ