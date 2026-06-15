এনচিপিআইত বিলীন হ'বলৈ সাজু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০ বিসম্বাদী সাংসদ
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰি সাংসদসকলে সদনত তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনায় ৷
Published : June 15, 2026 at 12:51 PM IST
নতুন দিল্লী: তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২০ গৰাকী বিসম্বাদী সাংসদে দেওবাৰে কম পৰিচিত দল নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (এনচিপিআই)ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ ঘোষণা কৰে ৷ সাংসদসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰি সদনত তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দাবী জনায় ৷
লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰে হোৱা বৈঠকৰ পাছত বিসম্বাদী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তীদাৰে কয় যে, অধ্যক্ষৰ ওচৰত দাখিল কৰা স্মাৰকপত্ৰখনত টিএমচিৰ ২০জন সাংসদে স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷
To the so-called “rebels of TMC”: don’t ever forget the public is watching you . pic.twitter.com/81KQeYepZu— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 14, 2026
টিএমচিৰ লোকসভাৰ দুই তৃতীয়াংশ সাংসদে অধ্যক্ষক সদনত পৃথকে আসনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই পত্ৰ দাখিল কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, " we will merge with the nationalist citizens party... it is a regional party. this is the system. when you leave with 2="" 3rd of the party, you cannot demand the name of that party on the first day itself... in july, we will… pic.twitter.com/dLGtFJZvB0— ANI (@ANI) June 14, 2026
টিএমচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ সদস্য সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ে কয় যে বিৰোধী শিবিৰটো ইতিমধ্যে আঞ্চলিক দল বুলি অভিহিত কৰা নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (এনচিপিআই)ৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছে ৷ নেচনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া ত্ৰিপুৰাত পঞ্জীয়নভুক্ত অস্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা দল ৷
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, " we have joined the nationalist citizens' party. this is a political party. it is a recognised regional party. we have merged with it... it will be decided in the court which one the real tmc is." pic.twitter.com/BEbG5atOUx— ANI (@ANI) June 14, 2026
মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত থকা ফৈদৰ দাবী সন্দৰ্ভত সোধাত বন্দোপাধ্যায়ে কয় যে ‘প্ৰকৃত টিএমচি’ কোন আদালতে সিদ্ধান্ত ল’ব ৷
Delhi: TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar says, " we, the twenty mps elected from the aitc, met the speaker and submitted a letter requesting to sit separately... we will work for the nation and collaborate with the nda under the leadership of the prime minister." pic.twitter.com/006epqMOah— IANS (@ians_india) June 14, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকে দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক ‘যুৰীয়া ঘাঁহ ফুল’ৰ ওপৰত নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিব ৷ বেনাৰ্জীয়ে কয়, "আচল টিএমচি কোন সেইটো আদালতে পিছত সিদ্ধান্ত ল'ব ৷ আমি লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ সন্মুখত আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো ৷"
TMC rebels :— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 14, 2026
Will merge with Nationalist Citizens Party (NCP)
Indian Democracy has become the “theatre of the absurd”
A joke !
The rebels of the TMC legislative party cannot merge with a political party ; that can happen only if the TMC wished to do so !
Disqualify them !
টিএমচিৰ নেতা কীৰ্তি আজাদ আৰু সাগৰিকা ঘোষেও দেওবাৰে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰে ৷ টিএমচিৰ লোকসভা সংসদীয় দলৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে লিখা এখন পত্ৰ তেওঁলোকে অধ্যক্ষৰ ওচৰত দাখিল কৰি কোনো কথিত বিচ্ছিন্ন ফৈদক স্বীকৃতি নিদিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ পত্ৰখনত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে সংবিধানে বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত পৃথক গোট গঠনৰ অনুমতি নিদিয়ে ৷