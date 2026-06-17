ETV Bharat / politics

এইবাৰ আক্ৰমণ নহয়, গ্ৰেপ্তাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা

নেতাগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত চলি থকা উত্তেজনা বৃদ্ধিত ইন্ধন যোগাইছে ৷

TMC leader Udayan Guha arrested
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা উদয়ন গুহক গ্ৰেপ্তাৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : June 17, 2026 at 11:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা(পশ্চিমবংগ): তৃণমূল কংগ্ৰেছত এটাৰ পিছত আনটো অথন্তৰ ৷ অৱশ্যে এইবাৰ দলটোৰ কোনো নেতাক আক্ৰমণ কৰা হোৱা নাই ৷ এইবাৰ টিএমচিৰ এজন নেতা গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

বুধবাৰে কলকাতাৰ ফুলবাগান অঞ্চলত দীনহাটাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক উদয়ন গুহক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গুহৰ গ্ৰেপ্তাৰে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত চলি থকা উত্তেজনা বৃদ্ধিত ইন্ধন যোগাইছে ৷

বুধবাৰে এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীক ২০ গৰাকী বিদ্ৰোহী সাংসদ আৰু এই বিষয়ত তেওঁৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ ১৯ জুনত আমন্ত্ৰণ জনাইছে ।

পশ্চিমবংগৰ শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ’ৰাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিভাজনৰ মাজতে দলটোৰ নেতাগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ বিগত ১৪ জুনত দলটোৰ মুঠ ২০ গৰাকী বিদ্ৰোহী বিধায়কে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰি ত্ৰিপুৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া(এনচিপিআই)ৰ সৈতে তেওঁলোকৰ গোটৰ সংযোজন সন্দৰ্ভত এখন পত্ৰ দাখিল কৰে । বিদ্ৰোহী সাংসদসকলে সংসদৰ লোকসভাত আসনৰ সুকীয়া ব্যৱস্থাও বিচৰা বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছিল ।

এইক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিৰলাই বিদ্ৰোহী সাংসদসকলৰ স্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে দুয়োটা পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি সিদ্ধান্ত ল’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত চমনৰ পিছতো অভিষেক বেনাৰ্জী উপস্থিত নোহোৱা বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । টিএমচিৰ আন এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, ১৫ জুনত দিনৰ ২ বজাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বৈঠক সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ে বেনাৰ্জীলৈ ই-মেইলযোগে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

দৰাচলতে সেই সময়ত বেনাৰ্জীয়ে সোধ-পোছৰ বাবে প্ৰৱৰ্তনকাৰী সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছিল ৷ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত ম’বাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাবে নেতাগৰাকীয়ে ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিল ।

খবৰ অনুসৰি, অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা এক বাৰ্তাত বেনাৰ্জীক দুঘণ্টাৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল ৷ অৰ্থাৎ সেইদিনাই বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত দিল্লীত অধ্যক্ষ বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ টিএমচি নেতাগৰাকীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।

এই ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কীৰ্তি আজাদক ফোনযোগে এই বিষয়ে অৱগত কৰে । চমন লাভ কৰাৰ পিছত সাংসদ আজাদে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বেনাৰ্জী সেই সময়ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ’ব নোৱাৰা কথাটো অৱগত কৰে । আজাদে কাৰ্যালয়টোক অৱগত কৰে যে বেনাৰ্জীয়ে বৰ্তমান চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে চলি থকা তদন্তত সহযোগিতা কৰি আছে আৰু সেই সময়ত ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত সাংসদগৰাকীয়ে নিজে এই বৈঠকৰ সময় আৰু দিন নিৰ্ধাৰণ কৰি পৰৱৰ্তী বৈঠকত অভিষেক বেনাৰ্জী উপস্থিত থকাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷

আশা কৰা হৈছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই দলটোৰ বিদ্ৰোহী সাংসদসকলৰ একত্ৰীকৰণৰ অনুৰোধক বিবেচনা কৰিব ৷ যিটো পদক্ষেপে টিএমচিৰ ভিতৰচ’ৰাত নতুন আইনী আৰু ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সূচনা কৰিছে । বিদ্ৰোহীসকলে তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপৰ বাবে স্বীকৃতি বিচাৰিছে যদিও টিএমচিৰ নেতৃত্বই নিজৰ সাংসদসকলক একত্ৰিত কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।

এনচিপিআইৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ বিদ্ৰোহী দলটোৱে সংবিধানৰ দশম অনুসূচীৰ চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰা বুলিও দাবী কৰে । আইন অনুসৰি কোনো বিধায়িনী দলৰ কমেও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যই আন এটা দলত যোগদান কৰিলেহে একত্ৰীকৰণ বৈধ বুলি গণ্য কৰা হয় । ২০ গৰাকী সাংসদ নিজৰ শিবিৰত থকাৰ বাবে বিদ্ৰোহীসকলে এই সীমা সহজে অতিক্ৰম কৰা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।

উল্লেখ্য যে, এনেবোৰ কাৰণতে ত্ৰিপুৰাৰ নেশ্যনেলিষ্ট চিটিজেনছ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়াই আকস্মিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ সংগঠন হিচাপে সীমিত প্ৰসাৰ থকাৰ পিছতো দলটোৱে কেইবাজনো বিশিষ্ট নেতাক আদৰণি জনাইছে । দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শান্তনু দেৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দলটোৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী বুলি জানিবলৈ দিছে ৷

লগতে পঢ়ক: আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ, কোনে সংঘটিত কৰিলে এই আক্ৰমণ ?

TAGGED:

উদয়ন গুহক গ্ৰেপ্তাৰ
অভিষেক বেনাৰ্জী
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা
তৃণমূল কংগ্ৰেছ
TMC LEADER UDAYAN GUHA ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.