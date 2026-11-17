সাধাৰণ মানুহক শিৱ-পাৰ্বতীৰ ৰূপত চিত্ৰিত কৰাটো ভক্তি নহয়: ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ভগৱানৰ সন্মুখত থিয় হোৱা বন্ধ কৰি নিজকে ভগৱানৰ দৰে দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াই তেওঁৰ পতন অনিবাৰ্য হৈ পৰে ।
Published : November 17, 2026 at 7:09 PM IST
গুৱাহাটী : শিৱ-পাৰ্বতীৰ তুলনাক লৈ এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীক ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে তুলনা কৰা বুলি সমালোচনা কৰি মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কোনো মানুহ কেতিয়াও ভগৱান হ’ব নোৱাৰে ।
ছোনিয়া গান্ধীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ ‘বিলংগিং: এ জাৰ্নী অব লাভ’ৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আগবঢ়োৱা মন্তব্যক লৈ হোৱা সমালোচনাৰ পাছত লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত কৰ্ণাটকৰ হয়ছালেশ্বৰ মন্দিৰৰ দ্বাদশ শতিকাৰ এটা ভাস্কৰ্যৰ ফটো পোষ্ট কৰে । এই ফটোখনত ভগৱান শিৱৰ কোলাত দেৱী পাৰ্বতীক দেখা গৈছে । ইয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰে ।
A person's decline accelerates the moment they stop standing before God and start posing as one. To portray mortals as Shiv and Parvati is not devotion. It is entitlement grown so arrogant that it believes itself divine. No Gandhi, indeed no human being, can ever become God. We bow before our Bhagwan. We do not equate ourselves with Him. Humility is the foundation of greatness. When arrogance takes its place, the fall has already begun.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 17, 2026
গ্ৰন্থখন উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীয়ে স্মৰণ কৰিছিল যে দুপৰীয়া বা নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁৰ মাতৃ কেনেকৈ পিতৃৰ কোলাত বহিছিল । এই মন্তব্যক লৈ তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধীসকলে সমালোচনা কৰাৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্দিৰৰ ভাস্কৰ্যটো শ্বেয়াৰ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ভগৱানৰ সন্মুখত থিয় হোৱা বন্ধ কৰি নিজকে ভগৱানৰ দৰে দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াই তেওঁৰ পতন অৱশ্যাম্ভী হৈ পৰে ।
"সাধাৰণ মানুহক শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ ৰূপত দেখুওৱাটো ভক্তি নহয় । এয়া ইমানেই অহংকাৰী হৈ পৰা অধিকাৰবোধ যে তেওঁ নিজকে দৈৱিক বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে । কোনো গান্ধী, আনকি কোনো মানুহেই কেতিয়াও ভগৱান হ’ব নোৱাৰে ।" তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত এইদৰে কয় ।
Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love. As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives. Satyam Shivam Sundaram.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "আমি আমাৰ ভগৱানৰ সন্মুখত মূৰ দোৱাওঁ । আমি নিজকে তেওঁৰ সৈতে সমান বুলি নাভাবোঁ । বিনয় হৈছে মহত্ত্বৰ মূল ভিত্তি । যেতিয়া অহংকাৰে ইয়াৰ স্থান লয়, তেতিয়াই পতন আৰম্ভ হয় ।"
ইফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ভয়, ক্ষোভ আৰু ঘৃণাই বিজেপি আৰু আৰএছএছ সমৰ্থকসকলৰ হৃদয়ত এখন জাল গুঁথিছে, যিয়ে তেওঁলোকক প্ৰেম অনুভৱ কৰা আৰু প্ৰকাশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে ।
ৰায়বেৰেলিৰ সাংসদগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টটোত কয়, "এজন প্ৰকৃত হিন্দু হিচাপে তেওঁলোকক এই জালৰ পৰা মুক্ত কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য, যাতে তেওঁলোকেও নিজৰ জীৱনত প্ৰেম আৰু আপোনত্বৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে । সত্যম শিৱম সুন্দৰম ।"