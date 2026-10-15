এছ আই আৰ : বিৰোধীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি

এছ আই আৰ : বিৰোধীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।
By PTI
Published : October 15, 2026 at 8:23 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:33 AM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু আন কেইবাজনো বিৰোধী নেতাই নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR)ত বৃহৎ পৰিসৰৰ ভোটাৰ বাদ পৰা আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা আবেদনখনৰ শুনানি বৃহস্পতিবাৰে(আজি) উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিব ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰা ১৫ অক্টোবৰৰ তালিকা অনুসৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই আবেদন শুনানিৰ বাবে আহিব ।
সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে আন কেইবাজনো বিৰোধী নেতাই এই আবেদন দাখিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ সমদল উলিয়াইছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত আৰু কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সহায়ত এখন স্বতন্ত্ৰ সমিতি গঠনৰ বাবে এই আবেদনত অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, যাতে এছ আই আৰৰ সময়ত কৰা ডিলিট আৰু পৰিৱৰ্তন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হয় ।
এই আবেদনৰ উপৰিও ১০ অক্টোবৰত দিল্লীত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদ, মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ আৰু ৰে’ল সেৱাত ব্যাঘাত জন্মা সম্পৰ্কীয় পৃথক আবেদন এখনৰো আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰপীঠে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, টিএমচিৰ সাংসদ সৌগত ৰায়, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতা তেজস্বী প্ৰসাদ যাদৱ, এন চি পিৰ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া ছুলে, শিৱসেনা-ইউবিটিৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউত, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ডি ৰাজা আদিয়ে এই আবেদনখন দাখিল কৰিছিল ।
আবেদনখনত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো 'বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত' সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলে লিপিবদ্ধ কৰা সম্পূৰ্ণ ফাইল, এজেণ্ডা, কাৰ্য্যবিৱৰণী, টোকা আৰু আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট ইচিনেট (নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য নেটৱৰ্ক) আৰু ইৰ'নেট (নিৰ্বাচনী তালিকা বিষয়াৰ নেটৱৰ্ক)ত লিপিবদ্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ বিচৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: বিৰোধী নেতাৰ সৈতে চাহ মেলত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ