ETV Bharat / politics

দিন বেয়া চলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ! নেতাৰ মুখত আকৌ পৰিল কণী

বিজেপি নেতা ৰবি কেশৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।

Trinamool youth leader Soumitra Banerjee
টিএমচি নেতা সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জীলৈ কণী নিক্ষেপ (ANI)
author img

By ANI

Published : June 16, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাণীগঞ্জ(পশ্চিমবংগ): ইজনৰ পিছত আনজন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰোষৰ বলি ৷ সোমবাৰে পশ্চিমবংগত দলটোৰ যুৱনেতা কুনাল ঘোষক উদ্দেশ্যি স্থানীয় যুৱকে কণী নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুনৰ আন এগৰাকী নেতা এই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ৷

মঙলবাৰে এনে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকী হৈছে সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জী ৷ বেনাৰ্জীক আৰক্ষীয়ে আদালতলৈ নিয়াৰ সময়ত তেওঁক উদ্দেশ্যি কোনোৱে কণীৰে আক্ৰমণ কৰে । আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিৰাপদে বেনাৰ্জীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় ৷

উল্লেখ্য যে, বিজেপি নেতা ৰবি কেশৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।

আনহাতে, দলটোৰ যুৱনেতা কুনাল ঘোষক কৰা আক্ৰমণৰ পিছত তেওঁ কয় যে এনেধৰণৰ কাণ্ডই তেওঁক ৰখাব নোৱাৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কুনাল ঘোষে টিএমচিৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহলৈ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত এই কাণ্ডক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে ৷

কুনাল ঘোষে কয়, ‘‘মই এখন সভাত অংশ ল'বলৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰলৈ আহিছিলো । সভাৰ পিছত যেতিয়া মই ওলাই আহিছিলো, তেতিয়া সদায়ৰ দৰে সাংবাদিকসকলে মোক সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল । গতিকে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছিলো ৷ সেই সময়তে দুজন ল’ৰাই মোক উদ্দেশ্য কৰি কণী দলিয়াইছিল । ইয়াৰে এজনে এটা কণী দলিয়াইছিল । মই মোৰ চকুটো কেনেবাকৈ ৰক্ষা কৰিলোঁ, নহ’লে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল । মমতা বেনাৰ্জীয়ে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা লাভ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ বাসগৃহতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াক ৰাজহুৱা ক্ষোভ বুলি নক’ব ৷ তেওঁলোক বিজেপিৰ দুজনকৈ দুষ্কৃতিকাৰী । মই কাকো ভয় কৰা নাই । সেই সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত আছিল আৰু কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল । মই আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য বিষয়াক অভিযোগ দিছিলো । কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে এইধৰণৰ কাণ্ডই মোৰ গতি ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে ।’’

পশ্চিমবংগত তেওঁৰ ওপৰত হোৱা এই আক্ৰমণৰ পিছত ঘোষে বিজেপিলৈ এক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁক নিজৰ শুভাকাংক্ষী আৰু সতীৰ্থসকলৰ বাহিৰে আন কাৰো সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন নাই ।

টিএমচিৰ নেতাগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘মই হয়তো ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰো ৷ তথাপিও মই নিজৰ নীতিত দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈ থাকিম ৷ আনকি মোৰ মৃতদেহ ক’ৰবাত পৰি থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি হোৱাৰ পিছতো মই সলনি নহওঁ ৷’’

এক্সৰ এটা পোষ্টত ঘোষে কয় যে আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে দৰ্শকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ আক্ৰমণৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ অকলেই থানালৈ গৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । যুৱনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোৰ শুভাকাংক্ষী আৰু সহযোগী সতীৰ্থসকলৰ বাহিৰে মোক কাৰো সহায় বা সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন নাই । সংবাদ মাধ্যমৰ অনুৰোধত নিৰস্ত্ৰ আৰু অসুৰক্ষিত হোৱাৰ পিছতো মই অকলেই থিয় হৈছিলো ৷ মোক উদ্দেশ্যি কণী নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছতো মই তাৰ পৰা অকলেই ওলাই আহিছিলো ৷ আনকি আক্ৰমণকাৰীক দেখাৰ পিছতো মই তেওঁলোকক কোনো গুৰুত্ব নিদিলোঁ ৷’’

উল্লেখ্য যে, ঘোষে কেতিয়াও অমানৱীয় ৰাজনীতিত জড়িত নোহোৱা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৷ আনকি ২০২১ চনৰ পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত হোৱা হিংসাৰ সময়তো বিজেপি নেতাসকলকে সমৰ্থন কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৰজঃস্বলা পৃথিৱীৰ সুখত সুখী প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আৰম্ভ হৈছে ৰজ উৎসৱ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাক আক্ৰমণ
সৌমিত্ৰ বেনাৰ্জীক কণীৰে আক্ৰমণ
বিজেপি নেতা ৰবি কেশৰী
SOUMITRA BANERJEE ATTACKS BY EGG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.