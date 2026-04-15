তামিলনাডুৰ হ্ৰাস ১১, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৃদ্ধি ১৩: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে ৰাজ্যসমূহক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব ?

চিদাম্বৰমে দাবী কৰে যে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব ২৪.৩%ৰ পৰা ২০.৭%লৈ হ্ৰাস পাব ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 1:54 PM IST

7 Min Read
বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনক লৈ চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত বিতৰ্কৰ আখৰা আৰম্ভ হৈছে । দুয়োপক্ষৰ নেতাসকলে আঙুলিয়াই দিছে যে প্ৰস্তাৱিত পৰিকল্পনাই নিম্ন সদনত ৰাজ্যসমূহৰ অংশীদাৰিত্বত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব ।

ৰাজনীতিবিদ তথা মনোবিজ্ঞানী যোগেন্দ্ৰ যাদৱে ৰাজ্যসমূহে যি লোকচান বা লাভৰ সন্মুখীন হ'ব তাৰ হিচাপ প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমে কয় যে তেওঁৰ আশংকা “সঠিক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে” ।

উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৯ চনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনক 'কাৰ্যকৰী' কৰিবলৈ বৰ্তমান লোকসভাৰ ৫৪৩ খন আসনৰ পৰা সৰ্বাধিক ৮৫০ খনলৈ (ইয়াৰে ৮১৫ খন ৰাজ্য আৰু ৩৫ খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত) বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত লোকপিয়লৰ ভিত্তিত এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰ্য সম্পন্ন হ’ব ।

"বিগত এটা সপ্তাহত মই যি আশংকা কৰিছিলোঁ সেয়া সঠিক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । লোকসভাৰ শক্তি ৫৪৩ৰ পৰা ৮১৫লৈ ৫০% বৃদ্ধি কৰিলে তামিলনাডুৰ শক্তি আপাতঃ দৃষ্টিত ৩৯ৰ পৰা ৫৮লৈ বৃদ্ধি পাব । কিন্তু এইটো এটা ভ্ৰম । যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, তেতিয়া ই ৪৬ খনলৈ হ্ৰাসহে পাব । আনহাতে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ শক্তি প্ৰথমে ৮০ৰ পৰা ১২০লৈ বৃদ্ধি পাব আৰু তাৰ পিছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ই আৰু অধিক বৃদ্ধি হৈ প্ৰায় ১৪০ খন হ’ব ।” চিদাম্বৰমে এক X পোষ্টত এনেদৰে কয় ।

ইফালে বৰ্তমান ২৪.৩% প্ৰতিনিধিত্ব থকা দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ নিজৰ প্ৰতিনিধিত্ব ২০.৭%লৈ হ্ৰাস পাব বুলিও কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে জনায় । "এইটো ফেডাৰেল ভাৰসাম্য আমূলভাৱে সলনি কৰাৰ বাবে এক দুষ্ট আৰু চতুৰ পদক্ষেপ । ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব ।" তেওঁ লগতে কয় ।

ইফালে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে 'সংশোধিত গণনা' বুলি অভিহিত কৰা তেওঁৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে, য'ত বিধেয়কখনত প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে লোকসভাত ৰাজ্যসমূহৰ অংশীদাৰিত্ব কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব সেয়া দাঙি ধৰে ।

যাদৱে কয়, "ৰাজনৈতিক আৰ্হিৰ কৰ্তন হোৱা আৰু লাভ কৰা আসনৰ সংখ্যাই বিজেপিৰ দুৰ্বলতা আৰু শক্তিৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত প্ৰায় নিখুঁতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে ।"

"ধাৰণা: মুঠ আসন: ৮৫০ খন (ইয়াৰে ৩৫ খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ বাবে) । বাকীখিনি আসন ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ অনুপাত অনুসৰি আৱণ্টন কৰা হৈছে । লাভ/লোকচানৰ স্তম্ভ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ৮৫০ খন আসনবিশিষ্ট লোকসভাত প্ৰত্যেক ৰাজ্যয়ে অধিক আসন লাভ কৰিব । ইয়াত লাভ আৰু লোকচানৰ তুলনা উক্ত আসনসমূহৰ ওপৰত কৰা হৈছে যিসমূহ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ অংশ অনুপাতে লাভ কৰিব । উদাহৰণ স্বৰূপে কেৰালাই ২৩ খন আসন (অতিৰিক্ত ৩) লাভ কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ অংশ বজাই ৰখা হ’লে ৩১ খন আসন পাব লাগিছিল । অৱশেষত ইয়াৰ ৮ খন আসন লোকচান হ'ব । উত্তৰ প্ৰদেশে ১২৫ খন লাভ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু পাব ১৩৮ খন । অৰ্থাৎ ১৩ খন আসন লাভ হ'ব ।

যাদৱে শ্বেয়াৰ কৰা তালিকা অনুসৰি, তামিলনাডুৱে ১১ খন আসন হেৰুৱাব আৰু উত্তৰ প্ৰদেশে ১৩ খন আসন লাভ কৰিব । একেদৰে কেৰালাই হেৰুৱাব ৮ খন, আনহাতে বিহাৰে লাভ কৰিব ৯ খন আসন ।

২০২৩ চনৰ মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন কাৰ্যকৰীকৰণৰ গতি ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণৰ বাবে চৰকাৰে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আইন সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক আৰু দিল্লী, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু পুডুচেৰীত বিধায়িনী দল থকা তিনিখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত প্ৰস্তাৱিত আইনখন প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম কৰাৰ বাবে বিধেয়ক অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ খচৰা অনুসৰি, মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভাতো আসন বৃদ্ধি কৰা হ’ব ।

সংবিধান সংশোধনৰ বাবে সংসদৰ দুয়ো সদনত বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন: মুঠ সদস্যৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা (৫০ শতাংশতকৈ অধিক) আৰু উপস্থিত আৰু ভোটদান কৰা সদস্যৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা । লোকসভাত এনডিএৰ মুঠ শক্তি ২৯২ । আনহাতে, প্ৰধান বিৰোধী দলসমূহৰ ২৩৩ জন সাংসদ ।

এই পদক্ষেপক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে দাক্ষিণাত্যৰ দুই বিশিষ্ট অনা বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন আৰু এ ৰেৱন্ত ৰেড্ডী ।

মঙলবাৰে দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ ক্ষতি হ’লে 'ব্যাপক আন্দোলন'ৰ সতৰ্কবাণী দিয়াৰ বিপৰীতে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক 'অন্যায়'ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ।

চলিত সপ্তাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে সংসদৰ তিনিদিনীয়া বিশেষ বৈঠকত ‘নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ৰ সংশোধনী গৃহীত হ’ব লাগে আৰু “অন্য যিকোনো বিলম্ব হ’ব দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ অন্যায়” ।

"মহিলাৰ সংৰক্ষণ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰি ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই বছৰৰ বিভিন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’লে আমাৰ গণতন্ত্ৰ অধিক শক্তিশালী আৰু সজীৱ হৈ উঠিব ।" তেওঁ কয় ।

সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ খচৰাৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰণৰ বিবৃতি অনুসৰি, "পৰৱৰ্তী লোকপিয়ল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ্যত যথেষ্ট সময় লাগিব আৰু এইদৰে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিত মহিলাসকলৰ ফলপ্ৰসূ আৰু নিষ্ঠাৱান অংশগ্ৰহণত বিলম্ব হ'ব ।"

"সেয়েহে প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত লোকপিয়লৰ জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ্যৰ জৰিয়তে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ মহিলাকে ধৰি মহিলাসকলৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা ।" লগতে কোৱা হৈছে ।

লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ ২০২৩ চনৰ মহিলা সংৰক্ষণ আইন আৰম্ভ হোৱাৰ ১৫ বছৰৰ পাছত শেষ হ’ব, যদিহে সংসদে এই সময়সীমা বৃদ্ধি নকৰে ।

২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সংসদে 'নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' হিচাপে নামকৰণ কৰা ‘মহিলা সংৰক্ষণ আইন' গৃহীত কৰে । ই বিধানসভাত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব বৃদ্ধিৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।

এই আইনখনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনৰ সংশোধনী গৃহীত হ’লে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮১৬লৈ বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব আৰু ইয়াৰে ২৭৩ খন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ’ব ।

লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাক ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা ২০২৩ চনত সংবিধান সংশোধন কৰি অনা হৈছিল । বৰ্তমানৰ আইন অনুসৰি ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ পিছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ্য হাতত ল'লে ২০৩৪ চনৰ পূৰ্বে মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ বলৱৎ নহ’লহেঁতেন ।

২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছিল । সেয়েহে আইনখনৰ সংশোধনী গৃহীত কৰিবলৈ চৰকাৰে বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে ।

