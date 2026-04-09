নদুৱাৰত ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে শোকাৱহ ঘটনা : নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ মৃত্যু

সমষ্টিটোৰ ২৩১ নং ভোটকেন্দ্ৰত সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনা ।

Naduar constituency
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 12:24 PM IST

তেজপুৰ : ৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অঘটন । ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সমষ্টিটোৰ ২৩১ নং ভোটকেন্দ্ৰত এই শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় ।

২৩১ নং দোলাপানী এলপি স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয় প’লিং বিষয়াজনক পুৱা বিছনাত অচেতন অৱস্থাত পোৱা যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।

অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈ মৃত্যু হোৱা বিষয়াজন হৈছে দেৱেন হৰ' (৪৫) । তেওঁ ৰঙাপৰাৰ দোপদোপি এলপি স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক এম্বুলেন্সযোগে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । দেৱেন হৰ' চাৰিদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দোপদোপি কছাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল । তেওঁৰ এজন পুত্ৰ আছে ।

ইফালে এই আকস্মিক তথা মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ পিছতেই নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত নহ'বৰ বাবে তৎক্ষণাত বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । গাভৰু শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গুটলং গাঁৱৰ গফুৰ মেম’ৰিয়েল এলপি স্কুলৰ শিক্ষক আফাজুদ্দিন খানক নতুনকৈ প’লিং বিষয়াৰূপে নিয়োগ কৰা হয় ।

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ সবিশেষ

পিএছ নং : ২৩১

স্থান : দোলাপানী এলপি স্কুল

বিএলঅ' : ভোলা নাথ চেত্ৰী

মুঠ ভোটাৰ : ৪১৯ গৰাকী

পুৱা ১১ বজালৈ মুঠ ১৬৯টা ভোটদান

আনহাতে, অঞ্চলটোত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে পুৱাৰ ভাগত ভোটাৰৰ উপস্থিতি তুলনামূলকভাৱে কম দেখা গৈছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

