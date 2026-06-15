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এনচিপিআইত বিলীন হ'বলৈ সাজু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০ বিসম্বাদী সাংসদ

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰি সাংসদসকলে সদনত তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনায় ৷

TMC REBEL MPS MEET OM BIRLA
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০ গৰাকী বিসম্বাদী সাংসদৰ (PTI)
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By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 12:51 PM IST

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নতুন দিল্লী: তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০ গৰাকী বিসম্বাদী সাংসদে দেওবাৰে কম পৰিচিত দল নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (এনচিপিআই)ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ ঘোষণা কৰে ৷ সাংসদসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰি সদনত তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দাবী জনায় ৷

লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰে হোৱা বৈঠকৰ পাছত বিসম্বাদী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তীদাৰে কয় যে, অধ্যক্ষৰ ওচৰত দাখিল কৰা স্মাৰকপত্ৰখনত টিএমচিৰ ২০জন সাংসদে স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷

টিএমচিৰ লোকসভাৰ দুই তৃতীয়াংশ সাংসদে অধ্যক্ষক সদনত পৃথকে আসনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই পত্ৰ দাখিল কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

টিএমচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ সদস্য সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ে কয় যে বিৰোধী শিবিৰটো ইতিমধ্যে আঞ্চলিক দল বুলি অভিহিত কৰা নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (এনচিপিআই)ৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছে ৷ নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া ত্ৰিপুৰাত পঞ্জীয়নভুক্ত অস্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা দল ৷

মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত থকা ফৈদৰ দাবী সন্দৰ্ভত সোধাত বন্দোপাধ্যায়ে কয় যে ‘প্ৰকৃত টিএমচি’ কোন আদালতে সিদ্ধান্ত ল’ব ৷

তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকে দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক ‘যুৰীয়া ঘাঁহ ফুল’ৰ ওপৰত নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিব ৷ বেনাৰ্জীয়ে কয়, "আচল টিএমচি কোন সেইটো আদালতে পিছত সিদ্ধান্ত ল'ব ৷ আমি লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ সন্মুখত আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো ৷"

টিএমচিৰ নেতা কীৰ্তি আজাদ আৰু সাগৰিকা ঘোষেও দেওবাৰে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰে ৷ টিএমচিৰ লোকসভা সংসদীয় দলৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে লিখা এখন পত্ৰ তেওঁলোকে অধ্যক্ষৰ ওচৰত দাখিল কৰি কোনো কথিত বিচ্ছিন্ন ফৈদক স্বীকৃতি নিদিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ পত্ৰখনত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে সংবিধানে বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত পৃথক গোট গঠনৰ অনুমতি নিদিয়ে ৷

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TAGGED:

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদী সাংসদ
তৃণমূল কংগ্ৰেছ
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা
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