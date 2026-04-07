বিধানসভা নিৰ্বাচন : জনজাতীয় মহিলাৰ মনৰ কথাৰে...

বিধানসভা নিৰ্বাচন : জনজাতীয় মহিলাৰ মনৰ কথাৰে...
বিধানসভা নিৰ্বাচনত জনজাতীয় মহিলাসকলে কাৰ পক্ষত ভোট দিব ? চৰকাৰী আঁচনিক লৈ তেওঁলোক সন্তুষ্ট নে ?
Published : April 7, 2026 at 1:37 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন । অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । মঙলবাৰে অৰ্থাৎ ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি ৫ বজাত সামৰণি পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ ।
ৰাজ্যৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ২,৫১,১৭,৮৮৬ গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ।
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মহিলা ভোটাৰৰ বিশেষ প্ৰাধান্য আছে । পুৰুষৰ সমানে মহিলা ভোটাৰ আছে । আনহাতে প্ৰায় ৭০ টা সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনা মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । যাৰ বাবে বিগত সময়ত চৰকাৰখনে মহিলাকলৈ বহু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি হিতাধিকাৰী মহিলাৰ মাজত নগদ ধন বিতৰণ কৰিছিল । কিন্তু বিগত ৫ বছৰত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ চৰকাৰখনে কৰা কামকলৈ মহিলাসকল কিমান সন্তুষ্ট ? আনহাতে আহিবলগীয়া নতুন চৰকাৰখনৰ পৰা মহিলাসকলে কি বিচাৰে ?
বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ জনজাতীয় মহিলাসকলে এই সন্দৰ্ভত কি কয় ? তাৰ বাবে ই টিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কেইবাগৰাকী জনজাতীয় মহিলাৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল । নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত একাংশ জনজাতীয় মহিলাৰ মনৰ কথাৰে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । সাক্ষাৎকাৰত এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাই কয়, "চৰকাৰী কোনো আঁচনি আমি পোৱা নাই । আৱেদন কৰিলেও আমাক নিদিয়ে, কিয় নিদিয়ে নাজানো । ৰেচন কাৰ্ড আছে যদিও অৰুণোদয়, ঘৰ আদিকে ধৰি কোনো সুবিধা পোৱা নাই । ভোট কাক দিম সেইটো নক'লেও ভাবি-চিন্তি দিম ।"
আন এগৰাকী মহিলাই নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰি কয়, "মই চৰকাৰৰ কোনো আঁচনি পোৱা নাই । ৩ বাৰমান আৱেদন কৰিছোঁ যদিও পোৱা নাই । আমি খেতি কৰা মানুহ । চৰকাৰৰ পৰা কি বিচাৰিম কিনো কম । আমি একোৱে পোৱা নাই । আমাক চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই । আমি বৰ বেছি ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাও । সেই কাৰণে বহু কথা নাজানো । দিলে লম ।"
এগৰাকী জনজাতীয় যুৱতীয়ে কয়, "মায়ে অৰুণোদয় পাইছে যদিও চৰকাৰী আন আঁচনি পোৱা নাই । আৱেদন কৰা হৈছিল যদিও পোৱা নাই । চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰাটো বিচাৰো ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "চৰকাৰী অৰুণোদয়কে ধৰি বিভিন্ন আঁচনি আমি পাইছোঁ । আমি চৰকাৰী আঁচনিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় । আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে । আমি আমাৰ ভূমিত যিদৰে আছোঁ সেইদৰে থাকিবলৈ পাব লাগে । আমি যুগ যুগ ধৰি ইয়াতে আছোঁ যদিও আমাক মাটিৰ পট্টা দিয়া নাই । কেৱল আঁচনি দিলেই আমি সুখী নহয় । আমাক আঁচনি নালাগে, ভূমিৰ পট্টা লাগে । এইখন চৰকাৰ মিছলীয়া চৰকাৰ । আমি এইখন চৰকাৰৰ পক্ষত নাই । তেজ দিম কিন্তু মাটি নিদিও ।"
সেইদৰে আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমি চৰকাৰী আঁচনি পাইছোঁ যদিও আমাক আমাৰ মাটিৰ পট্টা লাগে । আমি ভূমিপুত্র আৰু আমাক আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ লাগে । নিৰ্বাচন আহিলে পট্টা দিম বুলি কয় । আমাক কেৱল ঠগি আহিছে । এইবাৰ আমি ভোট কাক দিম তাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছোঁ ।"
ক্ষোভিত আন এগৰাকী জনজাতি মহিলাই কয়, "আমাক চৰকাৰে যিমানে আঁচনি নিদিয়ক কিয় আমাৰ বাবে আমাৰ মাটিখিনিতকৈ আঁচনি ডাঙৰ নহয় । আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে । মাটি থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম । আমাক মাটিৰ পট্টা দিব লাগিবই । চৰকাৰে সদায় আমাক মাটিৰ পট্টা দিম বুলি কৈ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । আমি বিজেপিৰ পক্ষত নাই । আমাক উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে ।"
কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰাণী অঞ্চলৰ আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমি চৰকাৰী আঁচনিসমূহ পাইছোঁ । আমি চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি বিচৰা নাই । আমাক চৰকাৰে আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ দিলেই হ'ল । আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে । আমি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ থকাটো বিচাৰো । আমাক কোনো আঁচনি নালাগে । এইখন চৰকাৰে আমাক ঠগি আহিছে । কিন্তু আমি এইবোৰত ভোল নাযাও ।" এনেদৰে সহজ-সৰল জনজাতীয় মহিলাসকলে নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰাৰ লগতে চৰকাৰখনৰ পৰা মূলতঃ ভূমিপুত্র হিচাপে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰে ।