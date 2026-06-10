তৃণমূল কংগ্ৰেছ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদ ত্যাগ সুস্মিতা দেৱৰ, পৰৱৰ্তী ঠিকনা হ’ব পাৰে বিজেপি !
সপ্তাহৰ ভিতৰত তৃণমূলৰ দ্বিতীয়গৰাকী সাংসদে পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ পৰা । এইবাৰ সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছে সুস্মিতাই ।
Published : June 10, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 1:40 PM IST
গুৱাহাটী : তৃণমূল কংগ্ৰেছত আন এক বিপৰ্যয় । এইবাৰ পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সুস্মিতাই । এসপ্তাহৰ ভিতৰত তৃণমূলৰ দ্বিতীয়গৰাকী সাংসদে পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ পৰা । ইয়াৰ পূৰ্বে সুখেন্দু শেখৰ ৰয়েও ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল । এইবাৰ সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছে সুস্মিতাই ।
পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী আছিল সুস্মিতা দেৱ । সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীও আছিল প্ৰয়াত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সন্তোষ মোহন দেৱৰ কন্যা সুস্মিতা । কিন্তু ২০২১ চনৰ পাছত তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আৰু পশ্চিম বংগৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ৷ শেহতীয়াকৈ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছ ধৰাশায়ী হোৱাৰ পিছতেই ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নেতাই দলত্যাগ কৰা দেখা গৈছে । সেই ধাৰাৰেই আগবাঢ়িল সুস্মিতাও ।
TMC MP Sushmita Dev resigns as a member of the Rajya Sabha pic.twitter.com/t801nkdWnx— ANI (@ANI) June 10, 2026
ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিয়েই নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে সুস্মিতা দেৱে ৷ অনানুষ্ঠানিক এক আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিয়ে যে অতি শীঘ্ৰেই সুস্মিতা দেৱে বিজেপি দলত যোগদান কৰিব ৷ ‘‘মই ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসভাৰ সদস্যপদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে মোৰ কাৰ্যকালত সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা মহামহিম, মাননীয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যসভা সচিবালয়ৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷’’ সুস্মিতা দেৱে এখন পত্ৰত লিখিছে ।
#WATCH | Delhi | Sushmita Dev says, " i have resigned from all india trinamool congress and also as member of parliament from rajya sabha due to both personal and political reasons." pic.twitter.com/9fsWR15Sjn— ANI (@ANI) June 10, 2026
সুস্মিতা দেৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাটো নিশ্চিত কৰি কয়, "মই তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিছোঁ । টিএমচি এৰি যোৱাৰ বাবে এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে । মই এনে পৰিস্থিতিত থাকিব নিবিচাৰো, য'ত মই একে সময়তে দুখন নাৱত উঠিছোঁ । মমতা দিদিৰ সম্পৰ্কে মই কোনো মন্তব্য নকৰো ।"
#WATCH | Delhi | Sushmita Dev confirms quitting TMC, says, " i have left trinamool congress. it is a long story why i left tmc. i don't want to be in a situation where i am in two boats at the same time. i will not comment on mamata didi." pic.twitter.com/8eVs56R2zk— ANI (@ANI) June 10, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাতৰ সন্দৰ্ভত সুস্মিতা দেৱে কয়, "আজি মই এগৰাকী মুক্ত মহিলা । হিমন্ত দা (অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা)ক বহুদিনৰ পৰা চিনি পাওঁ; তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । কোনে কি কৰিছে সেই বিষয়ে মই অজ্ঞাত নহয় ৷ যিহেতু মই অসমৰ, গতিকে মই বংগৰ ৰাজনীতিৰ সৈতেও প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় ।"
#WATCH | Delhi | Sushmita Dev quits TMC, says, " today, i am a free woman. i have known himanta da (assam cm himanta biswa sarma) for long now; i paid a courtesy visit to him."— ANI (@ANI) June 10, 2026
"i am not privy to who is doing what; also, i am not directly involved in bengal politics, as i am… pic.twitter.com/4faCDaXZJO
২০২১ চনৰ বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ব্যাপক বিজয়ৰ পিছত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ পদাংক সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । নিৰ্বাচনী কৌশলবিদ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ পৰামৰ্শ মতে দলটোৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্গ পৰা সুস্মিতা দেৱক তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ আনিছিল । মূলতঃ ত্ৰিপুৰা আৰু অসমত তৃণমূল শিবিৰৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ তেওঁক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
কিন্তু ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহলৈ তৃণমূলৰ সম্প্ৰসাৰণে শেষত কোনো ফল নাপালে । ইয়াৰ বিপৰীতে বংগৰ কোটাৰ অধীনত আন এখন ৰাজ্যৰ নেতাক ৰাজ্যসভালৈ পঠোৱাৰ সিদ্ধান্তই সেই সময়ত দলটোৰ পুৰণি নেতা আৰু নতুন বঙালী নেতা উভয়ৰে একাংশৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূলৰ টিকটত নিৰ্বাচিত হোৱা কমেও ২০ জন সাংসদে ইতিমধ্যে মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত চলি থকা শিবিৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । ৰাজনৈতিক সূত্ৰই ইংগিত দিছে যে তেওঁলোকে দিল্লীত এনডিএ চৰকাৰত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ।
পশ্চিম বংগত মুঠ ১৬ খন ৰাজ্যসভাৰ আসন আছে, ইয়াৰে ১৩খন আসন পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ পূৰ্বৰ শাসকীয় দল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হাতত আছিল । কিন্তু শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ নাটকীয়ভাৱে সলনি হয় । ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে প্ৰবীণ নেতা সুখেন্দু শেখৰ ৰয়ে । দলৰ এই আভ্যন্তৰীণ অস্থিৰতাৰ মাজতে সুস্মিতা দেৱেও পদত্যাগ কৰে, ফলস্বৰূপে তৃণমূলে বংগৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যসভাৰ আসন হেৰুৱাইছে ।
আন এক ডাঙৰ ফাঁট মেলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছত ৷ এফালে ৰীতাব্ৰত বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত ৫৮ গৰাকী বিধায়কে নতুন তৃণমূল কংগ্ৰেছ গঠনৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বিধানসভাৰ পৰা সংসদলৈকে বিয়পি পৰিছে বিক্ষোভৰ জুই ৷ ইফালে কাকলি ঘোষ দস্তিদাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰায় ৫০ জন সাংসদে লোকসভাত সুকীয়া ফ্ৰণ্ট গঠন কৰি এনডিএক সমৰ্থন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:
সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী : মোদী বন্দনাত মুখৰিত সমগ্ৰ বিশ্ব
বংগত ছত্ৰভংগ তৃণমূল ! মমতাৰ ঘৰ, ভতিজাক অভিষেকৰ কাৰ্যালয়ত দলে-বলে চিআইডি