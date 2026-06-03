মমতাৰ অগ্নিময় বেলি মাৰ যোৱাৰ পথত ! টি এম চি বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত ঋতব্ৰত

মমতাৰ অগ্নিময় বেলি মাৰ যোৱাৰ পথত ! টি এম চি বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত ঋতব্ৰত
থিয়ৈ থিয়ৈ বাঁহ ফলা দি দুভাগত বিভক্ত মমতাৰ দল ৷ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে 'বংগকন্যা' মমতা বেনাৰ্জীক ।
Published : June 3, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা : তিনিটা কাৰ্যকালৰ প্ৰবল প্ৰতাপী বংগৰ সম্ৰাজ্ঞী মমতা বেনাৰ্জী শাসন-ক্ষমতাৰ পৰা বিতাড়িত হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইটোৰ পিছত সিটো আঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে । নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত বংগকন্যাৰ দলৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ, ৰাইজৰ আক্ৰোশ তথা নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতিশোধমূলক কাৰ্যব্যৱস্থাৰ পিছত এতিয়া দলৰ মাজতেই ভাঙোনৰ সৃষ্টি হৈছে । কেৱল সিমানেই নহয়, এসময়ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰবল পৰাক্ৰমী নেত্ৰীগৰাকী এতিয়া দলৰ মাজতেই এলাগী হৈ পৰিছে ।
বুধবাৰৰ দিনটো আছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছ তথা মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । কিয়নো এই দিনটোতে দলৰ পৰা বহিষ্কৃত তৃণমূলৰ নেতা ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীয়ে ৫৯ জন বিধায়কৰ সমৰ্থন লৈ তৃণমূলত বিসম্বাদী শিবিৰৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰে । ইতিমধ্যে দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত তৃণমূলৰ বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ সকলো সমিতি ভংগ কৰি দিয়া হয় । আনহাতে, এই বিসম্বাদী দলটোৱে সন্ধিয়াৰ ভাগত বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীক নিৰ্বাচন কৰাৰ খবৰ আহিছে । তেনে ক্ষেত্ৰত বংগৰ ৰাজনীতিত মমতাৰ অগ্নিময় বেলি মাৰ যাব পাৰে ।
মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰত বৃহৎ বিভাজনৰ উকমুকনি পূৰ্বতেই অনুমান কৰা হৈছিল । বুধবাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তৃণমূলৰ এই অস্থিৰতাই অন্য এক দিশৰ উন্মোচন কৰে, যেতিয়া শেহতীয়াকৈ দলৰ পৰা বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্ৰত বেনাৰ্জী বিধানসভাত উপস্থিত হয় । সূত্ৰ অনুসৰি, বিৰোধী দল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এটা ‘বিসম্বাদী’ দলে বৰ্তমান বিধানসভাৰ ৫৯ জন সদস্যৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে । এই চৰ্চাত ইন্ধন যোগাই দিনটোৰ ভিতৰতে বিধানসভাৰ চৌহদত তীব্ৰ জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰে । ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকৰ মতে বিৰোধী শিবিৰৰ ভিতৰত এই বিদ্ৰোহে ৰাজ্যত এক নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল ।
১ জুনত উলুবেৰিয়া পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক ঋতব্ৰত বেনাৰ্জী আৰু এণ্টালিৰ বিধায়ক সন্দীপন সাহাক দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় । এক কঠোৰ বিবৃতিত দলটোৱে ঘোষণা কৰে যে দুয়োগৰাকী নেতাই বাৰে বাৰে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশক অৱজ্ঞা কৰি দলৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষতিকাৰক কামত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে এই অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আনহাতে, নিশাটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ পৰা দলীয় সকলো পদ আৰু দায়িত্ব কাঢ়ি লোৱা হয় । কিন্তু কোৱা বাহুল্য যে তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰাৰ মাত্ৰ দুদিন পিছতে ঋতব্ৰতৰ এই শেহতীয়া পদক্ষেপে বিৰোধী দলটোৰ অস্বস্তি দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে । ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলে এই পৰিস্থিতিক মহাৰাষ্ট্ৰত দেখা পোৱা ‘শিন্দে মডেল’ৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে পুৱা হঠাৎ আৰু অভাৱনীয়ভাৱে বিধানসভাত উপস্থিত হয় ঋতব্ৰত বেনাৰ্জী । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুযায়ী তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল কেইবাজনো বিধায়ক আছিল । সূত্ৰ অনুসৰি, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰত এটা যথেষ্ট শক্তিশালী ‘বিসম্বাদী দল’ গঠন হৈছে । ঋতব্ৰতে দাবী কৰিছে যে বৰ্তমান প্ৰায় ৫৯ জন বিধায়ক এই গোটটোৰ সমৰ্থনত আছে । অৱশ্যে এই বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলৰ নাম এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই । কিন্তু তেওঁলোকে বিধানসভাত কাক লগ কৰিব বা তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক পদক্ষেপ কি হ’ব সেই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰাত ঋতব্ৰতে নিৰ্দিষ্ট সময়ত সকলো কথা সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈ অধিক মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ।
আনহাতে, ঋতব্ৰতৰ সমান্তৰালকৈ এণ্টালীৰ বিধায়ক সন্দীপন সাহাৰ ভূমিকাও ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দুয়োজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ নাম ‘জাল স্বাক্ষৰ’ৰ সৈতে জড়িত এক নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কত জড়িত হৈ পৰে । যদিও সন্দীপন বা ঋতব্ৰতে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হোৱা নাই, তথাপিও বুধবাৰে বিধানসভাত ঋতব্ৰতৰ নাটকীয় উপস্থিতিয়ে নিৰ্দ্বিধায় প্ৰমাণ কৰে যে কোনো বিবাদত লিপ্ত নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কোনো মতলব নাই ।
উল্লেখ্য যে ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ ৰাজনৈতিক জীৱন যথেষ্ট পৰিঘটনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজনীতিত তেওঁৰ উত্থান ঘটিছিল চিপিআই(এম)ৰ ছাত্ৰ সংগঠন এছএফআইৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে । পিছলৈ তেওঁ পশ্চিমবংগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজ্যসভাত চিপিআই(এম)ৰ সংসদ সদস্য হয় । কিন্তু দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে মতাদৰ্শগত মতানৈক্যৰ বাবে অৱশেষত চিপিআই(এম)ৰ পৰা তেওঁ বহিষ্কৃত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি দলটোৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন শাখা INTTUC-ৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ তৃণমূলৰ টিকটত উলুবেৰিয়া পূব সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । তথাপিও নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা দলৰ পৰা তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে, যদিহে ৫৯ জন বিধায়কে প্ৰকৃততে দল সলনি কৰে বা বিদ্ৰোহী দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, তেন্তে এনে কাৰ্য পক্ষপাতিত্ববিৰোধী আইনখনৰ অধীনত পৰিব নে নপৰে সেই সম্পৰ্কে উল্লেখযোগ্য আইনী জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
তদুপৰি ইমান বৃহৎসংখ্যক বিধায়কে দলটোৰ ওপৰত আস্থাহীনতা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতিশীলতা সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ’ব পাৰে । স্বাভাৱিকতে এই শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিৰোধী শিবিৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । বহু পৰ্যবেক্ষকৰ মতে, এই বিদ্ৰোহী দলটো আচলতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট আভ্যন্তৰীণ সমীকৰণৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ।
অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । অৱশ্যে দলৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়াসত জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিক আলোচনাত মিলিত হৈছে । তৃণমূলৰ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি, অতি বিচক্ষণতাৰে বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে । এই মুহূৰ্তৰ বাবে সকলোৰে দৃষ্টি বিধানসভাৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে; কাৰণ যদি ঋতব্ৰতৰ দাবীৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে আগন্তুক কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত বংগৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত এক অভূতপূৰ্ব উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।