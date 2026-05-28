তৃণমূল কংগ্ৰেছত গৃহকন্দল: এইবাৰ সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ মহিলা সাংসদৰ
লোকসভাৰ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদাৰে দলৰে আন এজন সাংসদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিলৰ অনুমতি বিচাৰি ওম বিৰলালৈ পত্ৰ লিখিলে ।
Published : May 28, 2026 at 4:11 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতিদিনে নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছত । পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছৰ পৰাই যেন শনিয়ে লগ নেৰা হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ দলক ! কেতিয়াবা যদি দলৰ বিধায়ক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, কেতিয়াবা আকৌ টিএমচি নেতাৰ ঘৰত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান । নতুনকৈ শাসনলৈ অহা এনডিএ চৰকাৰৰো যেন টাৰ্গেট মমতা বেনাৰ্জী আৰু তেওঁৰ দল । ঠায়ে ঠায়ে ৰুজু হৈছে বহু গোচৰ । দীৰ্ঘদিনে বংগক শাসন কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছক নিঃশেষ কৰিবলৈ শুভেন্দু বাহিনীয়ে দৈনিক কঠোৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে ।
এনেবোৰ সমস্যাৰ ভাৰাক্ৰান্ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাত এইবাৰ আন এক নতুন আৰু গম্ভীৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে । তৃণমূল কংগ্ৰেছত গৃহকন্দল আৰম্ভ হৈছে । দলৰ ভিতৰৰে নেতাসকলৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হোৱা দেখা গৈছে । কিয়নো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাংসদে দলীয় সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
তৃণমূলৰ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদাৰে তেওঁৰ দলৰে আন এজন সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ এখন পত্ৰ লিখিছে । সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদাৰৰ অভিযোগ যে তেওঁক লোকসভাৰ ভিতৰতে কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে বিভিন্ন ধৰণে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
তৃণমূলৰ সাংসদ কাকলি ঘোষে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ পত্ৰ লিখি কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে আৰু অভিযোগ কৰিছে যে এই আচৰণে নাৰী বিদ্বেষী চৰিত্ৰক উদঙাই তোলে ।
তেওঁ লিখিছে, "লোকসভাৰ ভিতৰতে মোক বাৰে বাৰে গালি-গালাজ কৰা তৃণমূলৰ লোকসভাৰ সদস্য কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আপোনাৰ অনুমতি বিচাৰিছোঁ ।"
মহিলা সাংসদৰ সৈতে কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দস্তিদাৰে কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । লোকসভাৰ অধ্যক্ষক দিয়া অভিযোগত টিএমচিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "এই নাৰীবিদ্বেষী আচৰণ বহু মহিলা সদস্যৰ সৈতে হৈছে আৰু শাস্তিৰ যোগ্য ।"
কেৱল এয়াই নহয় দলৰ ভিতৰতে থকা কথিত 'নাৰীবিদ্বেষী আচৰণ'ৰ বিষয়ক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দস্তিদাৰে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে । পদত্যাগ পত্ৰত দস্তিদাৰে কয় যে তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ লগতে দলৰ ভিতৰত থকা আন সকলো সাংগঠনিক পদ, সমিতি আৰু দায়িত্বৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে ।
দস্তিদাৰে কয়, "গভীৰ মানসিক অশান্তি আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া চিন্তা-চৰ্চাৰ অন্তত মই এই পত্ৰখন লিখিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ । সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক জীৱনত যি সন্মান, দায়িত্ব আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে, তাৰ বাবে মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।" ইফালে মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাটো তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে দস্তিদাৰে ।
দস্তিদাৰে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ কাৰ্যকালত মহিলা সাংসদৰ প্ৰতি আন এগৰাকী শিক্ষিত সাংসদৰ 'নাৰীবিদ্বেষী আচৰণ' বন্ধ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ল ।
তেওঁ কয়, "অতি দুখ আৰু উদ্বেগেৰে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে দলৰ ভিতৰৰ আন সকলো সাংগঠনিক পদ, সমিতি আৰু দায়িত্বৰ লগতে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছোঁ । মোৰ কাৰ্যকালত মহিলা সাংসদসকলৰ প্ৰতি আন এগৰাকী শিক্ষিত সাংসদৰ নাৰীবিদ্বেষী আচৰণ বন্ধ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ল, শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰাও পৰ্যাপ্ত সহযোগিতা বা সহানুভূতি লাভ কৰা হোৱা নাই ।"
