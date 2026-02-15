মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ খুলিলেই বিহ ওলাই : মঙলদৈ সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি সৰৱ সুস্মিতা দেৱ

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ খুলিলেই বিহ ওলাই : মঙলদৈ সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি সৰৱ সুস্মিতা দেৱ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু বাঙালীৰ ভোটৰে জয়ী হৈ তেওঁলোককেই সজাইছে 'ডি' ভোটাৰ ।
Published : February 15, 2026 at 2:35 PM IST
মঙলদৈ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও এতিয়া প্ৰতিটো দলেই তীব্ৰতৰ কৰিছে প্ৰচাৰ । আৰম্ভ হৈছে বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতি । বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ সমানেই প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে । ইয়াৰ মাজতেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । দলীয় প্ৰচাৰৰ মাজতেই ক'লে, "আকৌ যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় অসম ধ্বংস হৈ যাব ।"
মঙলদৈ সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাত উপস্থিত হৈ বাঙালীতেই ভাষণ দিলে সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে । কাৰণ হিন্দীত ভাষণ দিলে তেওঁৰ মিজকে আৰএছএছৰ দৰেই অনুভৱ হয় ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আপোনালোকে বাংলা বুজি পাইনে, মই বাংলাতে ক’ম, কিয়নো হিন্দী ক'লে নিজকে আৰ এছ এছৰ দৰে লাগে । আপোনালোক যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যাব তেতিয়া মানুহক বুজাব লাগিব যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছক ভোট নিদি, বিজেপিক ভোট নিদি তৃণমূল কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব লাগে । অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল মাত্ৰ হিন্দু মুছলমান কথা কৈ থাকে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত যি আহে তাকে কয় :
"হিন্দু অসমীয়া মানুহৰ মাজত বিজেপি চৰকাৰৰ কোনো উত্তৰ নাই । কিয়নো বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে কি কৈছিল যে এন আৰ চি কৰিব আৰু বাংলাদেশী খেদিব, ১৬ শ কোটি ৰাইজৰ টকা খৰচ কৰিলে । ছয় বছৰ অসমৰ লোকক পাগল কৰিলে, আজি শিলচৰৰ পৰা হোজাই, হোজাই পৰা দৰঙলৈ ঘুৰাই ফুৰাইছিল কেৱল লিগেচি লাগে, লিগেচি লাগে কৰি, পিছে এন আৰ চি কি হ'ল ? এতিয়া যিয়ে বাংলা কয় সি বাংলাদেশী, যি মুছলমান সি বাংলাদেশী । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মগজুত যি আহে তাকে কৈ যায় ।" এইদৰে কয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
সাংবাদিকক তৃণমূল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে কয়, "চাওক, আকৌ যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয়, অসম ধ্বংস হৈ যাব । আজি আপোনালোকে কেইখনমান দলং দেখিলে,আজিও এখন দলং উদ্ধোধন হৈছে । আপোনালোকে দেখিছে যে দলং হৈ আছে, ৰাস্তা হৈ আছে; কিন্তু জনতাৰ কি হৈছে কওক । আজি উজনি অসমৰ লোক অসুখী, নামনি অসমৰ লোক অসুখী, সকলো অসুখী । জনজাতীয় লোক অসুখী, বাঙালী লোক অসুখী, অসমীয়া হিন্দু অসুখী ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ খুলিলেই বিহ ওলাই :
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়াই মুখ খোলে, মুখৰ পৰা বিহ ওলাই । হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমানবাৰ মুখ খোলে মুখৰ পৰা বিহ ওলাই । এয়া পাকিস্তান, আফগানিস্তানৰ নহয় যে ইয়াতে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব । গণতন্ত্ৰত এটা নিয়ম আছে, গতিকে মই অসমৰ জনতাক ক'ব বিচাৰো যদি আকৌ বিজেপি চৰকাৰ আহে, অসম শেষ হৈ যাব । এখন দলং সকলোৱে বনাব পাৰে, যাৰে চৰকাৰে আহিব সকলোৱে বনাব: কিন্তু বিজেপিয়ে অসমৰ একতা শেষ কৰি পেলাইছে সেয়েহে বিজেপিক আৰু ভোট দিব নালাগে ।"
নিৰ্বাচনী সভাত সংসদ সুস্মিতা দেৱে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "বিজেপিৰ দৰে এণ্টি বেংগলী আৰু কোনো নাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু বাঙালীৰ ভোট লৈ জিকি আহে আৰু তাৰ পাছতে হিন্দু সকলক ডি-ভোটাৰ সজাই হাৰাশাস্তি কৰে । আগন্তুক সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হৰুৱাবলৈ হ'লে হিন্দু বঙালীসকল বিজেপিৰ পৰা ওলাই আহিলেই হ'ল ।" অসমত বিজেপিয়ে বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য় কৰে ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভাত দৰং জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ লগতে দৰং তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া- কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে । এই সভাতেই দৰং তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৰেকৃষ্ণ ডেকাক আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে সাংসদ সুস্মিতা দেৱে ।